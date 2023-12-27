Dàn "hot girl" bị bắt vì trộm cắp, bán ma túy: Khoe giàu có, ảnh sexy, chăm nói đạo lý trên MXH

Xã hội 27/12/2023 13:39

Nhiều hot girl xinh đẹp, có học thức, luôn xây dựng hình tượng đẹp đẽ trên MXH nhưng lại "sa chân" vào con đường tù tội vì buôn bán ma túy, trộm cắp.

Hot girl cổ trang bán ma túy nhưng "đam mê" nói đạo lý 

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, tháng 4/2020, Nguyễn Thị Trà My, (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh miền Trung. Trà My là "bóng hồng" của ông trùm đường dây này.

Dàn 'hot girl' bị bắt vì trộm cắp, bán ma túy: Khoe giàu có, ảnh sexy, chăm nói đạo lý trên MXH - Ảnh 1
Nguyễn Thị Trà My, (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Trà My là một cô sinh viên tỉnh lẻ có ngoại hình xinh xắn, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983) - ông trùm ma túy, My cũng theo Trọng dấn thân vào tội lỗi. Trên facebook cá nhân, Trà My đam mê diện những bộ trang phục mang phong cách cổ trang, thích hóa thân vào vai các cung tần mỹ nữ thời xưa. 

Dàn 'hot girl' bị bắt vì trộm cắp, bán ma túy: Khoe giàu có, ảnh sexy, chăm nói đạo lý trên MXH - Ảnh 2
Trà My đam mê diện những bộ trang phục mang phong cách cổ trang - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Đặc biệt, cô rất chăm nói đạo lý, những bài đăng thường đậm mùi triết lý ám chỉ người khác nên dùng chính bàn tay, sức lao động của mình để kiếm tiền thay vì dùng đến "thứ dơ bẩn".

Hot girl livestream bán 'nước nho ma túy'

Dẫn tin từ Tiền Phong, Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là hot girl thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại "nước nho ma túy" trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để bán cho các "dân chơi".

Tháng 4/2022, Phương bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Theo cảnh sát, đây là loại "nước nho ma túy" mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng.

Điều đáng nói, Dương Thị Thanh Phương núp dưới vỏ bọc của một hot girl xinh đẹp với cái tên Nabi Phương trên Facebook nhờ app chỉnh sửa ảnh.

Dàn 'hot girl' bị bắt vì trộm cắp, bán ma túy: Khoe giàu có, ảnh sexy, chăm nói đạo lý trên MXH - Ảnh 3
Hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân của Phương - Ảnh: Tiền Phong

Cô gái này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ở những nơi sang chảnh và status nói đạo lý... Khi bị bắt, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi biết Phương buôn bán ma túy.

Cựu nữ tiếp viên hàng không vừa là "tú bà", vừa bán dâm

Theo VTC News, tháng 8/2023, công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về đường dây mại dâm cao cấp do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) cầm đầu.

Hạnh từng là tiếp viên hàng không. Mỷ Hạnh cũng đã khai báo về một số "chân dài" đi khách trong đường dây là nữ tiếp viên một số hãng hàng không trong nước và hotgirl mạng, người mẫu ảnh.

Dàn 'hot girl' bị bắt vì trộm cắp, bán ma túy: Khoe giàu có, ảnh sexy, chăm nói đạo lý trên MXH - Ảnh 4
Vỏ Thị Mỷ Hạnh - Ảnh: VietNamNet

Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các “hot girl” lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

"Ăn cắp quen tay", hot girl "thó" tiền mừng đám cưới

Theo thông tin từ Tri thức và Cuộc sống, cuối tháng 10/2023, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đã bắt giữ Hoàng Thị Khánh Linh, (SN 2003, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. “Hot girl” này chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới ở Đan Phượng trong thời gian qua. Công an xác định, thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đeo túi xách, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời để tránh sự nghi ngờ, sau đó tìm thời cơ đột nhập vào nơi cất giấu tài sản để trộm cắp.

Dàn 'hot girl' bị bắt vì trộm cắp, bán ma túy: Khoe giàu có, ảnh sexy, chăm nói đạo lý trên MXH - Ảnh 5
Chân dung hot girl ăn cắp tiền đám cưới - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

"Hot girl" bịa chuyện bố mất đột ngột để lừa đảo

Dẫn tin từ Dân Trí, ngày 24/2/2023, TAND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do bị cáo Nguyễn Thị Thùy Duyên (26 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thực hiện.

Theo cáo trạng, ngày 11/5/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, anh V.N.D. (38 tuổi, ngụ huyện Can Lộc) nhận được tin nhắn mượn tiền từ Facebook "Biển xanh" của Duyên (hai người có quen biết nhau từ trước) với lý do bố Duyên mất đột ngột.

Dàn 'hot girl' bị bắt vì trộm cắp, bán ma túy: Khoe giàu có, ảnh sexy, chăm nói đạo lý trên MXH - Ảnh 6
Duyên tại phiên xét xử - Ảnh: Dân Trí

Theo đó, Duyên cho biết bố mất có để lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng thừa hưởng tại ngân hàng. Tuy nhiên, do sự việc quá bất ngờ nên cần có một số tiền để làm các thủ tục với ngân hàng mới rút được tài sản.

Do cả tin nên anh D. đã 16 lần chuyển tiền cho Duyên hơn 185 triệu đồng. Sau đó, anh D. yêu cầu trả tiền thì Duyên cắt đứt liên lạc.

Biết bị lừa đảo, anh D. đã trình báo cơ quan công an. Đến ngày 13/6/2022, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ Duyên khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tại phiên xử, bị cáo Duyên thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Duyên 30 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Vào lúc 23h10 ngày 18/12, tại Km 1808 xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Tổ công tác KH 2999 phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Xuân Lộc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn.

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