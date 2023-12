Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, tháng 4/2020, Nguyễn Thị Trà My, (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh miền Trung. Trà My là "bóng hồng" của ông trùm đường dây này.

Nguyễn Thị Trà My, (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Trà My là một cô sinh viên tỉnh lẻ có ngoại hình xinh xắn, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983) - ông trùm ma túy, My cũng theo Trọng dấn thân vào tội lỗi. Trên facebook cá nhân, Trà My đam mê diện những bộ trang phục mang phong cách cổ trang, thích hóa thân vào vai các cung tần mỹ nữ thời xưa.

Trà My đam mê diện những bộ trang phục mang phong cách cổ trang - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Đặc biệt, cô rất chăm nói đạo lý, những bài đăng thường đậm mùi triết lý ám chỉ người khác nên dùng chính bàn tay, sức lao động của mình để kiếm tiền thay vì dùng đến "thứ dơ bẩn".