Đang đạp xe trên đường thì cụ ông 70 tuổi gặp tai nạn thương tâm. Hình ảnh đau lòng khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Trao đổi với báo chí vào sáng nay (17/10), Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn phường Thọ Quang vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Được biết cụ ông tử vong là ông N.T.P (70 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Theo đó, vào khoảng 19 giờ tối qua (16/10), ông P. đạp xe đến khu vực giao lộ Ngô Quyền - Yết Kiêu thì xảy ra va chạm với container do tài xế L.T.H điều khiển, lưu thông theo hướng từ đường Bùi Quốc Hưng đến bùng binh cảng Tiên Sa. Vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 70 tuổi bị cuốn vào gầm container, tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Sau khi gây tai nạn, tài xế container đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cách đây ít ngày, tại Đà Nẵng cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn tương tự khiến một cụ bà tử vong.

Bị xe tải chạy cùng chiều tông trúng, cụ bà tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng 10/10, bà P.T.P (sinh năm 1950, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe máy chạy trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ cảng Tiên Sa đi TP. Hội An.

Khi đến giao lộ với đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì bị xe tải mang biển số 83C – 022.33 chạy cùng chiều tông trúng. Sau va chạm, bà P. và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị biến dạng.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông.

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