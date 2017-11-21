Được biết hai nam sinh gặp nạn là Đào Văn Đô (20 tuổi) và Nguyễn Gia Huy (21 tuổi) đều là sinh viên trường Đại học FPT. Vào ngày 19/11, hai nam sinh này cùng nhóm bạn trở về sau buổi sinh hoạt ca nhạc, khi đi đến khu vực gần ngã tư Cầu Giấy (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) thì gặp nạn.

Suốt mấy ngày nay, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh hai nam sinh bị ô tô đâm phải khi đi đường. Người đăng tải ảnh cho biết tài xế gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc hai nạn nhân nằm bất tỉnh giữa đường. Người này hy vọng cộng đồng mạng có thể chung tay giúp tìm ra tài xế kia.

Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên Thời Đại, anh Mạnh - chú ruột của một trong hai nạn nhân kể: “Khi đang trên đường về Cầu Giấy đi qua Láng hai em tách nhóm bạn để về phòng. Khi đến khu vực này bất ngờ hai em bị một chiếc ô tô màu xanh dương chạy cùng chiều tông từ phía sau làm ngã văng xuống đường. Chưa dừng lại, chiếc ô tô còn kéo lê cả hai em và chiếc xe máy gần 40 mét.

Sau khi xảy ra tai nạn nhìn thấy hai em đã bất tỉnh, tài xế liền lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Rất may, nhân viên cây xăng gần đó phát hiện sự việc đã chạy đến, gọi công an, gọi người nhà rồi đưa cả hai vào bệnh viện”.

Sau đó, Đô và Huy được người dân đưa vào Bệnh viện Giao Thông cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, vì chấn thương quá nặng nên cả hai được chuyển qua bệnh viện Việt Đức.

Anh Mạnh nói thêm về vết thương của hai nam sinh: “Trong hai người, em Đô bị nặng hơn, bị chấn thương sọ não, gãy 4 răng, khuôn mặt bị khâu nhiều mũi, hôn mệ bất tỉnh. Còn em Huy cũng phải khâu hàng chục mũi, cơ thể đa chấn thương. Sau hai ngày hiện hai em đã tỉnh, mọi người nói đã hiểu được. Hiện cả hai đang được theo dõi đặc biệt tại khoa thần kinh bệnh viện Việt Đức”.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, Đội xử lý tai nạn giao thông công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra. Đơn vị này đã cho trích xuất camera để truy tìm tài xế gây ra tai nạn.