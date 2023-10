Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội'

Chiều 4/11, trao đổi với PV báo Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng công an Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi diễn ra vụ việc cho biết trưa cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng (ngụ Bình Dương - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) có đến Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ - tọa lạc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa) như thông báo trước đó của đại diện bà Nguyễn Phương Hằng với Công an Huyện Đức Hòa.

Thượng tá Nguyễn Sơn nói rõ về vụ việc có hay không chuyện người dân quấy rối, chửi bới hay đập phá nơi đây theo như lời đồn trên mạng. Vì tính chất thu hút của sự việc nên đông đảo Youtuber và người dân hiếu kỳ đã tụ tập trước cổng Thiền am. "Chúng tôi có cử lực lượng xuống hiện trường. Tuy nhiên, những người có mặt tại đây không đập phá, không chửi bới ai mà họ chỉ đưa điện thoại lên quay phim và... tự nói chuyện một mình. Những người tập trung tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây không phải gây rối trật tự công cộng nên chúng tôi không xử lý được. Trong quá trình đó, những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai không xuất hiện và đóng kín cửa” - Thượng tá trao đổi.

Về vấn đề bà Phương Hằng có thông báo trước về cuộc viếng thăm không, thượng tá Nguyễn Sơn thông tin đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo với Công an huyện Đức Hòa trước khi đến Thiền am bên bờ vũ trụ để tìm gặp ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, trong thông báo, phía bà Phương Hằng không nói lý do đến đây làm gì.

Nhiều người thắc mắc về tung tích của ông Lê Tùng Vân nhưng ông đã không hề xuất hiện trong buổi chiều ngày bà Hằng viếng thăm

Đại diện công an huyện Đức Hòa cho biết thêm, trưa 4/11, bà Hằng có đến khu vực Thiền am bên bờ vũ trụ nhưng bà chỉ ngồi trên xe, xe dừng lại một lúc rồi rời đi. Sau đó đám đông tự giải tán. Tất cả những người bên ngoài Thiền am bên bờ vũ trụ đều không thể biết được ông Lê Tùng Vân hiện có còn ở trong đó hay không.

Ảnh: Chụp màn hình, tổng hợp