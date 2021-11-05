Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội'

Xã hội 05/11/2021 07:30

Công an tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có thông tin chi tiết về cuộc viếng thăm của bà Phương Hằng đến Tịnh Thất Bồng Lai chiều 4/11.

Như đã hẹn trong bài đăng của mình vào ngày 3/11, bà Phương Hằng cho biết sẽ đến thăm "Thầy ông nội" với tư cách mạnh thường quân góp tiền nuôi các chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai vào ngày 4/11. Đúng như lời đã hứa, chiều qua, nữ CEO Đại Nam cùng phái đoàn 50 người của mình có mặt tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, vì người dân hiếu kỳ cùng lực lượng Youtuber có mặt tại đây chờ sẵn sự xuất hiện của bà Hằng quá đông nên nữ doanh nhân đã không thể xuống xe và tiếp cận được cổng Tịnh Thất Bồng Lai như dự kiến. Vợ ông Dũng Lò Vôi đành cho xe quay trở về sau đó.

Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội' - Ảnh 1
Bà Phương Hằng trên đường đến Tịnh Thất Bồng Lai vào chiều ngày 4/11

Chiều 4/11, trao đổi với PV báo Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng công an Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi diễn ra vụ việc cho biết trưa cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng (ngụ Bình Dương - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) có đến Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ - tọa lạc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa) như thông báo trước đó của đại diện bà Nguyễn Phương Hằng với Công an Huyện Đức Hòa.

Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội' - Ảnh 2Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội' - Ảnh 3

Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội' - Ảnh 4
Đông đảo người dân và Youtuber hiếu kỳ tụ tập trước cổng thiền am chờ sự xuất hiện của bà Hằng

Thượng tá Nguyễn Sơn nói rõ về vụ việc có hay không chuyện người dân quấy rối, chửi bới hay đập phá nơi đây theo như lời đồn trên mạng. Vì tính chất thu hút của sự việc nên đông đảo Youtuber và người dân hiếu kỳ đã tụ tập trước cổng Thiền am. "Chúng tôi có cử lực lượng xuống hiện trường. Tuy nhiên, những người có mặt tại đây không đập phá, không chửi bới ai mà họ chỉ đưa điện thoại lên quay phim và... tự nói chuyện một mình. Những người tập trung tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây không phải gây rối trật tự công cộng nên chúng tôi không xử lý được. Trong quá trình đó, những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai không xuất hiện và đóng kín cửa” - Thượng tá trao đổi.

Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội' - Ảnh 5

Về vấn đề bà Phương Hằng có thông báo trước về cuộc viếng thăm không, thượng tá Nguyễn Sơn thông tin đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo với Công an huyện Đức Hòa trước khi đến Thiền am bên bờ vũ trụ để tìm gặp ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, trong thông báo, phía bà Phương Hằng không nói lý do đến đây làm gì.

Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội' - Ảnh 6
Nhiều người thắc mắc về tung tích của ông Lê Tùng Vân nhưng ông đã không hề xuất hiện trong buổi chiều ngày bà Hằng viếng thăm

Đại diện công an huyện Đức Hòa cho biết thêm, trưa 4/11, bà Hằng có đến khu vực Thiền am bên bờ vũ trụ nhưng bà chỉ ngồi trên xe, xe dừng lại một lúc rồi rời đi. Sau đó đám đông tự giải tán. Tất cả những người bên ngoài Thiền am bên bờ vũ trụ đều không thể biết được ông Lê Tùng Vân hiện có còn ở trong đó hay không.

Ảnh: Chụp màn hình, tổng hợp 

 

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