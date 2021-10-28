'Con trai tự xưng' của 'thầy ông nội' livestream 'đáp trả' yêu cầu xét nghiệm ADN, hé lộ tình tiết mới trong 'drama' dậy sóng với câu hỏi 'cực gắt'

Bắt nguồn từ buổi phát trực tiếp của CEO Nguyễn Phương Hằng cùng Lê Thanh Minh Tùng lật lại vụ việc lùm xùm của tịnh thất. Ngay chiều ngày 28/10, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu " Tịnh thất Bồng Lai " (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") đã đăng tải đoạn clip với nội dung phản hồi lời đề nghị của bà Hằng, đồng ý xét nghiệm ADN và xác nhận mối quan hệ với người tự xưng là con trai ruột của ông - anh Lê Thanh Minh Tùng.

Sự việc ồn ào từ 'Tịnh thất Bồng Lai' vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong clip ông Lê Tùng Vân cũng nói rõ: 'Chỉ xét nghiệm riêng với Lê Thanh Minh Tùng. Việc xét nghiệm với 10 vị 'sư' khác trong Tịnh thất Bồng lai, ông cho rằng bản thân không có tư cách.'

Tối cùng ngày, Lê Thanh Minh Tùng lập tức có động thái livestream phản bác và đặt ra câu hỏi tại sao ông Lê Tùng Vân không chịu chứng minh mối quan hệ với những người khác mà chỉ nhắm vào mình.

"Trong video, ông Lê Tùng Vân hoàn toàn né ra những vấn đề khác mà chỉ nhắm vào Minh Tùng. Ông hoàn toàn không yêu cầu cô Nguyễn Phương Hằng chứng minh mối quan hệ với những người khác. Vậy có phải ông Lê Tùng Vân đã thừa nhận những mối quan hệ đó không?"

Đồng thời anh Minh Tùng cũng bày tỏ quan điểm rằng việc ông Lê Tùng Vân đề nghị bà Phương Hằng chỉ chứng minh mối quan hệ ruột thịt với mình là vô lý.

"Con trai tự xưng" hỏi gắt: "Cô Nguyễn Phương Hằng có trách nhiệm gì? Việc chứng minh mối quan hệ giữa Minh Tùng và ông Lê Tùng Vân là việc của hai người. Nếu ông Lê Tùng Vân muốn chứng minh với xã hội Minh Tùng không phải con ruột thì ông phải tự đi chứng minh, đưa ra bằng chứng.

Cô Nguyễn Phương Hằng không có trách nhiệm trong vấn đề này. Cô chỉ có trách nhiệm đưa lên sự thật về câu chuyện của ông Lê Tùng Vân, của 'Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ'."

Không chỉ vậy, anh Lê Thanh Minh Tùng cho rằng nếu người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" cho rằng anh vu khống, tại sao không làm đơn kiện ra chính quyền.

Anh Minh Tùng cũng nêu rõ, 1 năm về trước, ông Lê Tùng Vân đã từng đề nghị xét nghiệm ADN với anh. Nhưng sau khi anh đề nghị việc xét nghiệm phải có sự giám sát của cơ quan chính quyền tỉnh Long An thì ông Lê Tùng Vân lập tức lặng im không lên tiếng.

Anh Minh Tùng trong buổi trò chuyện cũng khẳng định, nếu ông Lê Tùng Vân chứng minh được bản thân không có mối quan hệ với những người trong "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", anh sẽ đưa bằng chứng, chứng minh bản thân là con ruột.

Song, những phát ngôn trên livestream của anh Lê Thanh Minh Tùng chỉ đến từ một phía, mang tính chất chủ quan, ngoài ra không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Hiện phía ông Lê Tùng Vân vẫn chưa có phản hồi nào về buổi livestream này.

Sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng và gây tranh cãi lớn trên các diễn đàn MXH.

Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình.