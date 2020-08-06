Để chứng minh hạnh phúc với chồng trẻ, cô dâu 62 tuổi đăng ảnh chụp bia đá khắc tên cả hai. Hành động này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Hậu phẫu thuật thẩm mỹ đến “biến dạng” khuôn mặt, những tưởng cô dâu 62 tuổi sẽ ít xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây bà Thu Sao lại tiếp tục gây chú ý khi khoe tấm bia đá khắc tên hai vợ chồng dùng để trưng bày trong khuôn viên ngôi nhà mới.

Kèm theo bức ảnh này, cô dâu Thu Sao chia sẻ: “Trăm năm bia miệng thì mòn. Ngàn năm bia đá vẫn còn trơ trơ”.

Cô dâu 62 tuổi khoe bia đá khắc tên 2 vợ chồng - Ảnh: Internet

Cô dâu 62 tuổi cho biết, tấm bia đá này sẽ là minh chứng cho tình yêu của 2 vợ chồng và không phải ai cũng có thể làm được. Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người cho rằng cặp đôi đang thể hiện tình cảm quá lố, luôn cố gây sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngôi nhà mới của bà Thu Sao và chồng ở Cao Bằng - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại đôi vợ chồng này đang xây một ngôi nhà mới để làm tổ ấm tại Cao Bằng. Trước đó, bà Thu Sao cùng chồng cũng gây bão mạng xã hội khi khoe clip quay lại quá trình khai quật “cổ vật”. Sau khi mang về nhà, bà Thu Sao khẳng định sẽ dùng thứ này để làm hòn non bộ ở nhà và tự tin cho rằng đây sẽ là mô hình đẹp nhất tỉnh Cao Bằng.

Mặc dù đã kết hôn gần 2 năm nhưng cặp đôi đũa lệch Hoa Cương và Thu Sao vẫn luôn khiến dư luận "dậy sóng" bởi những chiêu trò "làm lố".

Trước đó, 2 vợ chồng vừa khoe đào được cổ vật - Ảnh: Internet

Dù thường xuyên bị cư dân mạng “ném đá” nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội. Chưa hết, dù đã ngoài 60, cô dâu Thu Sao vẫn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình xứng với chồng trẻ.

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