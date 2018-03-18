Cô bé 7 tuổi đau thấu xương, ngứa rát vì làn da rắn: 'Con đau lắm, con muốn về đi học'

Cô bé đáng thương tên Lê Nguyễn Tường Nghi (7 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Hiện tại, Nghi vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Lâm sàng, Bệnh viện Da Liễu TPHCM.

Cô bé 7 tuổi sống trong tình trạng đau đớn, ngứa rát đã nhiều năm nay - Ảnh: Em Đẹp

Đã nhiều năm nay, cơ thể em luôn trong tình trạng da bị mưng mủ, tứa máu, bong tróc hết lớp này đến lớp khác. Nhìn khuôn mặt cô bé đẫm nước mắt vì những cơn đau rát thấu trời, ngứa ngáy phát điên râm ran khắp da thịt, ai cũng không thể cầm được lòng.

Chị Nguyễn Thị Nơi (41 tuổi, mẹ của bé Nghi) kể về bệnh tình của con gái bằng tiếng thở dài đến thắt lòng.

Khi Nghi được khoảng 2 tháng tuổi, chị Nơi thấy trên đùi con xuất hiện một lớp mẩn đỏ rồi phồng rộp lên như bị bỏng. Vài ngày sau, lớp phồng rộp vỡ ra, chảy nước đục sau đó khô lại, bong tróc vẩy hết lớp này sang lớp khác.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Nghi bị mắc viêm da cơ địa. Đây được xem là bệnh lý bình thường, chỉ cần tắm nước lá, đến khoảng 3-5 tuổi sẽ khỏi bệnh. Vợ chồng chị Nơi nghe vậy cũng an tâm, đưa bé về tắm lá, giữ vệ sinh sạch sẽ, quả nhiên bệnh tình thuyên giảm rồi khỏi hẳn.

Đến năm 3 tuổi, bệnh của cô bé lại tái phát và có phần nặng hơn. Lần này, em có biểu hiện ngứa ngáy khắp người, lên cơn sốt cao, co giật nên gia đình đưa lên bệnh viện huyện khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Nghi bị bệnh vẩy nến mủ mãn tính nên đã chuyển bệnh nhi lên BV Da Liễu TPHCM.

"Chỉ sau 3 ngày phát bệnh, tôi đau đớn khi không còn nhận ra con gái mình. Toàn thân con mưng mủ, bong tróc, bết máu chẳng khác nào người bị trụng nước sôi. Con quấy khóc suốt ngày, không chịu ăn uống. Nhìn con lúc ấy tôi chỉ sợ con không đủ sức chống chọi. Sợ con sẽ lìa xa cõi đời này", chị Nơi vừa nói vừa khóc.

Căn bệnh quái ác đã hành hạ cô bé nhiều năm qua - Ảnh: Em Đẹp

Sau nửa năm điều trị, bệnh tình cô bé giảm nên được trở về nhà. Tuy nhiên, cứ đều đặn hai tháng một lần em lại phát bệnh. Không còn cách nào khác, cả nhà lại cùng khăn gói đưa nhau lên TPHCM.

Có lúc bệnh nặng phải ở lại cả năm trời mới thuyên giảm. Đau lòng hơn là, mọi phương pháp điều trị hiện tại chỉ giúp khắc phục phần nào chứ không thể điều trị dứt điểm. Có nghĩa là Nghi phải sống chung với căn bệnh này suốt cuộc đời.

Điều ước giản đơn của cô bé mang trên mình căn bệnh mãn tính quái ác

Trước đây, nhà bé Nghi cũng có của ăn của để do cha mẹ em rất siêng năng, cần cù. Tuy nhiên kể từ khi con gái út mang bệnh, chị Nơi phải bỏ việc để chăm con, mọi gánh nặng kinh tế đều phụ thuộc vào người chồng khiến của cải cũng lần lượt đội nón ra đi.

Cô bé chỉ có một điều ước đơn giản là được đi học và vui chơi cùng bạn bè - Ảnh: Em Đẹp

Năm vừa qua, bệnh tình của Nghi thuyên giảm đáng kể nên em được cha mẹ cho đi học. Gia đình rất an tâm vì nghĩ bé đã qua cơn hoạn nạn.

Không thể ngờ, cách đây một tuần bệnh tình em lại tái phát. Trong cơn đau đớn thấu trời, Nghi vẫn nằng nặc đòi về quê để đi học vì em rất nhớ thầy cô, bạn bè.

"Con ước mình nhanh chóng khỏi bệnh để trở về nhà, để đi học. Con nhớ nhà, nhớ thầy cô, bạn bè lắm. Con đau lắm, con sợ tiêm, sợ phải xa bố mẹ", lời nói của cô bé 7 tuổi khiến mẹ em thêm đau thắt lòng.