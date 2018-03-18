Cô bé 7 tuổi đau thấu xương, ngứa rát vì làn da rắn: 'Con đau lắm, con muốn về đi học'

Xã hội 18/03/2018 21:09

"Chỉ sau 3 ngày phát bệnh, tôi đau đớn khi không còn nhận ra con gái mình. Toàn thân con mưng mủ, bong tróc, bết máu chẳng khác nào người bị trụng nước sôi. Con quấy khóc suốt ngày, không chịu ăn uống. Nhìn con lúc ấy tôi chỉ sợ con không đủ sức chống chọi. Sợ con sẽ lìa xa cõi đời này", người mẹ vừa nói vừa khóc.

Căn bệnh quái ác khiến bé gái 7 tuổi mang trên mình làn da rắn

Cô bé đáng thương tên Lê Nguyễn Tường Nghi (7 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Hiện tại, Nghi vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Lâm sàng, Bệnh viện Da Liễu TPHCM.

Đã nhiều năm nay, cơ thể em luôn trong tình trạng da bị mưng mủ, tứa máu, bong tróc hết lớp này đến lớp khác. Nhìn khuôn mặt cô bé đẫm nước mắt vì những cơn đau rát thấu trời, ngứa ngáy phát điên râm ran khắp da thịt, ai cũng không thể cầm được lòng.

Cô bé 7 tuổi đau thấu xương, ngứa rát vì làn da rắn: 'Con đau lắm, con muốn về đi học' - Ảnh 1

Cô bé 7 tuổi sống trong tình trạng đau đớn, ngứa rát đã nhiều năm nay - Ảnh: Em Đẹp

Chị Nguyễn Thị Nơi (41 tuổi, mẹ của bé Nghi) kể về bệnh tình của con gái bằng tiếng thở dài đến thắt lòng.

Khi Nghi được khoảng 2 tháng tuổi, chị Nơi thấy trên đùi con xuất hiện một lớp mẩn đỏ rồi phồng rộp lên như bị bỏng. Vài ngày sau, lớp phồng rộp vỡ ra, chảy nước đục sau đó khô lại, bong tróc vẩy hết lớp này sang lớp khác.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Nghi bị mắc viêm da cơ địa. Đây được xem là bệnh lý bình thường, chỉ cần tắm nước lá, đến khoảng 3-5 tuổi sẽ khỏi bệnh. Vợ chồng chị Nơi nghe vậy cũng an tâm, đưa bé về tắm lá, giữ vệ sinh sạch sẽ, quả nhiên bệnh tình thuyên giảm rồi khỏi hẳn.

Đến năm 3 tuổi, bệnh của cô bé lại tái phát và có phần nặng hơn. Lần này, em có biểu hiện ngứa ngáy khắp người, lên cơn sốt cao, co giật nên gia đình đưa lên bệnh viện huyện khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Nghi bị bệnh vẩy nến mủ mãn tính nên đã chuyển bệnh nhi lên BV Da Liễu TPHCM.

"Chỉ sau 3 ngày phát bệnh, tôi đau đớn khi không còn nhận ra con gái mình. Toàn thân con mưng mủ, bong tróc, bết máu chẳng khác nào người bị trụng nước sôi. Con quấy khóc suốt ngày, không chịu ăn uống. Nhìn con lúc ấy tôi chỉ sợ con không đủ sức chống chọi. Sợ con sẽ lìa xa cõi đời này", chị Nơi vừa nói vừa khóc.

Cô bé 7 tuổi đau thấu xương, ngứa rát vì làn da rắn: 'Con đau lắm, con muốn về đi học' - Ảnh 2

Căn bệnh quái ác đã hành hạ cô bé nhiều năm qua - Ảnh: Em Đẹp

Sau nửa năm điều trị, bệnh tình cô bé giảm nên được trở về nhà. Tuy nhiên, cứ đều đặn hai tháng một lần em lại phát bệnh. Không còn cách nào khác, cả nhà lại cùng khăn gói đưa nhau lên TPHCM.

Có lúc bệnh nặng phải ở lại cả năm trời mới thuyên giảm. Đau lòng hơn là, mọi phương pháp điều trị hiện tại chỉ giúp khắc phục phần nào chứ không thể điều trị dứt điểm. Có nghĩa là Nghi phải sống chung với căn bệnh này suốt cuộc đời.

Điều ước giản đơn của cô bé mang trên mình căn bệnh mãn tính quái ác

Trước đây, nhà bé Nghi cũng có của ăn của để do cha mẹ em rất siêng năng, cần cù. Tuy nhiên kể từ khi con gái út mang bệnh, chị Nơi phải bỏ việc để chăm con, mọi gánh nặng kinh tế đều phụ thuộc vào người chồng khiến của cải cũng lần lượt đội nón ra đi.

Cô bé 7 tuổi đau thấu xương, ngứa rát vì làn da rắn: 'Con đau lắm, con muốn về đi học' - Ảnh 3

Cô bé chỉ có một điều ước đơn giản là được đi học và vui chơi cùng bạn bè - Ảnh: Em Đẹp

Năm vừa qua, bệnh tình của Nghi thuyên giảm đáng kể nên em được cha mẹ cho đi học. Gia đình rất an tâm vì nghĩ bé đã qua cơn hoạn nạn.

Không thể ngờ, cách đây một tuần bệnh tình em lại tái phát. Trong cơn đau đớn thấu trời, Nghi vẫn nằng nặc đòi về quê để đi học vì em rất nhớ thầy cô, bạn bè.

"Con ước mình nhanh chóng khỏi bệnh để trở về nhà, để đi học. Con nhớ nhà, nhớ thầy cô, bạn bè lắm. Con đau lắm, con sợ tiêm, sợ phải xa bố mẹ", lời nói của cô bé 7 tuổi khiến mẹ em thêm đau thắt lòng.

Cậu bé 11 tuổi đau đớn trên giường bệnh trong đêm Giao thừa: 'Con ước sớm hết bệnh về nhà tiếp tục nhặt ve chai phụ bà nội'

Cậu bé 11 tuổi đau đớn trên giường bệnh trong đêm Giao thừa: 'Con ước sớm hết bệnh về nhà tiếp tục nhặt ve chai phụ bà nội'

Khi Giao thừa sắp đến, trong lúc những đứa trẻ khác được quây quần bên cha mẹ, gia đình thì Thế Chính lại chịu đau đớn trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo trong Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   viêm da cơ địa bệnh vẩy nến mủ mãn tính hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 10 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 36 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày