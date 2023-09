Ngay trên con phố đông người qua lại, người đàn ông ngang nhiên cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu người phụ nữ được cho là vợ anh ta khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Mới đây clip ghi lại cảnh hai anh chàng “soái ca” giải cứu một người phụ nữ bị đánh ngay giữa phố khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông dáng người thấp bé liên tục quát mắng một phụ nữ ngay trước mặt bé trai khoảng 5 - 6 tuổi. Sau một lúc giằng co, người đàn ông thẳng tay dùng chiếc nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ.

Thấy vậy, một người đàn ông dáng người cao to xuất hiện ngăn cản hành vi bạo lực này. Anh chất vấn: “Mày đánh vợ mày vậy hả? Ai cho mày đánh vợ giữa đường thế hả? Cái nón như thế này mà mày cầm đập vào đầu người ta hả?”.

Vừa nói, anh này vừa đấm vào mặt người kia. Sau đó lại thêm một người đàn ông khác có mái tóc dài xuất hiện can ngăn và nói: “Anh là đàn ông, anh không được đánh phụ nữ”.

Dù bị đánh đập không thương tiếc nhưng người phụ nữ này vẫn luôn miệng cầu xin: “Thôi, em xin anh…”. Về phía người đàn ông, sau khi bị "dạy dỗ" thì chỉ biết đứng im chịu trận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Clip: Chồng dùng thắt lưng đánh vợ dã man giữa đường khiến ai cũng căm phẫn Cảnh tượng người đàn ông dùng thắt lưng đánh đập vợ dã man trong khi người xung quanh chỉ đứng nhìn khiến ai cũng căm phẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-chong-cam-non-bao-hiem-danh-toi-tap-vao-dau-vo-ngay-giua-pho-dong-nguoi-va-cai-ket-khong-ai-ngo-toi-254952.html