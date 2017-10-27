Cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chồng dùng thắt lưng quật tới tấp vào người vợ. Sự việc xảy ra ngay trên đường và có rất nhiều người chứng kiến. Nhìn cảnh người vợ cắn răng chịu đựng đòn roi của chồng, ai cũng xót xa, thương cảm.

Trong clip, người vợ đáng thương liên tục la hét khi chồng dùng thắt lưng lao vào đánh đập không thương tiếc. Tuy chưa biết lý do nhưng hành động vũ phu này của người chồng là không thể chấp nhận và tha thứ được.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip ngắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người nghĩ rằng người vợ có lẽ đã làm điều gì sai trái nên người chồng mới tức giận như vậy. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng dù lý do gì thì đánh vợ dã man giữa đường là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm trọng. Rất nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ khi xem đoạn video này.

Không chỉ tỏ ra căm phẫn với hành vi tàn ác của người chồng, cư dân mạng còn kịch liệt phản đối sự thờ ơ, vô cảm của đám đông. Những người này chỉ đứng nhìn và quay lại cảnh tượng đánh đập. Không một ai lên tiếng can ngăn hay can thiệp chấm dứt hành động bạo hành của người đàn ông.

Đoạn clip hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người với hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ từ cư dân mạng.