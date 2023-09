Cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chồng dùng thắt lưng quật tới tấp vào người vợ. Sự việc xảy ra ngay trên đường và có rất nhiều người chứng kiến. Nhìn cảnh người vợ cắn răng chịu đựng đòn roi của chồng, ai cũng xót xa, thương cảm.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4