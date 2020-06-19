Clip bố mẹ bật tivi cho con xem rồi thản nhiên 'vui vẻ' ngay bên cạnh khiến mạng xã hội dậy sóng

Sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip bố mẹ thản nhiên 'vui vẻ' trước mặt con, nhiều người bày tỏ lo ngại cho tương lai của hai đứa trẻ, đặc biệt là bé trai.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh đôi vợ chồng thản nhiên "vui vẻ" trước mặt con nhỏ khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo hình ảnh trong clip dài hơn 3 phút, cặp đôi vô tư trùm chăn "hành sự" còn hai đứa trẻ hồn nhiên nằm xem tivi ngay bên cạnh. Thậm chí có lúc bé trai còn đứng ngay bên cạnh và nhìn chằm chằm vào bố mẹ.

Đôi vợ chồng thản nhiên 'hành sự' trước mặt con - Ảnh cắt từ clip

Sự việc gây bão mạng và nhận về hàng chục ngàn bình luận bức xúc: "Đôi vợ chồng này không có não à, không ý thức được hành động của mình sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực sao?"; "Bảo sao ngày càng nhiều vụ bé trai 'tò mò' về bạn gái. Phần lớn đều do học từ cha mẹ thôi"; "Thật sự lo cho tương lai của hai đứa trẻ, đặc biệt là bé trai"; "Cha mẹ làm vậy chỉ khiến trẻ tò mò, tìm kiếm những nội dung tương tự trên internet, thậm chí thử thực hành luôn"...

Trước đó, cộng đồng mạng dậy sóng trước vụ việc bé trai mầm non ở trường L.X. (Hải Phòng) có hành động "tò mò" về bạn nữ nằm cạnh trong giờ nghỉ trưa.

Bé trai mầm non 'tò mò' về bạn nữ nằm cạnh - Ảnh: FB

Sự việc lần này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ phải cẩn trọng trong quan hệ vợ chồng và nghiêm túc trong việc giáo dục giới tính cho con, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Lại thêm 1 vụ bé trai mầm non có hành động nhạy cảm với bé gái, người lớn xem xong clip choáng váng không tin vào mắt mình Một đoạn clip trích xuất từ camera đã ghi lại cảnh bé trai lớp mẫu giáo đang có hành động nhạy cảm với bé gái nhân lúc cô bé ngủ say.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-bo-me-bat-tivi-cho-con-xem-roi-than-nhien-vui-ve-ngay-ben-canh-khien-mang-xa-hoi-day-song-363322.html