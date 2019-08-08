Clip bé trai khóc ròng tạm biệt người thân trong ngày đầu tiên đi học khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dễ thương ghi lại hình ảnh ngày đầu tiên đi học của một cậu bé được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ vì quá đáng yêu.

Ngày đầu tiên đi học, chắc chắn đứa trẻ nào cũng vô cùng bỡ ngỡ và đó là điều mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dễ thương ghi lại cảnh một cậu bé mếu máo trong ngày đầu tiên đi học khiến người lớn vừa thấy thương lại vừa buồn cười.

Trong đoạn clip, cậu bé khoảng 3 – 4 tuổi ăn mặc chỉnh tề, đeo chiếc balo đáng yêu, vừa chào tạm biệt người nhà đi học vừa khóc mếu máo. Mặc dù “đau khổ” vì phải đến trường nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn đi học. Tuy nhiên vì mải mê khóc, cậu học trò mới đã đi nhầm đường khiến người thân phải chạy theo níu lại dẫn đến trường.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ đoạn clip gây bão mạng xã hội đã nhận được gần 50 nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Clip dễ thương ghi lại hình ảnh cậu bé chào người thân đi học gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Hầu hết mọi người đều khen ngợi cậu bé đáng yêu và bày tỏ sự thông cảm cho bé khi ngày đầu đi học vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng hài hước chia sẻ câu chuyện đi học của nhóc tỳ nhà mình, khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Khóc đến nỗi đi nhầm đường, người thân phải ra dắt về - Ảnh cắt từ clip

“Con mình đi học cũng vậy vừa đi vừa khóc, xong vẫn vẫy tay chào bố mẹ”, một bà mẹ đồng cảm với cậu bé vì con nhà mình cũng khóc y hệt.

“Con tôi ngày đầu đi học, khóc nức nở đến lớp vẫn khóc xong mệt ngủ gật dậy lại khóc tiếp. Đến ngày 2 đi học thì vui cười đánh nhau với các bạn, trêu cả bạn nữ”, một ông bố tự hào khoe chiến tích của con trên mạng xã hội.

“Mình nhớ là đã cầm cái nón lưỡi trai khóc như mưa nhìn theo ba mình ở hành lang trường! Đã 30 năm mà như hôm qua!”, một số người chia sẻ kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-be-trai-khoc-rong-tam-biet-nguoi-than-trong-ngay-dau-tien-di-hoc-khien-dan-mang-vua-thuong-vua-buon-cuoi-333796.html