Chồng than trời vì vợ thích nhậu, mỗi lần say đều bắt chồng bốc đầu xe: 'Phận đàn ông 12 bến nước, trong nhờ đục chịu'

Trước nay, người ta thường thấy các cô vợ than thở chuyện chồng mải mê nhậu nhẹt, bỏ bê vợ con. Thế nhưng mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện éo le: chồng than trời vì có vợ thích nhậu . Mỗi lần say rượu, cô vợ lại bắt chồng làm đủ thứ chuyện kỳ quặc trên đời.

- Anh bốc đầu đi em xem làooooo?

- Em bị điên à?

- Anh điên thì có, bốc đầu đi làooooo.

- Ngồi im đi.

- Ứ ừ, thế anh đánh võng đi….

- Thôi anh xin em, em ngồi im anh nhờ.

- Ớ anh nói làm em buồn nôn quá….họ họ, họ, dừng lại…họooooo.

Chưa kịp dừng, vợ nôn luôn vào áo…chán lắm. Có bạn nữ nào ở đây thích uống bia rượu không? Tửu lượng không cao nhưng cứ thích thôi lại được thêm hội bạn thân (toàn con gái) cũng thích uống bia rượu nữa nên càng được đà, buồn là rủ nhau đi uống. Vui, được thưởng cũng rủ nhau đi uống, xong chẳng vì ngày gì cũng rủ nhau đi uống, cứ 2, 3 tuần 1 lần. Mà lần nào cũng say khướt mình phải đón về. Không cho mình đi cùng cơ, bảo mình đi cũng là mất tự nhiên, chuyện chị em không được xen vào. Đến chịu.

Câu chuyện về cô vợ thích nhậu của anh chồng trẻ được dân mạng bình luận, chia sẻ không ngừng - Ảnh chụp màn hình

Thậm chí lúc trước khi cưới còn bảo: ‘Em là kiểu con gái như vậy, anh chấp nhận thì cưới không thì thôi’. Mình cũng nghĩ thôi cứ ậm ừ xong đào tạo lại dần. Vậy mà giờ cưới 2 năm rồi (chúng mình vừa ra trường cái cưới luôn) vẫn chưa đỡ. Mình còn phải chuẩn bị cả cái đai để lần nào đón vợ về sợ say quá ngồi sau lại loạng choạng (đón bằng taxi thì không nói nhưng sợ vợ nôn ra taxi của người ta lại khổ). Xong say cứ ngồi lên xe nào là ‘anh đi lên mặt trăng đi’, ‘anh ơi rủ ông bên cạnh đua đi (người ta dừng đèn đỏ)’, thấy chốt thì ‘anh ơi vào kia cho người ta kiểm tra giấy tờ rồi đi tiếp đi’…

Chịu, đáng nhẽ ra mình là người say, vợ đón về, đây ngược đời, cứ lần nào bảo ‘alo chồng ơi em đi uống bia/rượu với mấy con bạn, tí chồng đón nhé’ là y như rằng sốt hết cả ruột, lần nào cũng nôn, cũng dọn dẹp rồi xàm”.

Cô vợ lầy lội khiến anh chồng than trời nhưng cũng không dám bỏ bê mỗi lần bà xã đi nhậu - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện hy hữu này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều cảm thấy đôi vợ chồng trẻ đáng yêu. Các cô gái không ngừng đòi order một anh chồng dễ thương như thế này để có người đưa đón mỗi khi say xỉn. Bên cạnh đó, một số người tỏ ra đồng cảm với anh chồng vì cũng chịu cảnh tương tự.

“Anh này bán ở đâu để mua 1 anh về, chứ lần nào say cũng tự về thôi à", T.S thích thú.

“Phận đàn ông 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Thôi cố chịu đựng đi người anh em”, một cư dân mạng hài hước bình luận.

Mặc dù chưa biết thực hư nhưng câu chuyện dễ thương này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.