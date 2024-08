Chi tiết lịch tựu trường của gần 60 địa phương trên cả nước, sớm nhất ngày 12/8

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ GD&ĐT đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau: Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2024.

Hầu hết địa phương đón trẻ lớp 1 từ 22/8, một số đẩy sớm hơn ba ngày vì 19/8 là ngày đầu tuần; các khối còn lại vào 29/8. Ảnh: VNExpress.

Theo thông tin từ VNExpress, riêng Kon Tum đã cho lớp 1 đi học từ đầu tuần này, nhằm thực hiện chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số. Lâm Đồng chỉ chọn một mốc tựu trường 26/8, áp dụng từ tiểu học tới THPT. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế và Hải Dương lại chia ba đợt đón học sinh, tùy theo khối lớp