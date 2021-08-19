Tỉnh đầu tiên cho học sinh các cấp tựu trường vào ngày mai 20/8

Ngày 12/8, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo báo Hà Giang đưa tin, lịch tựu trường cho toàn học sinh trong tỉnh sẽ vào ngày mai 20/8 và tổ chức dạy và học từ ngày 23/8. Đồng thời, theo kế hoạch, ngày khai giảng sẽ diễn ra vào 5/9 (Chủ Nhật).

Đối với bậc giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học; giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học. Học kỳ I kết thúc trước ngày 16/1/2022 và học kỳ II kết thúc trước ngày 25/5/2022; hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học trước ngày 31/5/2022.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ tựu trường từ ngày 20/8 - Ảnh: báo Hà Giang

Trong trường hợp đặc biệt, thời gian kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II, ngày kết thúc năm học có thể được điều chỉnh sớm hoặc muộn nhưng không quá 15 ngày so với quy định trên.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 10/6/2022; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2022 – 2023 trước ngày 31/7/2022.

Các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia; thi chọn đội tuyển tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; thi tốt nghiệp THPT; thi học sinh giỏi quốc gia theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Sau 2 ngày tựu trường, Sơn La bất ngờ quyết định cho hơn 300.000 học sinh nghỉ học Sơn La là địa phương cho học sinh tựu trường năm học mới sớm nhất toàn quốc vào ngày 16/8. Tuy nhiên, sau 2 ngày đi học, hơn 300.000 học sinh đã phải nghỉ học vì có 2 ca mắc COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-dau-tien-cho-hoc-sinh-cac-cap-tuu-truong-vao-ngay-mai-20-8-419155.html