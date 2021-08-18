Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất không tựu trường và khai giảng, bắt đầu học trực tuyến từ tháng 9

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng trong năm học mới. Các cấp học sẽ bắt đầu tổ chức dạy học năm học mới trên Internet vào từng thời điểm cụ thể.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 18/8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình UBND TP.HCM về phương án tổ chức năm học mới. Trong đó, đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng.

Cụ thể, theo trờ trình của Sở GD-ĐT TP. HCM, bậc giáo dục trung học (THCS và THPT, GDTX): Từ ngày 1 đến ngày 5/9: Tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên Internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 6/9 Giảng dạy theo chương trình năm học 2021-2022.

Giáo dục tiểu học: Từ ngày 8 đến 19/9: Tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên Internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20/9: Giảng dạy theo chương trình năm học mới.

Giáo dục mầm non có thể khai giảng chậm hơn, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

TP.HCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của Thanh Niên, Sở GD- ĐT TP.HCM thống kê hiện có 249 trường học trưng dụng làm khu cách ly, 453 trường làm điểm chích vắc xin, có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1 và do đang thực hiện giãn cách trong phòng, chống dịch nên việc tổ chức cho năm học mới gặp nhiều khó khăn…

Ngoài ra trong tờ trình, Sở cũng đề xuất 3 phương án tổ chức dạy và học căn cứ vào tình hình diễn biến dịch cho từng giai đoạn. Các trường có thể dạy trực tuyến từ 4 đến 6 tuần hoặc từ 6 đến 10 tuần hoặc hết học kỳ 1.

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