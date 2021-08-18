Sau 2 ngày tựu trường, Sơn La bất ngờ quyết định cho hơn 300.000 học sinh nghỉ học

Sơn La là địa phương cho học sinh tựu trường năm học mới sớm nhất toàn quốc vào ngày 16/8. Tuy nhiên, sau 2 ngày đi học, hơn 300.000 học sinh đã phải nghỉ học vì có 2 ca mắc COVID-19.

Theo báo Lao động đưa tin, chiều ngày 18/8, ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhằm tận dụng thời gian vàng để học sinh được học trực tiếp ở trường, phòng tình huống dịch bệnh. Thế nhưng, sau 2 ngày tới trường, toàn tỉnh với hơn 300.000 học sinh đã phải nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo.

Đối với các trường Phổ thông dân tộc Nội trú tạm thời cho học sinh ở tại trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chờ chỉ đạo.

Sơn La kiểm soát và thực hiện nghiêm nội quy trong khu cách ly tập trung - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của báo Lao Động, lý do là tối ngày 17/8 tại huyện Phù Yên phát hiện 2 ca dương tính với SARS- CoV-2 chưa rõ nguồn lây. Hiện tại, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định giãn cách xã hội huyện Phù Yên theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch.

Trao đổi với Tiền Phong, Ông Hoàng cho hay: "Trong thời gian này, các cán bộ, giáo viên và nhân viên ở các trường học được yêu cầu ở yên tại chỗ, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, chủ động khai báo y tế. Trên cơ sở theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Sơn La sẽ có quyết định cụ thể cho việc học tập trong năm học mới".

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án triển khai kế hoạch dạy học cho năm học mới. Nếu dịch ổn định, học sinh sẽ đến trường học trực tiếp. Nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, các nhà trường triển khai dạy học trực tuyến, học qua truyền hình. Ở những vùng có điều kiện khó khăn, giáo viên sẽ giao bài tập về nhà cho học sinh.

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