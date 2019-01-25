Chàng trai ngồi khóc 1 tiếng đồng hồ, chồng ném tivi 14 triệu sau trận thua của đội tuyển Việt Nam

Sau trận tứ kết Asian Cup giữa Việt Nam và Nhật Bản tối qua, nhiều cổ động viên tỏ ra đau buồn, tiếc nuối trước thất bại của đội tuyển nước nhà.

Tối qua, hàng triệu người hâm mộ đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển con cưng của chúng ta. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng kỳ tích đã không xảy ra, đội tuyển Việt Nam đã thua bởi bàn thắng từ chấm phạt đền và đành dừng chân tại giải đấu lần này. Người đàn ông ném tivi trị giá hàng chục triệu đồng sau khi Việt Nam thua trận - Ảnh cắt từ clip Sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên đã chia sẻ nhiều dòng tâm trạng thể hiện sự tiếc nuối trên mạng xã hội.

Trong số đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông bê chiếc tivi đắt tiền ném bỏ mặc kệ vợ khóc lóc đã gây ra nhiều tranh cãi. Chiếc tivi vỡ nát - Ảnh: Internet Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông vừa bê tivi ném vừa hét với vợ: “Ti với vi cái gì, Việt Nam thua rồi còn gì. Bỏ ra”.

Chứng kiến tài sản giá trị bị đập nát ngay trước mặt mình, người vợ vừa chạy đến xem vừa mếu máo khóc: “Ôi tivi, ông kia sao ông đập tivi của tôi?”. Người vợ đau xót ngồi cạnh chiếc tivi bị đập vỡ - Ảnh cắt từ clip Chỉ sau vài giờ được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip nhận được không ít bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều cho rằng hành vi của người này có chút quá khích và khuyên mọi người nên bình tĩnh hơn, đừng vì một phút nóng giận mà gây thiệt hại cho gia đình. Chàng trai ngồi khóc 1 tiếng trước nhà hát Hà Nội Sau trận thua của đội tuyển Việt Nam, một chàng trai trẻ đã ngồi trước Nhà hát lớn Hà Nội (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trùm cờ Tổ quốc khóc nức nở và uống rượu giải sầu. Theo thông tin từ Một thế giới, người quay clip đến khuyên bảo nên sau đó chàng trai đã chịu lên taxi về nhà. Chàng trai ngồi khóc hàng giờ liền sau trận đấu - Ảnh cắt từ clip Trong trận đấu tối qua, mặc dù thất bại trước Nhật Bản nhưng đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ đã không ít lần khiến đối phương mướt mồ hôi. Người hâm mộ đang đặt trọn niềm tin vào tương lai tươi sáng của các cầu thủ Việt Nam.

Đặng Văn Lâm: "Chúng tôi đã cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo" Thất bại 1-0 trước Nhật Bản khiến Đặng Văn Lâm không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, thủ thành tuyển Việt Nam khẳng định cả đội đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có vì hai chữ Việt Nam.

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