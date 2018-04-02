Khi được người dân phát hiện ngất xỉu ở ven đường, trên người nam thanh niên này có duy nhất một chiếc ba lô, trong đó chỉ có một bộ áo mưa, bức thư nhắn nhủ cho mẹ và không có giấy tờ tùy thân.

Tối qua (1/4), ông Phạm Bình Đăng, Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình đã xác nhận với các cơ quan báo chí về việc cách đây 3 ngày, trên địa bàn xã có phát hiện một nam thanh niên nằm gục ven đường cùng một lá thư để lại. Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều 30/3, người dân sống gần cầu Quản Ân thuộc thôn An Lễ, xã Đông Mỹ phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo khoác đen, quần jean nằm bất động trên đường. Một số người lay gọi nhưng nam thanh niên này vẫn không có phản ứng. Thấy vậy người dân đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Chàng trai được phát hiện nằm ngất xỉu trên đường ven QL 10 - Ảnh: Internet Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc. Công an xã Đông Mỹ cho biết tại hiện trường nạn nhân rơi vào trạng thái kiệt sức, hôn mê hoàn toàn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng và người dân gọi xe cấp cứu đưa nam thanh niên này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong ba lô nam thanh niên này mang theo có một bộ quần áo mưa, 20 nghìn đồng, lá thư viết trên giấy vở học sinh và không có giấy tờ tùy thân.

Theo nội dung trong bức thư, chàng trai này mắc bệnh viêm xoang rất nặng đến mức trên người có mùi hôi thối, bị người xung quanh xua đuổi. Chính vì vậy, anh không những không thể chăm lo cho mẹ già mà còn khiến bà lo lắng, phiền lòng. Anh viết: "Con bất hiếu không thể phụng dưỡng mẹ tuổi già sức yếu. Đã vậy luôn khiến mẹ phải phiền lòng, thân xác hao gầy vì con". Nhờ sự giúp đỡ của người dân và chính quyền địa phương nên sức khỏe của nam thanh niên đã dần ổn định - Ảnh: Internet Trong bức thư, anh mong muốn thi thể mình sau khi chết sẽ được đưa về quê chôn cất tại quê nhà - thôn Phú Khu, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo lời ông Khổng Vũ Tuấn, Trưởng Công an xã Đông Mỹ, hiện nam thanh niên này đã tỉnh táo và qua cơn nguy kịch. Đồng thời cơ quan chức năng cũng đã liên hệ với công an ở địa phương được nam thanh niên ghi trong lá thư để xác minh danh tính, tìm người thân nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin.

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