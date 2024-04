Nguyên nhân vụ án mạng có khả năng là do mâu thuẫn tình cảm. Công an hiện tích cực điều tra.

Theo Báo Tiền Phong, chiều 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường phong tỏa khu vực cống thoát nước trên địa bàn xã này để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ sinh sống tại địa phương.

Nạn nhân được xác định là chị H. (40 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An). Khoảng 12h30 cùng ngày, người dân đi thăm ruộng ở khu vực nằm khuất sau hàng cây khuynh diệp, thuộc khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường (giáp ranh với xã Tập Lập) phát hiện một thanh niên đứng gần cống thoát nước có biểu hiện không bình thường. Khi thấy có người, đối tượng leo lên bờ nổ máy xe bỏ chạy.

Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Thấy vậy người dân tới gần vị trí cống kiểm tra thì phát hiện một thi thể phụ nữ, liền tri hô. Mọi người nghe thấy chạy đến kéo thi thể lên bờ ruộng và xác định nạn nhân là chị H. (ngụ xã Tân Lập), trên người có nhiều vết thương.

Cũng theo Báo NLĐ, đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người. Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng gây án tên Cường, là em chồng của nạn nhân. Sau khi gây án, Cường đã bị công an bắt giữ.

Chồng của nạn nhân mới chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương gần đây.

Nguyên nhân vụ án mạng có khả năng là do mâu thuẫn tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-ong-mot-nguoi-phu-nu-tu-vong-voi-nhieu-vet-thuong-nghi-an-em-chong-giet-chi-dau-666578.html