Theo thông tin ban đầu, tối 3/1, chị T.T.S. (35 tuổi, quê Thanh Hoá) đi ăn cưới tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương (đường D19, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An).

Liên quan đến vụ cô gái bị cướp của hiếp dâm khi đi ăn cưới ở Bình Dương , Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho biết đang tạm giữ nghi can Kiều Văn Liệt (SN 1996, quê Hậu Giang) để phục vụ công tác điều tra.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An phong toả hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện kiểm tra. Qua trích xuất camera, công an xác định nghi phạm là Kiều Văn Liệt nên bắt giữ đưa về trụ sở.

Khi vào nhà vệ sinh, chị S. bị một thanh niên kề dao vào cổ bắt đưa tiền. Chị đưa cho hắn chiếc điện thoại thì đối tượng khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Cách đây không lâu, tại huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra vụ cướp của hiếp dâm khiến nhiều người phẫn nộ.

Rạng sáng 12/11, Dương Văn Dương (21 tuổi) và Lê Văn Thành (25 tuổi, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) phát hiện nhà chị B. (22 tuổi, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) có 4 con gà tre đang nhốt trong chuồng nên kêu Thành dừng xe lại để mình vào bắt trộm.

Tại đây, Dương phát hiện cửa nhà chị B. không khóa (chị B. để cửa chờ chồng đi làm về trễ) nên lẻn vào bên trong lục lọi kiếm tài sản để trộm.

Sau một lúc lục lọi không lấy được tài sản, Dương thấy chị B. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ nên nảy sinh ý định hiếp dâm người phụ nữ trẻ. Hắn dùng dao kề vào cổ khống chế nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại.

Dương văn Dương và Lê Văn Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Sau khi thỏa mãn, Dương cướp điện thoại, nữ trang và một số tiền của nạn nhân rồi cùng Thành rời khỏi hiện trường. Chị B. báo sự việc cho công an địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Đức xác định Dương và Thành là nghi phạm của vụ án nên tổ chức truy bắt.

Được biết, Dương là đối tượng nghiện ma tuý nặng, mới lãnh án tù về tội Trộm cắp tài sản, còn Thành có tới 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.