Liên quan đến vụ cô gái bị cướp của hiếp dâm khi đi ăn cưới ở Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho biết đang tạm giữ nghi can Kiều Văn Liệt (SN 1996, quê Hậu Giang) để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Kiều Văn Liệt - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, tối 3/1, chị T.T.S. (35 tuổi, quê Thanh Hoá) đi ăn cưới tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương (đường D19, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An).