Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối 4/1, một phụ nữ khoảng 30 tuổi dự đám cưới trong khuôn viên trung tâm. Khi người này vào nhà vệ sinh thì bị một thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp điện thoại của nạn nhân tẩu thoát.

Mới đây, tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương (đường D19, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An) xảy ra vụ người phụ nữ bị cướp của hiếp dâm gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Lưu Thế Thuận, Giám đốc trung tâm đã xác nhận sự việc với Vietnamnet.

Nạn nhân khai, khi chị vừa bước vào nhà vệ sinh thì bị đối tượng kề dao vào cổ đòi tiền. Chị đưa cho hắn chiếc điện thoại thì đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra truy bắt nghi phạm.

Cách đây không lâu, tại huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra vụ cướp của hiếp dâm khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngày 11/11, Dương Văn Dương (21 tuổi) và Lê Văn Thành (25 tuổi, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) đi xe máy từ thị xã Phú Mỹ qua huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản. Rạng sáng 12/11, Dương phát hiện nhà chị B. (22 tuổi, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) có 4 con gà tre đang nhốt trong chuồng nên kêu Thành dừng xe lại để mình vào bắt trộm.

Dương văn Dương và Lê Văn Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Tại đây, Dương phát hiện cửa nhà chị B. không khóa (chị B. để cửa chờ chồng đi làm về trễ) nên lẻn vào bên trong lục lọi kiếm tài sản để trộm.

Sau một lúc lục lọi không lấy được tài sản, Dương thấy chị B. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ nên nảy sinh ý định hiếp dâm người phụ nữ trẻ. Hắn dùng dao kề vào cổ khống chế nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn, Dương cướp điện thoại, nữ trang và một số tiền của nạn nhân rồi cùng Thành rời khỏi hiện trường. Chị B. báo sự việc cho công an địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Đức xác định Dương và Thành là nghi phạm của vụ án nên tổ chức truy bắt.

Được biết, Dương là đối tượng nghiện ma tuý nặng, mới lãnh án tù về tội Trộm cắp tài sản, còn Thành có tới 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.