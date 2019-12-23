Nghệ An: Bắt 'yêu râu xanh' bế bé gái 9 tuổi vào bụi tre hiếp dâm

Xã hội 23/12/2019 16:29

Gã đàn ông 44 tuổi hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong bụi tre rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1975) trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi.

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Nghi can Nguyễn Văn Hạnh - Ảnh: Công an Nghệ An

Theo Công an Nghệ An, vào chiều 6/12/2019, cơ quan công an nhận được đơn tố giác tội phạm của chị T.T.N. (SN 1983, trú huyện Tân Kỳ). Theo đơn tố cáo, vào khoảng 14 giờ cùng này, cháu B. (SN 2010, con gái chị N.) đi chăn dê tại bãi Vạt Má thuộc xã Tân Hương thì bị một người đàn ông bế vào bụi tre, thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cháu B. la hét cầu cứu. 

Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của bị hại và những người có liên quan để điều tra, xác minh.

Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi hiếp dâm, cơ quan công an xác định nghi phạm hiếp dâm cháu B. chính là Nguyễn Văn Hạnh. 

Tuy nhiên, Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau khi gây án. Hắn còn mang theo 1 con dao nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Xác định Hạnh đang lẩn trốn tại địa bàn rừng núi thuộc khu vực xã Tân An (huyện Tân Kỳ), lực lượng công an đã tổ chức lực lượng vây bắt.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/12/2019, Hạnh bị công an bắt giữ và áp giải về trụ sở công an huyện để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Hạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Tân Kỳ đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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