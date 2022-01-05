CĐM 'bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa' vì 'Thầy ông nội' từng tuyên bố CỨNG - 'Cả đời không vợ không con', nay lại bị khởi tố vì 'loạn luận'

Xã hội 05/01/2022 15:30

Liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Tịnh thất Bồng Lai, mới đây CĐM bất ngờ đào lại phát ngôn của ông Lê Tùng Vân về việc cả đời đi tu, không vợ không con.

Ngày 5/1/2022, theo nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM, liên quan vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai”, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh.

Cụ thể, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Đáng chú ý nhất là tội loạn luân khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý. Cũng theo nguồn tin trên, sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 4/1/2022, cơ quan công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Vân về ba tội danh trên.

“Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân”- nguồn tin cho hay.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Vân và những người liên quan.

Tinh that Bong Lai 1
Ông Lê Tùng Vân và 'đồ đệ' - Ảnh: Internet

Liên quan vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", ngày 5/1, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

 

Tuy nhiên, nhiều khiến dư luận xôn xao hơn cả là trước khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân từng xuất hiện trong 1 đoạn clip và lên tiếng khẳng định mình hơn 90 tuổi, cả một đời tu, không vợ, không con.

"Thầy đây cả một đời tu, không vợ không con, mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này", ông Vân khẳng định.

Bên cạnh đó, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" cùng từng khẳng định sẽ trao tiền thưởng cho bất cứ cô gái nào đứng ra nhận làm vợ mình để chứng minh bản thân "trong sạch".

"Nếu có bất cứ một cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc một cô gái đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... nước nào cũng được dám giơ tay nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân.

Chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi, Lê Tùng Vân sẽ tặng cô gái đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hoặc 1 tỷ tiền Việt Nam", ông Lê Tùng Vân nói.

Thời gian gần đây, ngay sau khi một nhân vật tự xưng là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân tên Lê Thanh Minh Tùng đã xuất hiện trên sóng livestream cùng với bà Phương Hằng tố gaisc nhiều bí mật của "cha đẻ".

Đáng chú ý, ngay sau đó, ông Lê Tùng Vân cũng lên tiếng đồng ý làm xét nghiệm ADN với anh Lê Thanh Minh Tùng. Tuy nhiên, sau hàng loạt ồn ào thì việc này vẫn chưa được thực hiện. 

Liên quan tới vụ việc kể trên, báo Dân Trí đưa tin, tháng 9/2021, cơ quan công an tỉnh Long An vào cuộc xác minh 5 đứa trẻ được gọi là chú tiểu nhí sống tại Tịnh Thất Bồng Lai với ông Lê Tùng Vân không phải là trẻ lang thang, cơ nhỡ mà vẫn đang sống cùng với mẹ ruột tại chính Tịnh Thất Bồng Lai. Công an tỉnh Long An cũng xác minh nhiều người trong Tịnh Thất Bồng Lai lập nhiều tài khoản ngân hàng riêng, các tài khoản này được dùng chủ yếu để đón nhận tài trợ.

Tinh that Bong Lai 2
5 chú tiểu từng gây bão trên sóng truyền hình được cơ sở này cho biết là trẻ mồ côi - Ảnh: Internet

Tháng 11/2021, sau thời gian xác minh, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân làm chủ không phải là nơi thờ tự, cơ sở phật giáo.

Cơ quan chức năng sau đó đề nghị tỉnh Long An, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NÓNG: Khởi tố lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai: Trẻ em ở đây đa số không phải mồ côi, cơ nhỡ

NÓNG: Khởi tố lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai: Trẻ em ở đây đa số không phải mồ côi, cơ nhỡ

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai thầy ông nội Lê Tùng Vân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 18 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 48 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số