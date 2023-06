Đáng chú ý nhất là tội loạn luân khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý. Cũng theo nguồn tin trên, sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 4/1/2022, cơ quan công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Vân về ba tội danh trên.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Vân và những người liên quan.

Ông Lê Tùng Vân và 'đồ đệ' - Ảnh: Internet

Liên quan vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", ngày 5/1, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Tuy nhiên, nhiều khiến dư luận xôn xao hơn cả là trước khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân từng xuất hiện trong 1 đoạn clip và lên tiếng khẳng định mình hơn 90 tuổi, cả một đời tu, không vợ, không con.

"Thầy đây cả một đời tu, không vợ không con, mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này", ông Vân khẳng định.

Bên cạnh đó, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" cùng từng khẳng định sẽ trao tiền thưởng cho bất cứ cô gái nào đứng ra nhận làm vợ mình để chứng minh bản thân "trong sạch".

"Nếu có bất cứ một cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc một cô gái đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... nước nào cũng được dám giơ tay nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân.

Chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi, Lê Tùng Vân sẽ tặng cô gái đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hoặc 1 tỷ tiền Việt Nam", ông Lê Tùng Vân nói.

Thời gian gần đây, ngay sau khi một nhân vật tự xưng là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân tên Lê Thanh Minh Tùng đã xuất hiện trên sóng livestream cùng với bà Phương Hằng tố gaisc nhiều bí mật của "cha đẻ".

Đáng chú ý, ngay sau đó, ông Lê Tùng Vân cũng lên tiếng đồng ý làm xét nghiệm ADN với anh Lê Thanh Minh Tùng. Tuy nhiên, sau hàng loạt ồn ào thì việc này vẫn chưa được thực hiện.

Liên quan tới vụ việc kể trên, báo Dân Trí đưa tin, tháng 9/2021, cơ quan công an tỉnh Long An vào cuộc xác minh 5 đứa trẻ được gọi là chú tiểu nhí sống tại Tịnh Thất Bồng Lai với ông Lê Tùng Vân không phải là trẻ lang thang, cơ nhỡ mà vẫn đang sống cùng với mẹ ruột tại chính Tịnh Thất Bồng Lai. Công an tỉnh Long An cũng xác minh nhiều người trong Tịnh Thất Bồng Lai lập nhiều tài khoản ngân hàng riêng, các tài khoản này được dùng chủ yếu để đón nhận tài trợ.

5 chú tiểu từng gây bão trên sóng truyền hình được cơ sở này cho biết là trẻ mồ côi - Ảnh: Internet

Tháng 11/2021, sau thời gian xác minh, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân làm chủ không phải là nơi thờ tự, cơ sở phật giáo.

Cơ quan chức năng sau đó đề nghị tỉnh Long An, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.