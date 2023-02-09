Cảnh báo: Chỉ số tia cực tím ở Nam Bộ mức nguy hại cao, đặc biệt TP.HCM vượt mức 9

Xã hội 09/02/2023 09:15

Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da người nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp nắng nóng liên tục trong 25 phút.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chỉ số tia cực tím các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ ở mức nguy cơ gây hại trung bình, khu vực miền Trung và Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao, đặc biệt trong khung giờ từ 11h đến 13h.

Cụ thể các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào Cà Mau đều trên 7: Thừa Thiên Huế (7,6 - 8,4), Đà Nẵng (7,8 - 8,6), Hội An (7,6 - 8,1), Nha Trang (8,2 - 9,2), TP.HCM (8,4 - 9,2), Cần Thơ (8.4 - 9,1), Cà Mau (7,1).

Còn tại Bắc Bộ: Hạ Long và Hải Phòng (4,2 - 4,5), Hà Nội (5,7 - 6,1).

Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, mức từ 3 - 5 là trung bình, từ 6 - 7 là cao, từ 8 - 10 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da người nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp nắng nóng liên tục trong 25 phút.

Ngoài ra nhiệt độ của khu vực từ TP.HCM trở vào phía Nam đều trên 32 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đây là mức nhiệt nằm trong khoảng thang đo 32-41 độ C, thang đo cảnh báo mức nhiệt có thể gây say nắng, kiệt sức, chuột rút vì nóng.

 

Cảnh báo: Chỉ số tia cực tím ở Nam Bộ mức nguy hại cao, đặc biệt TP.HCM vượt mức 9 - Ảnh 1
Chỉ số tia cực tím tại TP.HCM hôm nay ở mức gây hại cao đến rất cao, người dân có thể bỏng da nếu tiếp xúc nắng nóng lâu mà không che chắn - Ảnh: VTV

Theo thông tin từ báo Tin tức/ TTXVN, chị Hà Huỳnh Hồng Thu (ngụ tại quận Tân Bình) chia sẻ, bước vào mùa khô năm nay, chị cảm nhận Thành phố Hồ Chí Minh đón mưa trái mùa nhiều hơn nhưng những ngày nắng nóng, oi bức vẫn như mọi năm, đặc biệt là giai đoạn từ sau Tết Nguyên Đán đến nay. Những ngày gần đây, mới hơn 8 giờ bước ra khỏi nhà, chị đã thấy nắng chói chang, không khí oi bức rất khó chịu.

Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, về mặt khí hậu, trong thời gian qua, khu vực Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn mưa chuyển mùa. Mưa xảy ra cục bộ ở nhiều nơi, phổ biến nhất các tỉnh ven biển miền Tây. Trong giai đoạn chuyển mùa này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh cũng thường xuất hiện các cơn mưa giông nhưng lượng nhỏ xen kẽ những ngày nắng gắt. Tuy nhiên, điều này cũng làm độ ẩm trong không khí tăng cao. Khi tạnh mưa, hơi nước chuyển thành mây làm cho không khí oi bức, kết hợp với nắng nóng gay gắt sẽ gây khó chịu cho người dân. Mặt khác, Thành phố là nơi mức độ đô thị hóa cao, công nghiệp phát triển, giao thông đông đúc… những yếu tố này cộng hưởng vào sự oi nóng của thời tiết càng làm cho không khí nóng và khó chịu hơn các địa phương khác.

Bác sĩ da liễu Trần Ngọc Ánh (Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ở mức vừa phải, tia UV giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, giúp duy trì sức khỏe xương. Tuy nhiên, khi lượng bức xạ tia UV đạt mức từ 8 trở lên sẽ có nguy cơ gây bỏng, khô, sạm da nếu tiếp xúc liên tục trong 25 phút mà không có các biện pháp bảo vệ cơ thể. Chỉ số cực tím càng cao thì nguy cơ gây tổn thương cơ thể càng lớn, về lâu dài sẽ khiến da mất đàn hồi, tạo nếp nhăn, làm nhanh lão hóa và có thể gây ung thư da. Tia cực tím còn có thể gây những bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm…

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, bác sĩ Trần Ngọc Ánh khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 – 14 giờ hàng ngày. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt; sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ và khả năng chống tia UVA/UVB bất kể khi nào tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhất là những người thường xuyên làm việc dưới ánh nắng trực tiếp. Đặc biệt, người lớn cần chú ý bảo vệ cho trẻ em do da trẻ em non nớt và dễ tổn thương. Nếu để trẻ thường xuyên vui chơi, chạy nhảy ngoài trời mà không có các biện pháp bảo vệ sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về da cao hơn nhiều lần so với người trưởng thành.

Cảnh báo: Chỉ số tia cực tím đạt mức cực cao ở nhiều tỉnh thành, riêng Nha Trang và Nam Bộ mức nguy hiểm 3 ngày tới

Cảnh báo: Chỉ số tia cực tím đạt mức cực cao ở nhiều tỉnh thành, riêng Nha Trang và Nam Bộ mức nguy hiểm 3 ngày tới

"Ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì chỉ số tia cực tím cực đại, ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-10). Trong khi đó, Nha Trang và Nam Bộ được dự báo sẽ đạt mức rất cao tới nguy hiểm (10-11)" - ông Nam nói. 

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