Liên quan đến việc nữ lao công bị sát hại trên địa bàn TP. Hà Nội. Mới đây, lễ tang của bà đã được tổ chức trong sự tiếc thương của tất cả mọi người.

Liên quan đến vụ nữ lao công bị nam thanh niên sát hại trên đường Xuân Thủy (thuộc địa phận quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 5/4, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Tại đây, rất đông đồng nghiệp, người thân, bạn bè đến tham dự, mọi người đều không kìm được nước mắt. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Vũ Thị H. (SN 1978, tổ 2, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Được biết, dù đã 44 tuổi nhưng bà H. vẫn chưa lấy chồng vì hoàn cảnh gia đình hết sức “đặc biệt”. Không chỉ chăm nom, phụng dưỡng bố mẹ già, bà còn đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc thêm người chị gái bị tật nguyền và một cô cháu gái. Dù đông anh em nhưng ai cũng khó khăn, không phụ giúp được cho bà nhiều. Sự ra đi của bà H. khiến bố mẹ bà suy sụp hoàn toàn.

Đám tang của nữ lao công - Ảnh: Thanh Niên Nạn nhân vốn là người hiền lành, được mọi người yêu quý - Ảnh: Thanh Niên Theo Thanh Niên, chị Oanh (20 tuổi, cháu gái bà H. gọi bằng dì) nghẹn ngào chia sẻ, do làm nghề lao công nên giờ giấc thất thường, bà H. ở riêng, gần nhà ông bà để tiện việc chăm sóc, tránh về khuya gây ảnh hưởng ông bà. Từ khoảng 1 năm trước, thấy dì đi làm vất vả, chị Oanh đã xin cho đi làm cùng để đỡ đần phần nào chi phí, và sau này cũng có công việc để nuôi thân. Chị Oanh - cháu gái nạn nhân - Ảnh: Thanh Niên Tối ngày 4/4, chị Oanh và bà H. vẫn đi làm bình thường. Hằng ngày, lượng rác không nhiều thì cả hai sẽ hết ca lúc 22h, nếu còn việc thì 1 - 2 giờ sáng hôm sau mới được về. Tuy nhiên, tối hôm ấy, khi chuẩn bị hết ca thì chị Oanh nghe tin dì bị đánh chết.

Anh Tùng (31 tuổi, em trai bà H.) cho biết thêm “Chị ở gần bố mẹ để tiện cơm nước, chăm sóc. Nhà chị ấy chật, ẩm thấp lắm, nuôi thêm bé Oanh, nhiều khi người với chó phải ngủ cùng nhau. Nghe tin chị mất, ai cũng xót thương”. Được biết, ở nhà bà H. là người hiền lành, chẳng gây hấn với ai bao giờ, mọi người đều yêu quý.

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