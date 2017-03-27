Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, văn phòng cảnh sát Hà Bắc, Trung Quốc nhận được cuộc gọi thông báo có vụ đánh nhau ở một khách sạn trong thành phố. Khi đến nơi, cảnh sát bắt giam năm người liên quan đến vụ án.

Theo thông tin của trang Sina, nạn nhân là một cô gái trẻ họ Liu sinh sống ở Hà Bắc, Trung Quốc. Vì nghi ngờ cô ta ngoại tình với chồng mình, Xuemou, 23 tuổi đã theo dõi và gọi người đến đánh Liu. Nhóm năm người tham gia gồm bốn phụ nữ và một thanh niên đều là người nhà của Xuemou.

Liu bị 4 người phụ nữ túm tóc, kéo lê trên nền đất dưới sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường. Không những vậy, cô còn bị nhóm phụ nữ này lột sạch quần áo để gã thanh niên chụp hình, quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Khi bị bắt về sở cảnh sát, những đối tượng liên quan đều thú nhận hết toàn bộ sự việc. Theo quy định của pháp luật nước này, nhóm 4 người phụ nữ bị bắt giam và phạt hành chính vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, đánh người gây thương tích. Đối với nam thanh niên quay clip, cảnh sát vẫn đang xem xét mức phạt thích đáng. Vì hành vi của người này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.

Cảnh sát khẳng định, tất cả những người đăng tải, chia sẻ các đoạn clip có nội dung gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác trên mạng xã hội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp nghiêm trọng, những người này có thể chịu bị xử lý hình sự. Trong hầu hết các vụ án, cảnh sát không thể can thiệp xử lý vì nạn nhân không trình báo sự việc.

Bên cạnh đó, các đoạn clip đánh ghen xuất hiện ngày càng nhiều vì các bà vợ cho rằng mình có quyền trừng trị những kẻ phá hoại gia đình mình. Tuy nhiên họ lại không biết rằng hành vi của mình đang vi phạm pháp luật.

Khi sự việc được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nước này, nó nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng kẻ đáng bị trừng phạt trong việc này phải là người phá hoại gia đình người khác. “Những kẻ cướp chồng người khác, đáng bị trừng phạt như vậy. Nếu gia đình tôi bị đe dọa giống vậy, tôi cũng sẽ dạy cho ả đó một bài học thích đáng”, một phụ nữ chia sẻ. “Cảnh sát nên mạnh tay như vậy từ sớm, dù những người này đã làm sai, nhưng chúng ta cũng nên cho họ cơ hội để thay đổi”, bình luận của một người dùng Weibo.