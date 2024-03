Bỗng trở thành 'giám đốc' sau khi tra thông tin trên hệ thống: Công an điều tra vụ việc

“Công an cho biết qua thông tin trên báo chí nên mời làm việc, lấy lời khai cũng như mong muốn và nguyện vọng của tôi” – ông L nói và cho biết hiện cảm thấy an tâm với sự sát sao của chính quyền địa phương. T trước Tết, ông L tra cứu mã số thuế bằng CCCD trên hệ thống điện tử thì tá hỏa phát hiện mình đang là giám đốc một công ty có trụ sở ở phường 6, quận Bình Thạnh.

Theo chia sẻ trên Báo PLO, ông NTL (44 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, chiều cùng ngày Công an quận Bình Thạnh đã mời làm việc, lập hồ sơ, lấy lời khai của ông về việc bị ai đó lấy thông tin cá nhân để đứng tên giám đốc một công ty trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Ông L không tài nào tìm ra địa chỉ công ty mà ai đó dùng thông tin của mình để đăng ký. “Họ dùng thông tin, giấy tờ của tôi để đăng ký, tôi không biết họ lấy thông tin từ đâu, cũng không biết mình làm lộ lọt ra sao” – ông L tiếp và cho biết ai đó đã lấy cắp thông tin của ông để đứng tên công ty này.

Báo Thanh Niên từng đưa tin vụ việc, vào làm được 10 ngày, anh N.V.T bị công ty đuổi việc. Ba năm sau, anh T. xin cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động thì được biết mình là... giám đốc của công ty từng đuổi mình , hiện đang nợ thuế hơn 1 tỉ đồng.

Bỗng dưng thành giám đốc công ty 'ma' nợ thuế cả tỉ đồng. Ảnh: Thanh Niên

Cuối năm 2020, anh T. có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên đến Công an tỉnh Quảng Bình làm hộ chiếu. Sau đó, Công an tỉnh trả lời do anh T. đang là... giám đốc của 1 công ty và công ty này đang nợ thuế ở TP.HCM hơn 1 tỉ đồng, nên không thể cấp hộ chiếu. Anh T. tìm hiểu thì được biết, sau khi bị đuổi việc thì bỗng nhiên anh “được” làm giám đốc Công ty Mai Hương.

Thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Bình), cho hay các trường hợp như vậy đều có trên hệ thống quản lý liên thông điện tử, là những thông báo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện theo những thông báo đó.

Theo luật sư Nguyễn Hải Nam (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước), trong trường hợp này, người bị lấy CMND (nạn nhân) phải làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an (nơi có trụ sở công ty) để điều tra. Đồng thời gửi đơn lên Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT TP.HCM), yêu cầu thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này.