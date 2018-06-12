Bơm silicon vào ‘cậu nhỏ’ để làm vợ hài lòng sau thời gian xa nhau, chồng nhập viện cấp cứu

Xã hội 12/06/2018 16:54

Muốn làm vợ hài lòng sau thời gian dài đi xuất khẩu lao động, người đàn ông đã tự ý bơm silicon vào “cậu nhỏ”. Thế nhưng anh đã phải nhập viện cấp cứu.

Trước khi về nước, người đàn ông này được bạn bè rỉ tai phương pháp làm lớn “cậu nhỏ”. Với hy vọng sẽ làm vợ hài lòng và bất ngờ trong "chuyện ấy", anh đã mua silicon về tự bơm vào “của quý”.

Bơm silicon vào ‘cậu nhỏ’ để làm vợ hài lòng sau thời gian xa nhau, chồng nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật có nhiều dấu hiệu bất thường - Ảnh: Internet

Thế nhưng sau vài tháng, "của quý" của anh bắt đầu xuất hiện những cục to và vệt tím bất thường. Khi quan hệ với vợ anh luôn cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên vì sĩ diện, gần một năm trời anh chỉ im lặng chịu đựng.

Không chỉ vậy, vợ anh thường cằn nhằn, bực tức vì mỗi khi gần gũi là đau đớn khó chịu. Cuối cùng, do sức khỏe không ổn định nên cuối cùng người chồng mới đến Khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám.

Bơm silicon vào ‘cậu nhỏ’ để làm vợ hài lòng sau thời gian xa nhau, chồng nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Sau hai tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục - Ảnh: Internet

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ phải phẫu tiết niệu phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ cắt lọc toàn bộ da dương vật, các mảng xơ hóa chứa silicon, bảo tồn bó mạch thần kinh cương, mạch máu. Sau hai tuần được các bác sĩ tận tình cứu giúp, sức khỏe của bệnh nhân dần dần hồi phục.

Theo các chuyên gia sức khỏe, việc tiêm silicon vào dương vật rất nguy hiểm. Trong trường hợp silicon lan xuống vùng bìu sẽ làm cho tinh hoàn bị hoại tử. Điều này còn gây ra nguy cơ vô sinh hoặc ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản. Do đó, các quý ông đừng dại nghe những lời rỉ tai của bạn bè kẻo hại thân.

 

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