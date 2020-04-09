Bố đang ngủ thì bị con gái lấy nửa lọ kem bôi lên mặt, biết lý do liền tan chảy trái tim vì quá ngọt ngào

Xã hội 09/04/2020 17:13

Bé gái lấy nửa lọ kem dưỡng da của mẹ bôi lên mặt bố. Ban đầu ai cũng nghĩ cô bé nghịch ngợm nhưng khi biết lý do liền tan chảy trái tim vì quá ngọt ngào.

Trẻ con thường rất hiếu động nên đôi khi cha mẹ phải phát cáu lên vì những trò nghịch ngợm mà chúng bày ra. Đặc biệt, các bé gái thường rất thích lấy mỹ phẩm của mẹ ra làm đồ chơi. Lúc này, mẹ chỉ còn biết than trời vì căn nhà bỗng sực nức mùi nước hoa hay cây son vừa mua bị bôi be bét lên tường.

Mới đây, một bé gái Hà Nội gây sốt mạng khi lấy hộp kem dưỡng da của mẹ thoa lên mặt bố. Người mẹ cho biết đang ngồi thoa kem dưỡng lên người thì bé gái hỏi xin mẹ một ít kem để thoa cho bố. Cô bé nói trời dạo này hanh khô nên nên đã nảy ra ý tưởng bôi kem cho bố với mong muốn "để bố xinh".

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Bé gái lấy kem dưỡng da của mẹ bôi khắp mặt bố - Ảnh: FB
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Cô bé thấy da bố bị khô nên quyết định cải thiện giúp bố, thật ngọt ngào quá đi - Ảnh: FB

Cô bé rất cẩn thận, từ từ thoa từng chút khắp mặt bố. Còn ông bố cũng hợp tác bằng cách nằm im cho con thoa. Chẳng mấy chốc mà nửa hộp kem dưỡng của bà mẹ đã không cánh mà bay.

Loạt ảnh khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú và dành nhiều bình luận xuýt xoa: "Đúng là ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng"; "Con bé nhà tôi cũng thế, mình thì chăm bẵm nó từng chút một nhưng nó lại chỉ quấn bố thôi, lúc nào cũng bảo yêu bố nhất"; "Hai bố con dễ thương quá"; "Chắc ông bố đã quá quen với mấy trò nghịch ngợm rồi nên nằm cam chịu thấy sợ"..., dân mạng bình luận.

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