Bị vợ bầu tát tới tấp khi đi với gái lạ, thanh niên đáp trả: 'Mày có chắc là con tao không?'

Xã hội 10/01/2020 16:42

Cô vợ bầu đánh ghen trong hầm gửi xe để rồi chua chát khi nhận được câu "Mày có chắc là con tao không?" từ chồng sắp cưới.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vợ bầu đánh ghen nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. 

Theo chủ nhân đoạn clip, cô gái mang bầu vượt mặt bắt gặp chồng sắp cưới đi cùng một cô gái lạ nên không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn giữa chỗ đông người. 

"Mày sống như thế à, đối với tao như thế à. Tao nhịn nuốt nước mắt vào bên trong mà mày như thế à. Mày về nhà tao, không về nhà tao thì tao đánh con này", cô vợ vung tay tát thẳng vào mặt nam thanh niên.

Lúc này, người bạn trai giải thích rằng mình và cô gái kia không có gì nhưng cô vợ bầu nhất quyết không quan tâm: "Vì gia đình tao ép tao cưới mày hiểu không. Tao không muốn dây dưa gì với mày nữa. Bây giờ mày với nó về giải thích, mày với nó yêu nhau, đừng dây dưa gì đến tao nữa, để yên cho tao với con tao sống".

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Vợ bầu đánh ghen khi thấy chồng đi cùng gái lạ - Ảnh: FB

Khi thanh niên giải thích mình với cô gái kia chỉ là "người trong đoàn", cô vợ vẫn một mực không tin tưởng: "Người trong đoàn mà mặc áo đôi à? Tao tin chắc chuyện này xảy ra lâu rồi, là do tao quá tin tưởng mày".

Không ngờ, nam thanh niên quay lại chất vấn vợ sắp cưới: "Mày có chắc là con tao không?". Có lẽ do quá sốc nên cô gái mang bầu vượt mặt không thể kiềm chế được nữa: "Chắc 100% luôn đấy. Tao dám thề giữa trời nếu không phải là con mày thì tao đi xe cán chết. Tao chưa bao giờ làm sai điều gì với mày, mày hiểu chưa".

Sau đó, cô vợ sắp cưới bật khóc nức nở giữa chốn đông người. Dù không biết kết quả sự việc sẽ được giải quyết ra sao nhưng cách hành xử của nam thanh niên vẫn khiến nhiều người phẫn nộ.

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Dân mạng thương cảm cho cô gái mang bầu khi phải chịu xúc động lớn - Ảnh cắt từ clip

"Phụ nữ mang bầu thường rất nhạy cảm, thương chị quá"; "Đau khổ thế này thì làm mẹ đơn thân còn hơn"; "Nếu thật sự cưới nhau không có tình yêu, không hạnh phúc thì cố ép để làm gì? Sau này cô ấy còn phải đi bắt ghen, khóc lóc bao nhiêu lần nữa đây"; "Ôi đang mang thai mà nghe câu nói đó sao chịu nổi đây"..., dân mạng bình luận về clip đánh ghen.

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