Bị tố bội bạc, chồng tuyên bố 'tao thích làm gì thì làm' rồi bế 'Tuesday' bị đánh mềm oặt như bún lên taxi

Xã hội 09/10/2020 14:47

Đoạn clip đánh ghen giữa đường thu hút sự chú ý của dân mạng. Ai nấy đều thương cảm cho đứa trẻ phải chứng kiến bố mẹ ẩu đả, xô xát.

Sáng 9/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip đánh ghen giữa đường thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Theo nội dung đoạn clip, cặp vợ chồng đã làm thủ tục ly hôn nhưng cô vợ lại dẫn theo con trai 3 tuổi đến chỗ của chồng cũ để đánh ghen. Sau một hồi ẩu đả, cô gái được cho là "Tuesday" nằm vật ra giữa đường. 

Người chồng chạy lại định đỡ nhân tình dậy thì bị vợ cũ ngăn cản. Anh khẳng định cả hai đã làm thủ tục ly hôn nên không có quyền can thiệp vào đời tư của nhau.

Bị tố bội bạc, chồng tuyên bố 'tao thích làm gì thì làm' rồi bế 'Tuesday' bị đánh mềm oặt như bún lên taxi - Ảnh 1
Sau cuộc ẩu đả, cô gái được cho là bồ nhí nằm vật ra giữa đường - Ảnh cắt từ clip
Bị tố bội bạc, chồng tuyên bố 'tao thích làm gì thì làm' rồi bế 'Tuesday' bị đánh mềm oặt như bún lên taxi - Ảnh 2
Người chồng khẳng định cả hai đã làm thủ tục ly hôn - Ảnh cắt từ clip

"Mày có tư cách gì? Tao với mày ly hôn rồi, đã giấy trắng mực đen, tao thích làm gì thì làm! Mày làm trò này thì không xong đâu", người đàn ông phản ứng.

Còn cô vợ thì chỉ thẳng vào mặt chồng cũ phản pháo: "Khi tôi với anh còn là vợ chồng, con này đã láo toét rồi. Nửa năm trời anh đi theo gái, bỏ bê, không thèm lo lắng gì cho gia đình".

Thậm chí, một người phụ nữ được cho là người thân của cô vợ cũng lớn tiếng quát tháo, tố anh chồng từng dẫn con trai đi chơi và ngủ chung với bồ: "Mày đi chơi với gái, mày để con mày nằm bên cạnh mà mày chịu được à? Hỏi tất cả mọi người ở đây xem như thế có được không? Nói cũng phải biết suy nghĩ chứ? Đứa trẻ con 3 tuổi nó biết nói dối à?".

Trong lúc bố mẹ đang xô xát, cậu con trai 3 tuổi đứng bên vỉa hè chứng kiến mọi chuyện khiến ai nấy vô cùng thương cảm. 

Bị tố bội bạc, chồng tuyên bố 'tao thích làm gì thì làm' rồi bế 'Tuesday' bị đánh mềm oặt như bún lên taxi - Ảnh 3
Bé trai chứng kiến bố mẹ ẩu đả, xô xát - Ảnh cắt từ clip
Bị tố bội bạc, chồng tuyên bố 'tao thích làm gì thì làm' rồi bế 'Tuesday' bị đánh mềm oặt như bún lên taxi - Ảnh 4
Anh chồng bế nhân tình lên taxi - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Phần đông ý kiến đều cho rằng không nên để trẻ con chứng kiến mâu thuẫn của người lớn.

"Chẳng biết ai đúng ai sai nhưng tội đứa nhỏ quá"; "Ly hôn rồi mà còn đánh ghen, coi chừng bị kiện ngược"; "Nhìn thằng bé mà đau lòng quá, nó có lỗi gì mà phải chịu tổn thương thế này"; "Mong bé trai không bị ám ảnh tâm lý"..., dân mạng bình luận. 

6 năm gắn bó, vợ phát hiện chồng ngoại tình, bận không chơi với con nhưng lại đưa bồ đi... tháo tóc nối

6 năm gắn bó, vợ phát hiện chồng ngoại tình, bận không chơi với con nhưng lại đưa bồ đi... tháo tóc nối

Người vợ ngỡ ngàng khi biết chồng ngoại tình và càng cay đắng hơn vì không thể tìm được lý do cho sự phản bội này, bởi nhiều năm qua chị luôn sống hết lòng hết dạ vì gia đình.

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