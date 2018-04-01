Vì không biết mình đang bị thợ lắp camera theo dõi nên người phụ nữ vẫn vô tư đi lại trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ngày nay, không ít gia đình lắp đặt camera trong nhà để tiện việc kiểm soát an ninh. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích nhất định, việc này còn gây ra không ít "tai nạn" nhớ đời với chủ nhà. Mới đây, tài khoản B.T.N. đã đăng tải lên một nhóm kín trên Facebook đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ khỏa thân đi lại trong nhà khiến dân mạng bàn tán không ngớt. Theo nội dung mà tài khoản này đăng tải, B.T.N. là thợ lắp camera cho gia đình người phụ nữ, anh ta đã lén ghi lại tài khoản, mật khẩu của camera để tiện bề theo dõi.

B.T.N. đăng tải đoạn clip người phụ nữ khỏa thân đi lại trong nhà lên một nhóm kín trên Facebook - Ảnh chụp màn hình Sau đó, sự việc được một Fanpage dành cho giới trẻ chia sẻ lại khiến dân mạng tá hỏa - Ảnh: Facebook Vì không biết mình đang bị theo dõi... - Ảnh chụp màn hình ...nên người phụ nữ vẫn vô tư đi lại trong tình trạng không mảnh vải che thân - Ảnh chụp màn hình Khi lắp camera cho chủ nhà, B.T.N. lén ghi lại tài khoản và mật khẩu để theo dõi - Ảnh chụp màn hình

Người đàn ông này vô tư kể 'chiến tích' với giọng điệu thản nhiên, cười cợt - Ảnh chụp màn hình Sau khi đăng tải lên Facebook, sự việc thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hầu hết đều lên án hành vi của người thợ camera và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi này thật thích đáng. Ngoài ra, không ít người cũng phải giật mình xem lại sự an toàn, bảo mật của những chiếc camera trong nhà mình. "Không thể tin nổi là làm những việc thiếu đạo đức như vậy vẫn có thể thản nhiên cười đùa thích thú như thế. Nhà nào đã lắp camera thì phải xem lại liền đi nha. Nếu không một ngày đẹp trời thấy hình mình lõa lồ tràn ngập mạng xã hội thì chết", M.T. bình luận.

"Đúng là không có đạo đức nghề nghiệp mà. Hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để làm gương cho những kẻ khác", N.A. bức xúc. "Có một số người không biết nên không đổi mật khẩu camera, thợ lắp như thế nào thì cứ để như vậy. Đây coi như lời cảnh báo để mọi người cẩn thận hơn, tránh điều đáng tiếc xảy ra", H.T. cho biết. Theo thông tin trên Facebook cá nhân, B.T.N. đến từ Lục Ngạn, Bắc Giang - Ảnh chụp màn hình

Video chủ tịch xã vào nhà nghỉ với gái gây xôn xao mạng xã hội: Lời kể người quay clip Người đàn ông được cho là Chủ tịch xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bị bắt gặp ở nhà nghỉ dù đã có vợ con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-tho-lap-camera-trom-mat-khau-hinh-anh-loa-lo-cua-chu-nha-tran-ngap-facebook-277175.html