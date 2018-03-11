Clip: Sa Pa 'thất thủ' ngày cuối tuần khiến cộng đồng mạng sợ hãi

Xã hội 11/03/2018 11:54

Cảnh tượng Sa Pa đông nghịt người ngày cuối tuần khiến cộng đồng mạng sợ hãi. Nhiều người cho biết đã bỏ ý định tới đây du lịch sau khi xem xong clip.

Cách đây ít giờ, đoạn clip ngắn ghi cảnh chợ đêm Sa Pa đông nghịt ngày cuối tuần khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Một bộ phận dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối vì Sa Pa bây giờ không còn chất hoang sơ, mộc mạc vốn có mà lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt vì khách thập phương ùn ùn kéo tới, người dân thì tha hồ buôn bán, thậm chí "hét" giá cao ngất ngưởng.

Clip: Sa Pa đông nghịt người ngày cuối tuần 

Sau khi đăng tải lên một Fanpage lớn dành cho giới trẻ trên Facebook, clip đã nhận được gần 500 ngàn lượt xem và hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Hầu hết cư dân mạng sau khi xem clip Sa Pa "thất thủ" đã hoàn toàn sợ hãi, không ai còn dám "xách ba lô lên và đi" nữa. 

Một số khách du lịch cho biết, hiện tại đến thăm Sa Pa không còn được tận hưởng không khí trong lành, thoải mái dễ chịu nữa. Mà thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, ồn ào, phờ phạc vì che lấn, kẹt xe, đặc biệt là ở khu chợ đêm Sa Pa.

Clip: Sa Pa 'thất thủ' ngày cuối tuần khiến cộng đồng mạng sợ hãi - Ảnh 1
Nhìn cảnh tượng chợ đêm Sa Pa 'lúc nhúc' người, phần đông dân mạng lắc đầu ngán ngẩm cho biết không dám đặt chân lên nơi này nữa - Ảnh cắt từ clip

"Đi du lịch mà chen lấn thế này khác gì bị kẹt xe ở Hà Nội đâu, thà ở nhà xem phim còn sướng hơn"; "Cảnh tượng đáng sợ này khiến mình chẳng dám lên đây du lịch nữa"; "Mình đã hủy bỏ kế hoạch thăm thú Sa Pa sau khi xem xong clip này"... - nhiều dân mạng than thở.

"Ngày xưa đi du lịch Sa Pa thấy thích lắm, mình thường ngồi quán nhâm nhi 1 ly cafe, ngắm người dân bản xứ và tận hưởng vẻ đẹp êm đềm, không khí se lạnh. Bây giờ lên chỉ toàn thấy người với người, kẹt xe ồn ào kinh khủng. Người dân thì tha hồ 'chặt chém' khách du lịch. Sa Pa bây giờ biến chất quá rồi", K.A. bình luận.

"Mình đi Sa Pa hôm tết Tây nhưng không có ấn tượng tốt đẹp nào. Tiền phòng thì cao ngất ngưởng. Ra đường đi dạo thì kẹt xe. Không đi được đâu ngoài Fanxipang, lên đến đỉnh nhìn gáy nhau rồi xuống vì quá đông. Nói chung mình sẽ không quay lại nơi đây nữa", T.H. bày tỏ sự thất vọng. 

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