Bị mắng sau khi đi nhậu về, nam thanh niên SN 2000 đã cự cãi và dùng dây thắt lưng siết cổ mẹ đến tử vong.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Thưa Niê (SN 1999, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là không ai khác chính là mẹ của nghi phạm, bà H’Niêr Niê (SN 1972, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 24/1, Y Thưa Niê sau khi đi nhậu về nhà đã xảy ra cự cãi với mẹ vì bà H’Niêr Niê phàn nàn chuyện nhậu nhẹt của con trai.

Bị la mắng sau khi uống rượu, con trai dùng dây siết cổ mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc bực tức, Y Thưa Niê đã dùng dây thắt lưng đánh mạnh vào người mẹ mình. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên này còn lấy dây thắt lưng siết cổ mẹ đến khi tắt thở.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng đồng thời bắt giữ Y Thưa Niê.

Tại cơ quan công an, Y Thưa Niê khai do đi nhậu về bị mẹ la nên không kiềm chế được mình dẫn đến hành vi sát hại mẹ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Cách đây không lâu, tại thôn Briêng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ việc thanh niên đấm mẹ, chém cha tổn thương màng phổi vì đi chơi về không có cơm ăn.

Thanh niên đấm mẹ, chém cha tổn thương màng phổi vì đi chơi về không có cơm ăn - Ảnh: NLĐ

Cụ thể, vào ngày 16/1, Nay Đức (SN 2000, trú tại thôn Briêng) đi chơi về tới nhà thì thấy mẹ là bà Nay H’Aneo chưa nấu cơm tối nên buông lời trách móc. Bực tức, Đức đấm vào người mẹ khiến bà H’Aneo ngã lăn ra đất.

Lúc này, ông Nen (cha của Đức) chạy đến can ngăn cũng bị con trai đánh và dùng dao rựa chém một nhát vào bả vai. Theo kết quả giám định thương tích, ông Nen bị gãy xương đòn trái, tổn thương màng phổi, tổn hại 23% sức khỏe.

