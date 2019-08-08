Bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Hé lộ clip ghi lại hình ảnh cuối cùng của chiếc ô tô đưa đón học sinh

Xã hội 08/08/2019 16:28

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại toàn bộ hình ảnh chiếc xe đưa đón ra vào điểm gửi xe trong ngày xảy ra sự việc.

Hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người liên quan đến vụ học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway. Bé trai tử vong là em L.H.L (6 tuổi). Người tài xế lái chiếc xe chở bé L. đến trường được xác định là ông Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, ngụ đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại toàn bộ hình ảnh chiếc ô tô chở học sinh ra vào điểm giữ xe.

Theo hình ảnh trong clip, vào khoảng 5 giờ 47 phút ngày 6/8, ông Phiến điều khiển chiếc ô tô hiệu Ford Transit, mang biển số: 29B-069.56 rời khỏi bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau đó, chiếc xe này quay trở về bãi xe vào khoảng 7 giờ 22 phút cùng ngày. Đến khoảng 15 giờ 43 phút, tài xế Phiến tiếp tục điều khiển chiếc ô tô này rời khỏi ký túc xá để chuẩn bị đón trả học sinh sau giờ tan học.

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Hình ảnh chiếc xe chở học sinh lớp 1 tử vong vào bãi đậu xe vào ngày 6/8 - Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ của một bảo vệ khu ký túc xá trên Công an TP.HCM, trước đây ông Phiến gửi xe ở khu vực đối diện cổng ký túc xá. Vào ngày xảy ra sự việc, sau khi đưa học sinh đến trường, ông Phiến đã lái xe và gửi tại một bãi đất trống trong ký túc xá rồi ra về. Đến buổi chiều cùng ngày, ông Phiến uống nước chè một lúc lâu rồi mới vào trong bãi xe lái ô tô đến trường đón học sinh về nhà.

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Vị trí chiếc xe chở học sinh của trường Gateway đậu vào chiều ngày xảy ra sự việc - Ảnh: VnExpress

Được biết, người cùng ông Phiến đi đón các học sinh của Trường tiểu học Gateway là chị Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, ngụ tổ 31, phường Dịch Vọng). Vào ngày xảy ra sự việc, chị Quy và ông Phiến đi đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có bé L.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

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