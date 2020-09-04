Bé gái 12 tuổi mang thai 7 tháng tố bị cha dượng cưỡng hiếp: Nghi phạm mua xăng về để sẵn, dọa đốt cả nhà nếu nạn nhân kể với ai

Xã hội 04/09/2020 16:36

Bé gái 12 tuổi tố bị cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần dẫn đến mang thai. Cô bé hy vọng sau khi sinh con sẽ được trở lại trường cùng với bạn bè.

Vụ việc em H.T.Đ.N (sinh ngày 17/7/2008, trú xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tố bị cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần đang gây xôn xao dư luận địa phương. Theo chia sẻ, em bị cha dượng là V.V.H (sinh năm 1983), giở trò đồi bại lần đầu lúc gần nghỉ hè lớp 5, khi chưa đầy 11 tuổi.

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Bé gái tố bị cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần đến mang thai - Ảnh: Internet

 Vào thời điểm trên, H. lợi dụng lúc mẹ nạn nhân là chị H.T.S (sinh năm 1986) đi vắng, đứa con thứ 2 còn nhỏ nên cưỡng hiếp N. ngay tại nhà.

“Em nhớ cha dượng đã cưỡng hiếp em tất cả 8 lần. Lần đầu tiên em la lớn nhưng bị dượng bịt miệng. Những lúc như thế em rất sợ và muốn nói với mẹ nhưng dượng luôn tìm cách ngăn cản, dọa sẽ giết cả 2 mẹ con. Ông ấy còn mua cả xăng về nhà để sẵn đấy, dọa là nếu em nói với ai thì sẽ đốt nhà, giết cả nhà”, nạn nhân chia sẻ trên Gia đình và Xã hội.

Vì bị đe dọa nên bé gái không dám kể lại với ai. Đến tháng 5/2020, chị S. thấy con xanh xao lạ thường nên đưa đi khám tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mộc Châu. Lúc này, người mẹ tá hỏa phát hiện con gái đã mang thai hơn 3 tháng.

Ngay sau đó, chị S. đưa con gái đi trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đối tượng H. đã trốn khỏi nhà. Đến ngày 1/6, gã yêu râu xanh bị cơ quan công an bắt giữ. Được biết, chị S. và H. đã có một con chung 5 tuổi. 

Được biết, N. sẽ sinh con vào đầu tháng 11 tới. Em hy vọng sẽ được đi học chung với bạn bè cùng trang lứa sau khi sinh. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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