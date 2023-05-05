Bắt tạm giam cô gái dùng dao cạo chân mày tấn công bạn gái cũ của người yêu

Xã hội 05/05/2023 11:08

Bị bạn gái cũ của người yêu khiêu khích, N. lái xe từ Kiên Giang tới điểm hẹn ở An Giang rồi xảy ra xô xát. Vụ việc chỉ dừng lại khi công an vào cuộc.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam N.K.N (SN 1997; ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bắt tạm giam cô gái dùng dao cạo chân mày tấn công bạn gái cũ của người yêu - Ảnh 1
N.K.N bị bắt về hành vi Cố ý gây thương tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, khoảng tháng 10/2022, N. quen biết và quan hệ tình cảm với N.T.Q.H (SN 1997; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Lúc này, bạn gái cũ của H. là Đ.C.K.D (SN 2000; ngụ thị xã Tân Châu) biết được sự việc nên ghen tức.

Theo thông tin từ Zingnews, D. cùng một số người bạn lập nhóm chat rồi add N. và H. vào nhóm. D. cùng một số người bạn thường hay nhắn tin trên nhóm với những lời lẽ xúc phạm và hăm dọa đòi đánh, nhưng N. vẫn giữ im lặng.

Bắt tạm giam cô gái dùng dao cạo chân mày tấn công bạn gái cũ của người yêu - Ảnh 2
N. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zingnews

Đến ngày 4/4, người bạn của D. gửi vào nhóm chat đoạn clip cô ta tát nhiều cái vào mặt H. Nhóm D. nhắn tin hẹn gặp N. để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 8/4, N. thuê xe 7 chỗ tự lái rồi rủ nhóm ở Kiên Giang đến thị xã Tân Châu để giải quyết mâu thuẫn với D. Tại đây, N. một mình bước xuống ôtô để nói chuyện với nhóm D.

Sau vài câu nói, 2 bên xảy ra xô xát đánh nhau. N. lấy dao cạo chân mày quơ nhiều cái trúng vào người D., gây thương tích.

Nhóm của N. và D. tiếp tục xông vào đánh nhau và sự việc chỉ dừng lại khi cảnh sát can thiệp. Cảnh sát đã đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

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