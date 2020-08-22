Bắc Ninh: Cả gia đình thức trắng đêm tìm con trai 2 tuổi mất tích khi đi chơi công viên

Xã hội 22/08/2020 13:12

Bé trai 2 tuổi bị mất tích mặc áo phông, quần đùi cộc tay màu xám, dưới mí mắt phải có một nốt ruồi. Người dân khi phát hiện bé có thể liên hệ số điện thoại: 0983.454.464‬ hoặc 0868.757.222.

Lực lượng chức năng TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết vẫn đang phối hợp cùng gia đình anh Nguyễn Gia Hưng (ở TP. Bắc Ninh) tìm kiếm bé trai 2 tuổi bị mất tích vào chiều 21/8. 

Theo thông tin đăng tải trên Zing, khoảng 16 giờ ngày 21/8, anh Hưng đưa con trai là Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) ra Công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ chơi. 

Đến khoảng 17 giờ, anh Hưng tá hỏa không thấy con đâu nên huy động người nhà đi tìm và báo công an.

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Bé Nguyễn Cao Gia Bảo - Ảnh: Zing

Nhận tin báo, Công an TP. Bắc Ninh đã cử nhiều cán bộ xuống địa bàn hỗ trợ gia đình tìm bé Gia Bảo nhưng chưa có kết quả. Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để truy vết bé trai.

Cơ quan chức năng đề nghị, ai có camera hành trình ô tô đi lại đoạn hồ điều hòa, ngã tư BV Sản Nhi, đường Bình Than - Đại Phúc, đường 53, ngã tư Nguyễn Trãi giao với đường Bình Than hãy cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất.

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Công an TP. Bắc Ninh đang trích xuất camera khu vực để tìm kiếm cháu bé - Ảnh: FB

Nếu ai biết thông tin về cháu xin vui lòng liên hệ với anh Hưng (bố cháu) theo số điện thoại 0983 454 464, chị Yến (mẹ cháu) theo số điện thoại 038 666 0229  hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

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