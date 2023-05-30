Đã bắt được tài xế bỏ trốn sau khi tông nữ lao công tử vong ở Khánh Hòa

Xã hội 30/05/2023 19:08

Đèn xe bên phải của người này bị vỡ, dấu vết trùng khớp với các mảnh vỡ tại hiện trường.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 30/5, Công an TP Nha Trang đã xác định T.H.V. (30 tuổi, quê Bình Định) là người lái ô tô 7 chỗ tông tử vong bà N.T.T. (55 tuổi, nữ công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang).

V. bị phát hiện khi đang lái ô tô ở khu vực bờ kè cầu Hà Ra. Đèn xe bên phải của V. bị vỡ. Điều này trùng khớp với các mảnh vỡ tại hiện trường.

Đã bắt được tài xế bỏ trốn sau khi tông nữ lao công tử vong ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt tại khu vực bờ kè cầu Hà Ra - Ảnh: Vietnamnet

Làm việc với cảnh sát, V. thừa nhận đã lái xe tông bà T., sau đó rời đi. Công an cũng đưa tài xế cùng ô tô trở lại hiện trường để thực hiện các hoạt động điều tra.

Theo Báo Người Lao Động, thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 30/5, V. điều khiển xe 7 chỗ chạy trên cầu Trần Phú hướng về trung tâm TP Nha Trang, khi đến đoạn giữa cầu, xe tông bà N.T.T. là nhân viên Công ty Môi trường đô thị Nha Trang, làm người này tử vong.

Đã bắt được tài xế bỏ trốn sau khi tông nữ lao công tử vong ở Khánh Hòa - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau vụ tai nạn, ôtô tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó khám nghiệm hiện trường, trích xuất hệ thống camera dọc đường Trần Phú để truy tìm tài xế và chiếc xe gây tai nạn.

Đến chiều cùng ngày, V. bị lực lượng chức năng bắt khi đang đưa xe đến khu vực đường bờ kè cầu Hà Ra lẫn trốn.

Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc.

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