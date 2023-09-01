94 bị cáo trong nhóm 'giang hồ áo cam' đập phá quán ốc bị xét xử tại trại giam

Xã hội 01/09/2023 13:44

Băng nhóm áo cam gồm 94 người từng tham gia ẩu đả, đập phá quán ốc, gây náo loạn đường phố, sẽ bị xét xử trực tuyến ngay trong trại tạm giam Chí Hòa.

Theo lịch xét xử, từ ngày 11 đến ngày 14-9, TAND TP.HCM sẽ đưa 94 bị cáo trong băng nhóm “áo cam” ra xét xử sơ thẩm _ theo báo Pháp Luật.

Phiên tòa dự kiến được xét xử trực tuyến, với điểm cầu trung tâm tại Phòng xét xử trực tuyến - trụ sở TAND TP.HCM. Điểm cầu thành phần tại trại tạm giam Chí Hòa (T30) - Công an TP.HCM.

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Nhóm áo cam mang theo hung khí đập phá quán ốc. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Theo thông tin từ VNExpress đưa tin, Mai Nguyễn Xuân Thành, 27 tuổi; Dương Đại Trí (tức Trí "Nhảm", 33 tuổi) được xác định là có vai trò cầm đầu, cùng 16 bị cáo khác sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng, ngày 14/9.

Hồ Chí Linh, 31 tuổi; Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn B, 39 tuổi) cùng 74 người bị cáo buộc Gây rối trật tự công cộng hoặc Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án, 3 bị can chết trong quá trình điều tra nên Công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Một số người khác đang bỏ trốn, chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và tách ra để xử lý sau.

94 bị cáo trong nhóm 'giang hồ áo cam' đập phá quán ốc bị xét xử tại trại giam - Ảnh 2
Mai Nguyễn Xuân Thành lúc bị bắt. Ảnh: VNExpress

Do số lượng bị cáo trong vụ án đông, việc trích xuất đến tòa gặp nhiều khó khăn, nên sẽ được xét xử trực tuyến. HĐXX, đại diện VKS, luật sư, bị hại và những người liên quan sẽ tham gia phiên tòa tại điểm cầu trung tâm tại TAND TP HCM. Các bị cáo sẽ tham gia phiên tòa tại trại tạm giam Chí Hòa - T30.

Theo cáo trạng được báo Pháp Luật đưa tin, ngày 2-6-2020, Hồ Chí Linh đang xem một nhóm phụ nữ cãi nhau tại phường An Lạc A, quận Bình Tân thì bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh. Linh nghi ngờ là nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành nên khoảng 18 giờ ngày 4-6-2020, Linh đến nhà Trần Hoàng Song tập hợp người đi đánh Xuân Thành trả thù.

Song đã nhờ Sơn "mặt quỷ" (chưa rõ lai lịch) cùng Vương Ngọc Phát và một số bị cáo mang hung khí gồm cây ba chĩa, mã tấu… kéo đến nhà Xuân Thành tại phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Khi đến nơi, cả nhóm xông vào chém gây thương tích cho Xuân Thành; đập bể camera, hai hồ kính nuôi cá rồi kéo về xóm Đình (phường 7, quận 6) đưa hung khí cho Linh cất giấu.

Xuân Thành xem lại dữ liệu camera thì phát hiện Phát tham gia đập phá nên nhắn tin trong nhóm “Long Gia” trên Facebook để tập hợp lực lượng, mang theo hung khí kéo ra Đại lộ Võ Văn Kiệt tìm nhóm người của Phát đánh trả thù.

94 bị cáo trong nhóm 'giang hồ áo cam' đập phá quán ốc bị xét xử tại trại giam - Ảnh 3
Trí "Nhảm" cùng đồng phạm lúc bị bắt. Ảnh: VNExpress

 

Biết nhóm Xuân Thành tìm đánh mình, Phát điện thoại cho Sơn "mặt quỷ" tập hợp lực lượng và kéo nhau ra khu vực gần Bến xe Miền Tây để tìm Xuân Thành nhưng không gặp.

Khoảng chiều 5-6-2020, Xuân Thành cùng đồng bọn tiếp tục đi tìm Phát. Phát nghe tin Xuân Thành đi tìm mình liền gọi điện thoại cho Song và Sơn "mặt quỷ" nhờ Trần Thanh Tuấn (Tuấn B) tập hợp người đi đánh nhóm Xuân Thành.

Phát điện thoại cho Xuân Thành hẹn gặp nhau tại Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận Bình Tân để đánh nhau.

Cùng thời điểm này, Xuân Thành nhắn tin trong nhóm “Long Gia” trên Facebook nhờ Dương Đại Trí (Trí "nhảm") để tập hợp lực lượng và chuẩn bị hung khí như chĩa, đao, mã tấu… và áo màu cam mặc vào để phân biệt khi đánh nhau không bị nhầm.

Trí "nhảm" dẫn đầu các đối tượng trong nhóm của Xuân Thành chạy qua các tuyến đường Song Hành rồi tập trung và gây náo loạn trước quán Ốc Hương nằm trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Lúc này, anh Lâm Thành Long (bị hại) đang ngồi nghe điện thoại trong quán.

Xuân Thành nghĩ anh Long quay phim nên hô to "vô chém" rồi xông vào quán đập phá tài sản gây thiệt hại 5,4 triệu đồng và chém anh Long gây thương tích 35%.

Sau khi đập phá và đâm anh Long bị thương, cả nhóm bỏ đi theo đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6 để gom hung khí và áo cam đi cất giấu rồi giải tán.

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Mai Nguyễn Xuân Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Tối cùng ngày, nhóm của Tuấn B tập trung tại bãi xe của tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân để phân phát hung khí thì nhận tin nhóm của Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến quán Ốc Hương đập phá. Tuấn B cùng nhiều đối tượng tập hợp đến góc đường Kinh Dương Vương - Hậu Giang (phường 12, quận 6) thì bị lực lượng công an trấn áp bắt giữ.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Văn Anh Tài và Trần Thành Lực bị bệnh đã chết. Ngày 3-3-2021 và ngày 29-3-2023, CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra các bị can này.

"Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội... nên cần xử lý nghiêm", cáo trạng nêu. Trong đó, Trí và nhiều bị cáo khác bị cơ quan tố tụng áp dụng tình tiết tăng nặng do tái phạm nguy hiểm _ Theo Dân Trí.

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