47 người đi bộ 2 ngày 1 đêm vượt cả trăm cây số về Quảng Ngãi, chính quyền Khánh Hòa hỗ trợ điều xe đưa về tận nơi ngay trong đêm

Xã hội 11/07/2021 14:19

Không có xe về quê vì tỉnh Khánh Hòa đang triển khai lệnh giãn cách xã hội, 47 người Hrê quê ở Quảng Ngãi lên kế hoạch đi bộ hàng trăm cây số để về nhà.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vì không có xe về quê do tỉnh Khánh Hòa đang triển khai lệnh giãn cách xã hội, 47 người Hrê ở làng Măng (xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã lên kế hoạch đi bộ hàng trăm cây số để về quê. Theo hành trình, 47 người này sẽ đi bộ từ tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) từ ngày 8/7. Trưa 10/7, sau 2 ngày 1 đêm đi bộ ròng rã qua quãng đường hơn 50 km, họ đến xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Rất may, họ được chính quyền nơi đây giúp đỡ.

Nói về hành trình trở về quê, ông Phạm Văn Đình (trưởng nhóm người đi làm thuê làng Măng) chia sẻ với phóng viên báo Khánh Hòa rằng, ban đầu người dân có gọi điện thoại để thuê xe khách chở về tỉnh Quảng Ngãi nhưng vì dịch Covid-19 nên không xe nào chịu chở, ở lại thì không được, nên đã quyết định đi bộ về quê. 

Đoàn bắt đầu mang ba lô, xuất phát, đi mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Trên đường đi, các quán ven đường đều đã đóng cửa hết, may mắn mua được mấy ổ bánh mì, có người còn cho nước để uống. Ông Đình nghẹn ngào: "Đêm xuống, cả đoàn thấm mệt nên trải bạt ngủ ở ven đường rồi sáng mai lại đi tiếp. Trời nắng, nhiều người già đi được một đoạn như muốn ngất xỉu, nên đoàn dừng lại để chờ". 

Đến khoảng 13h40 ngày 10/7, Công an xã phát hiện đoàn người đi bộ trên Quốc lộ 1A hướng từ Nha Trang về Ninh Hòa, nên đã yêu cầu cả đoàn dừng lại vào bên trong trụ sở UBND xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, may mắn kết quả tất cả đều âm tính.

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47 công nhân được phát thức ăn, nước uống sau hành trình đi bộ hơn 2 ngày ròng rã - Ảnh: Báo Khánh Hòa
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Cán bộ Y tế tiến hành test nhanh Covid-19 cho đoàn người trước khi lên xe về Quảng Ngãi - Ảnh: Thanh Niên

Đến 21h10, sau khi được phát nước uống, khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác, 47 người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê ở làng Măng lên 2 ô tô để trở về nhà.

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Chính quyền địa phương xã Ninh Hòa bố trí 2 xe để đưa những người này về quê ngay trong đêm - Ảnh: Thanh Niên

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: "Trước những khó khăn của người dân, thị xã đã trao đổi và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng ý hỗ trợ 2 ô tô đưa 47 người này về đến huyện Ba Tơ. Thị xã Ninh Hòa cũng hỗ trợ mỗi người 5 gói mì tôm, 2 chai nước suối, đồng thời liên lạc trực tiếp với Chủ tịch UBND và lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp nhận những người này". 

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