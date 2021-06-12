'2 Lúa' Huỳnh Ngọc Thiên Hương tuyên bố 'chơi công tâm': Sẽ cung cấp bằng chứng cho bà Phương Hằng đi 'kèm điều kiện'

Mới đây, trên trang cá Facebook của Huỳnh Ngọc Thiên Hương - người luôn chống đối bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có bài đăng gây choáng.

Những ngày vừa qua, dư luận gần như không phút nào được yên khi hàng loạt scandal được đưa ra ánh sáng. Vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã có một buổi "đại hội vạch mặt" nhằm "bóc phốt" Phi Phi cô nương và nhiều người ở phe đối lập với bà. Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Mới đây, một trong những "kẻ thù lớn nhất" của bà Hằng, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã đăng tải trên trang cá nhân một bài viết với nhiều điều ẩn ý. Theo đó, tài khoản này cho biết đã gửi cho bà Hằng 2 tấm hình, cũng đã đăng trên Facebook nhưng sau đó đã xóa vì sợ báo cáo.

Bài đăng của Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, bên cạnh việc mỉa mai bà Hằng rằng mình đưa ra lời phản biện mà bà chủ Đại Nam "chưa một lần đối chứng" thì tài khoản này cũng cho biết vì giờ bà Hằng không còn "gây hấn' với ai nữa nên người này cũng không có gì để nói nhưng sẽ lên tiếng khi nữ đại gia phát ngôn sai sự thật. "Những gì chị đưa ra phản biện em, em chưa một lần đối chứng, nhưng không sao, ai sáng ý thì họ sẽ hiểu, giờ em không còn gây hấn nữa, và không còn kêu ai chửi nữa, thì thôi chị cũng không có gì để phản biện lại em, nhưng cũng không có nghĩa chị im lặng khi em nói sai sự thật" - trích bài đăng của Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Bất ngờ hơn, Huỳnh Ngọc Thiên Hương thông báo sẽ đứng về phía bà Hằng cung cấp thông tin về những người liên quan (VHY, HL - được nhắc đến và viết tắt trong bài) trong trường hợp họ có lỗi. Nhưng nếu cả hai vô tội, bà Hương cũng sẽ gửi chứng cứ đến cơ quan chức năng giúp những người ấy minh oan. "Giai đoạn này nếu có bằng chứng VHY + HL phạm tội thì chị sẽ cung cấp bằng chứng cho em. Còn nếu có bằng chứng VHY + HL ngoại phạm, thì chị cũng phải cung cấp cho cơ quan pháp luật để cho VHY + HL được minh oan em nè. Điều chị làm rất công tâm phải không em ???? Chị là người lấy cái đúng để sửa cái sai nên chị đứng giữa không nghiêng bên nào" - trích bài đăng của Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Cuối bài viết, tài khoản này cũng không quên nhắn nhủ với bà Hằng bằng giọng điệu rất dứt khoát và đe dọa rằng: "Em yên tâm tất cả phụ thuộc vào em, chị không manh động, từ đầu chị cũng không muốn lật mặt em trên diễn đàn cộng đồng mạng, nhưng do em đi quá xa buộc chị phải ra tay". Qua tìm hiểu, bài viết này đã được tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng một lần vào ngày 16/5/2021, tuy không hiểu sau đến nay nó lại được tái hiện một lần nữa nhưng sự việc vẫn khiến nhiều người xôn xao.

15 năm sống với đại gia Dũng 'lò vôi', bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ sự thật nghiệt ngã: Em đau khổ biết nhường nào Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bức tâm thư gửi chồng đầy cảm động. Bài viết sau đó đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-lua-huynh-ngoc-thien-huong-tuyen-bo-choi-cong-tam-se-cung-cap-bang-chung-cho-ba-phuong-hang-di-kem-dieu-kien-408475.html