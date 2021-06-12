'2 Lúa' Huỳnh Ngọc Thiên Hương tuyên bố 'chơi công tâm': Sẽ cung cấp bằng chứng cho bà Phương Hằng đi 'kèm điều kiện'

Xã hội 12/06/2021 07:05

Mới đây, trên trang cá Facebook của Huỳnh Ngọc Thiên Hương - người luôn chống đối bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có bài đăng gây choáng.

Những ngày vừa qua, dư luận gần như không phút nào được yên khi hàng loạt scandal được đưa ra ánh sáng. Vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã có một buổi "đại hội vạch mặt" nhằm "bóc phốt" Phi Phi cô nương và nhiều người ở phe đối lập với bà.

nguyen phuong hang 1
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, một trong những "kẻ thù lớn nhất" của bà Hằng, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã đăng tải trên trang cá nhân một bài viết với nhiều điều ẩn ý. Theo đó, tài khoản này cho biết đã gửi cho bà Hằng 2 tấm hình, cũng đã đăng trên Facebook nhưng sau đó đã xóa vì sợ báo cáo.

nguyen phuong hang 2
Bài đăng của Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh việc mỉa mai bà Hằng rằng mình đưa ra lời phản biện mà bà chủ Đại Nam "chưa một lần đối chứng" thì tài khoản này cũng cho biết vì giờ bà Hằng không còn "gây hấn' với ai nữa nên người này cũng không có gì để nói nhưng sẽ lên tiếng khi nữ đại gia phát ngôn sai sự thật.

"Những gì chị đưa ra phản biện em, em chưa một lần đối chứng, nhưng không sao, ai sáng ý thì họ sẽ hiểu, giờ em không còn gây hấn nữa, và không còn kêu ai chửi nữa, thì thôi chị cũng không có gì để phản biện lại em, nhưng cũng không có nghĩa chị im lặng khi em nói sai sự thật" - trích bài đăng của Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Bất ngờ hơn, Huỳnh Ngọc Thiên Hương thông báo sẽ đứng về phía bà Hằng cung cấp thông tin về những người liên quan (VHY, HL - được nhắc đến và viết tắt trong bài) trong trường hợp họ có lỗi. Nhưng nếu cả hai vô tội, bà Hương cũng sẽ gửi chứng cứ đến cơ quan chức năng giúp những người ấy minh oan.

"Giai đoạn này nếu có bằng chứng VHY + HL phạm tội thì chị sẽ cung cấp bằng chứng cho em. Còn nếu có bằng chứng VHY + HL ngoại phạm, thì chị cũng phải cung cấp cho cơ quan pháp luật để cho VHY + HL được minh oan em nè. Điều chị làm rất công tâm phải không em ???? Chị là người lấy cái đúng để sửa cái sai nên chị đứng giữa không nghiêng bên nào" - trích bài đăng của Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Cuối bài viết, tài khoản này cũng không quên nhắn nhủ với bà Hằng bằng giọng điệu rất dứt khoát và đe dọa rằng: "Em yên tâm tất cả phụ thuộc vào em, chị không manh động, từ đầu chị cũng không muốn lật mặt em trên diễn đàn cộng đồng mạng, nhưng do em đi quá xa buộc chị phải ra tay".

Qua tìm hiểu, bài viết này đã được tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng một lần vào ngày 16/5/2021, tuy không hiểu sau đến nay nó lại được tái hiện một lần nữa nhưng sự việc vẫn khiến nhiều người xôn xao.

15 năm sống với đại gia Dũng 'lò vôi', bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ sự thật nghiệt ngã: Em đau khổ biết nhường nào

15 năm sống với đại gia Dũng 'lò vôi', bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ sự thật nghiệt ngã: Em đau khổ biết nhường nào

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bức tâm thư gửi chồng đầy cảm động. Bài viết sau đó đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Ngọc Thiên Hương

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1