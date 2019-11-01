Trời lạnh rồi! Thử ngay 5 món ăn chiều lạ miệng nhưng rất đơn giản

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức những món ăn chiều nóng hổi trong tiết trời se lạnh, mưa rả rích của Hà Nội. Dưới đây là 5 món ăn cơm chiều lạ miệng, nhưng đơn giản, đảm bảo ăn xong cứ phải xuýt xoa mãi thôi!

1. Cánh gà chiên hạt tiêu Hương vị cay nồng của hạt tiêu sẽ là một món ăn chiều mưa đặc biệt, làm mâm cơm của gia đình bạn thêm ấm cúng và nhiều phần thú vị trong ngày tiết trời se lạnh thế này. Để có món ăn ưng ý, bạn nên chọn phần đùi cánh, bởi đây là khu vực nhiều thịt, không quá nhiều da. Tuy nhiên bạn cũng có thể lấy các phần khác của cánh gà để thực hiện món này tùy theo sở thích của gia đình. Cánh gà chiên tiêu, món ăn cơm chiều đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu Cánh gà 10 cái.

Rượu trắng 1 muỗng cà phê.

Hành tím băm 1/2 muỗng cà phê.

Hạt tiêu 5 gr.

Tỏi băm 1/2 muỗng cà phê.

Bột mì.

Đường trắng 1/4 muỗng cà phê.

Muối 2 muỗng cà phê.

Dầu ăn 2 muỗng cà phê. Thực hiện Bước 1: Cánh gà bạn cần làm sạch lại trước rồi rửa với nước muối pha loãng. Sau đó nếu cánh gà lớn quá thì bạn nên chặt làm đôi và dùng khăn giấy lau cho khô hoặc để ráo hẳn nước để tiếp tục ướp cánh gà chiên.

Bước 2: Tiếp tục cho cánh gà vào tô và ướp cùng hỗn hợp tỏi băm + bột mì + rượu trắng + đường + muối và tiêu đập dập. Trộn đều và ướp tối thiểu 30 phút cho ngấm.

Bước 3: Đun sôi 2 muỗng dầu ăn trong chảo, lưu ý là món cánh gà chiên tiêu ta không cho nhiều dầu ăn mà chỉ cho sao vừa đủ láng đều mặt chảo thôi nhé! Tiếp tục cho cánh gà vào chiên cho vàng đều 2 mặt. Cách làm cánh gà chiên tiêu ngon giòn là lúc đầu ta chiên với lửa nhỏ đến khi thịt vừa tái thì ta chỉnh lửa lớn hơn, như thế cánh gà chiên sẽ có vỏ giòn nhưng thịt bên trong vừa chín, mềm ngọt và không bị khô. Đây là một món ăn chiều đơn giản, ai cũng có thể làm được kể cả khi không quá khéo tay. Món cánh gà chiên tiêu có thể ăn cùng cơm trong những ngày mưa hoặc để dành cho những bữa nhậu gia đình khi muốn đổi gió, đảm bảo cả nhà ai cũng mê!

2. Cá khô kho quẹt Cá khô kho quẹt được đánh giá là món ăn cơm chiều đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng trong những ngày mưa. Một bát cơm trắng nóng hổi cùng với cá khô kho quẹt đậm đà, đảm bảo chẳng thể ngừng tấm tắc khen, đặc biệt trong thời tiết se lạnh và sau 1 ngày làm việc mệt mỏi ra về với chiếc bụng đói. Nguyên liệu của món ăn lại không quá khó để chuẩn bị nên hãy cứ tự tin trổ tài nhé! Cá khô kho quẹt - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu 350gr thịt ba chỉ có mỡ nhiều 1 chút; 1 chén cá khô; 3 củ hành khô thái lát mỏng; 4 tép tỏi băm; 1 trái ớt sừng băm; 1 nhánh hành lá thái nhỏ; 4-5 trái ớt thái khoanh nhỏ

5,5 muỗng canh nước mắm,4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước lạnh, 1 muỗng cà phê tiêu,1/2 muỗng cà phê ớt khô, 1 muỗng canh ớt sa tế hòa chung trong một bát. Thực hiện Bước 1: Thịt ba chỉ rửa sạch lọc bỏ da. Thái thịt từng miếng nhỏ

Bước 2: Cá khô bạn nên ngâm nước và rửa sạch để cá có độ mềm tối thiểu.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp. Cho khoảng 2 thìa cà phê dầu, chờ dầu hơi nóng là cho thịt vào xào với lửa vừa. Bạn cứ xào qua xào lại 1 lúc cho thịt hơi săn lại, có màu vàng nâu thì cho hành tím, ớt sừng và tỏi vào xào thêm khoảng 2 phút.

Bước 4: Kế đến cho cá khô vào xào 5-6 phút. Nếu thích ăn cay thì bạn nên cho thêm ớt tươi vào nấu cùng. Bạn nấu với lửa nhỏ đến khi có độ dẻo sệt, thịt cá có màu nâu cánh gián thì cho hành lá và ớt thái nhỏ đảo đều là tắt bếp.

Cá khô kho quẹt là món ăn cơm chiều thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet 3. Ốc nấu chuối đậu Trời mưa thường lạnh và ẩm ướt, nên lúc này bạn chỉ muốn được ăn những món nóng, hơi cay cay. Và 1 trong những món ăn chiều thơm ngon chắc chắn không thể không kể đến món ốc chuối đậu. Đây là một trong những món ăn đảm bảo sẽ mang đến hương vị đặc sắc cho bạn. Bạn sẽ cần chuẩn bị các nguyên liệu để hoàn thành món ăn như: ốc, chuối xanh, đậu khuôn, thịt ba rọi, rau gia vị cùng gia vị nêm nếm. Món ăn chiều mưa đậm đà, nóng hổi - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu Ốc nhồi hoặc ốc mít:1kg

Thịt ba chỉ: 150-200g

Đậu phụ: 3 bìa

Chuối xanh 4 quả

Nghệ: 1 củ

Hành tỏi khô: 1 củ mỗi loại

Hành lá, tía tô, lá lốt, mỗi thứ 1 mớ

Giấm bỗng hoặc cơm mẻ: 2 thìa canh (có thể thay bằng khế chua hoặc tai chua)

1 thìa mắm tôm

Gia vị: bột canh, mì chính

Xương lợn 0,5 kg (không có cũng được) Sơ chế Ốc ngâm nước vo gạo vài tiếng cho nhả hết bẩn, bạn thấy con nào nổi lên thì bỏ đi. Rửa vài nước cho sạch mới thôi.

Chặt chân ốc, cạy miệng ngâm nước vôi loãng 15 phút rồi khều lấy thịt ốc, bỏ ruột đen và bỏ đường phân bên cạnh, vứt bỏ hoi ở miệng, bóp nhẹ với giấm và muối, rửa thật sạch rồi để ráo.

Bạn cũng có thể làm theo cách này tiện hơn: Đun sôi 1 bát ăn cơm nước với vài hạt muối sau đó đổ ốc đã rửa sạch vào luộc sôi lại 5 phút, vớt ốc ra chặt chôn khêu lấy thịt, vứt bỏ ruột đen và đường phân, bóp nhẹ với chút muối, giấm rồi rửa lại để ráo. Lọc lấy nước luộc ốc trong để riêng.- Thịt ba chỉ thái miếng con chì, ướp 1/2 thìa cà phê gia vị, mì chính cho thấm gia vị.

Chuối xanh tước vỏ, cắt khúc 3-4 cm rồi bổ dọc làm 4, hoặc thái vát dày 1cm sau đó ngâm với nước có pha tí phèn hoặc giấm, chanh để không bị chảy nhựa đen.

Nghệ gọt vỏ, giã nhỏ cho 2 thìa nước vào chắt lấy nước. Mẻ lọc lấy nước.

Đậu phụ xắt miếng cho ra đĩa.

Lá lốt, tía tô, hành lá rửa sạch rồi vẩy cho ráo nước sau đó thái nhỏ. Thực hiện Bước 1: Xương lợn hầm lấy nước dùng

Bước 2: Bắc chảo lên bếp đun cho nóng, cho 1 thìa dầu ăn rồi phi thơm 1/2 hành tỏi khô đập dập băm nhỏ. Tiếp theo bạn cho ốc vào xào nhanh tay rồi cho nước nghệ, mẻ, mắm tôm và đảo đều sau đó xúc ra để riêng.

Bước 3: Cho 3 thìa dầu ăn vào chảo rán vàng đậu sau đó gắp ra để riêng.

Bước 4: Cho nốt nửa hành tỏi băm vào nồi phi cho thơm sau đó cho tiếp thịt ba chỉ vào xào cho thịt săn lại mới cho chuối xanh vào xào cùng.

Bước 5: Cuối cùng bạn cho nốt nước mẻ, nghệ, mắm tôm, 1 thìa gia vị, đậu đã chiên vào cùng rồi thêm lượng nước dùng vừa đủ xâm xấp mặt nguyên liệu trong nồi, nấu khoảng 5-10 phút thì cho ốc đã xào vào cùng rồi nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

Bước 6: Cho rau tía tô, hành lá, lá lốt đã thái nhỏ vào cùng và đảo đều là tắt bếp. Múc ra tô thưởng thức khi còn nóng. 4. Canh cá nấu dưa chua Tuy canh cá nấu dưa chua là một trong những món ăn được lựa chọn nhiều nhất trong mùa hè nóng bức, nhưng hãy cứ tưởng tượng một món canh nóng hổi, đậm đà và thơm ngon được bày sẵn khi bạn vừa đi làm về. Lúc ấy chẳng phải đó mới là món ăn buổi chiều tuyệt nhất hay sao! Canh cá nấu dưa chua có thể ăn kèm bún - Ảnh minh họa: Internet Chuẩn bị 500gr cá chép, hoặc cá rô phi, cá trắm..

400gr dưa muối chua

2 quả cà chua

Hành lá, thì là, ớt Sơ chế Cá chép rửa sạch. Nếu bạn mua cả 1 con cá chép, thực hiện các bước bóc mang, đánh vẩy, lấy nội tạng, làm sạch bằng nước muối loãng hoặc giấm, rượu trắng sau đó cắt khúc to.

Cà chua rửa sạch, cắt múi cau.

Rau thì là, hành lá nhặt, rửa sạch rồi để ráo nước.

Hành khô bóc bỏ, cắt lát mỏng. Thực hiện Bước 1: Bắc chảo lên bếp, đổ ngập dầu và làm nóng sau đó cho cá vào chiên qua chín vàng 2 mặt cá. Sau đó cho cá ra đĩa có giấy thấm dầu để cá ráo dầu.

Bước 2: Bắc nồi mới lên bếp, cho 1 dầu ăn vào phi vàng hành khô. Sau đó cho 1/2 cà chua đã qua sơ chế vào đảo đều cùng chút bột canh.

Bước 3: Sau khi cà chua đã chín mềm, bạn cho 2 bát nước (khoảng 1 lít) đun sôi để, dưa muối chua bạn cho vào xào cùng hạt nêm khoảng 5-7 phút rồi cho vào nồi nước cà chua đun sôi. Lưu ý: Nếu bạn muốn ăn dưa mềm thì có thể đun dưa khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Còn nếu bạn muốn ăn dưa giòn thì chỉ cần đun tầm 20-30 phút là vừa. Bước 4: Sau khi đun canh dưa chua, bạn cho cá khúc chiên vàng giòn vào đun thêm khoảng 10 phút nữa để cá ngấm độ chua.

Bước 5: Sau 10 phút, cho nốt 1/2 cà chua còn lại vào đun khoảng 5 phút nữa. Cuối cùng, cho hành lá và rau thì là vào nồi rồi tắt bếp. Múc canh cá nấu dưa chua ra tô lớn và thưởng thức khi món ăn còn nóng hổi. 5. Đậu phụ chiên trứng Đây là món ăn chiều mưa mà bạn sẽ thấy được rất nhiều người lựa chọn cho thực đơn hàng ngày. Món ngon này không những đẹp mắt mà còn dễ thực hiện và thực hiện nhanh chóng. Món ngon chiều mưa - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu 1 quả trứng, khuấy tan trong bát

3 nhánh hẹ, thái nhỏ

1 chút muối tiêu

1 hộp đậu hũ, cắt miếng dày 1cm

Bột bắp

Dầu để chiên

Nước chấm: 1 muỗng canh dầu mè; 1 muỗng canh nước sôi; 1 muỗng canh xì dầu; 1 muỗng canh hành lá xắt nhỏ; 1 quả ớt xắt nhỏ; 2-3 lá mùi xắt nhỏ; 1 muỗng cà phê vừng rang Cách làm Bước 1: Hẹ thái nhỏ, trứng khuấy tan rồi cho lá hẹ vào trộn đều, thêm chút muối và hạt tiêu.

Bước 2: Đậu phụ cắt thành các lát có độ dày 1cm và rộng 4cm. Lăn đậu qua bột bắp để bột bắp bám đều xung quanh đậu sau đó nhúng vào bát trứng.

Bước 3: Cho dầu vào chảo, đun nóng. Sau đó cho đậu vào chiên cho đến khi vàng đều các mặt. Vớt ra đĩa.

Bước 4: Trong một bát, kết hợp các nguyên liệu làm nước chấm. Món đậu phụ chiên trứng tuyệt nhất khi ăn nóng, lúc ấy vỏ đậu còn giòn, bên trong mềm nóng hổi chấm với nước chấm vừa pha. Trên đây là công thức 5 món ăn chiều cực đơn giản cùng với nguyên liệu luôn dễ tìm. Hãy tận hưởng một ngày mưa lạnh cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng nhé!

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