Top những cách làm sữa ngô sánh mịn, thơm ngon bổ dưỡng

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, trong trái bắp chứa hơn 80 chất có lợi, là nguồn cung cấp các loại vitamin như axit folic, niaxin và vitamin C, axit forlic, chất xơ, protit, đường, tinh bột, các chất chống oxy hoá và dầu béo, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt có lợi cho trẻ em và bà bầu. Có thể kể đến các công dụng như:

Sữa ngô tốt cho sức khỏe con người

Giúp sáng mắt: Ngô ngọt chứa lượng vitamin A lớn có lợi cho mắt, bên cạnh đó hỗ trợ chống bệnh thoái hoá hoàng điểm gây mù ở người lớn tuổi nhờ vào lutein và zeaxanthin, làm gia tăng thị lực.

Phòng ngừa tim mạch: Chất lutein trong bắp ngô giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch và phòng ngừa các cơn đau tim, đột quỵ. Cùng với hàm lượng chất xơ, folate, niacin (vitamin B3), magnesium… có trong bắp góp phần nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Ngăn ngừa thiếu máu: Axit folic có trong trái bắp rất tốt cho bà bầu, ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở ống thần kinh thai nhi, đồng thời ngăn ngừa thiếu máu do không bổ sung đủ vitamin C. Lượng vitamin C trong bắp cũng giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể và phòng chống các bệnh cảm cúm thông thường.

Ngoài ra, việc uống sữa bắp còn chứa nhiều vitamin B1, B3 và B5 giúp người cao tuổi cải thiện tình trạng hay quên. Vì vậy, sữa bắp trở thành một loại thức uống dinh dưỡng, đậm đà thích hợp cho mọi lứa tuổi, giàu dưỡng chất.

Mặc dù sữa ngô rất tốt cho sức khỏe, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng với những người dễ gây béo phì, dễ sâu răng, tăng đường huyết, tăng lượng cholesterol thiếu máu, suy giảm sức đề kháng, chán ăn, mệt mỏi, tăng sự dung nạp… cần phải cân nhắc, chỉ nên thỉnh thoảng vài ngày uống một ly sữa bắp, không nên uống quá thường xuyên.

Cách làm sữa ngô sánh mịn

Để làm sữa ngô, bạn cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu sau đây:

Ngô ngọt: 2 bắp (nên chọn bắp to còn tươi)

Sữa tươi: 200ml

Đường cát trắng: 500g

Dụng cụ: máy xay sinh tố, rây lọc, nồi đun, tô lớn.

Cách làm:

Chọn bắp to, hạt mẩy để làm sữa ngô

Bước 1: Ngô mua về bóc tách hết phần lá và râu ra khỏi bắp, phần lá non bên trong rửa sạch rồi bó lại.

Bước 2: Cho ngô và vỏ ngô vào nồi, đổ nước ngập rồi bắc lên bếp để luộc. Thời gian luộc khoảng 20 phút, sau đó chờ ngô chín và ra nước ngọt thì vớt ra.

Lưu ý: Không nên luộc ngô quá lâu, khiến ngô mềm khó tách hạt.

Bước 3: Vớt ngô ra rổ để nguội, phần nước luộc chắt ra để riêng.

Bước 4: Bạn tách hạt ra khỏi lõi ngô, có thể dùng tay để tách từng hạt hoặc dùng dao bào lần lượt các lớp ngô đến khi chạm vào lõi.

Bước 5: Bạn cho hạt đã bóc tách vào máy xay sinh tố với 1,5 lít nước luộc bắp hoặc nước lọc xay thật nhuyễn. Sau đó đem hỗn hợp lọc qua rây để lấy nước và bỏ bã.

Bước 6: Nấu sữa ngô

Đổ phần nước ngô đã lọc được vào nồi cùng với 200ml sữa tươi khuấy đều, rồi bắc lên bếp đun sôi. Để lửa vừa, trong quá trình đun hãy khuấy đều để sữa không bị kết tủa.

Bước này chính là bước quan trọng nhất trong cách làm sữa ngô không bị kết tủa, đảm bảo sữa được sánh mịn và có màu vàng đặc trưng.

Khi sữa sôi bạn nêm đường cho vừa khẩu vị, khuấy thêm vài phút đợi sữa hơi sánh mịn thì tắt bếp để nguội.

Sữa ngô có thể dùng lạnh hay nóng đều rất ngon. Nếu chưa dùng ngay thì bạn hãy để sữa ngô vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Mỗi buổi sáng thức dậy thưởng thức 1 cốc sữa ngô mát lạnh ngọt lành thì còn gì tuyệt vời bằng.

Cách làm sữa ngô nếp

Nếu bạn không thích uống sữa ngô ngọt thì có thể làm sữa ngô nếp.

Nguyên liệu cần có:

2 bắp nếp

200 g cùi dừa tươi

100ml sữa tươi

Đường trắng

Dụng cụ: Máy xanh sinh tố, nồi to

Sữa ngô nếp thơm ngon ngọt lạnh tốt cho sức khỏe

Cách làm:

Bước 1: Tách hạt ngô

Bước 2: Luộc ngô chín. Sau đó trộn hạt ngô với cùi dừa tươi rồi cho vào máy xay sinh tố, thêm 1 chút nước lọc rồi xay nhuyễn. Để món sữa ngô đậm đà hơn, bạn nên lấy nước luộc của phần nõn ngô thay thế cho nước lọc.

Nếu bạn có nhiều thời gian thì không nên dùng máy xay, thay vào đó hãy đem hỗn hợp cùi dừa và ngô giã trong cối thật nhuyễn. Tuy hơi mất thời gian nhưng hương vị sữa ngô sẽ ngon hơn rất nhiều.

Bước 4: Bạn lấy miếng vải sạch để lọc sữa ngô hoặc dùng rây lọc.

Bước 5: Sau khi lọc xong bạn hãy lấy sữa tươi đổ vào và đun sôi lăn tăn. Trong quá trình đun, bạn khuấy thật đều và cho thêm một ít đường trắng để sữa có vị ngọt dễ uống.

Như vậy là bạn đã có được ly sữa ngô nếp thơm ngon, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Sau đó bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản và dùng dần. Như vậy là đã hoàn thành cách làm sữa ngô ngon ngọt lạnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm sữa ngô hạt sen để thưởng thức. Nếu bạn dùng hạt sen tươi thì cần bóc vỏ sau đó rửa sạch. Còn với hạt sen khô bạn ngâm khoảng 3 tiếng rồi rửa sạch với nước muối loãng loại bỏ bụi bẩn. Sau đó, cho ngô đã tách hạt cùng hạt sen luộc chín. Tiếp theo, cho ngô và hạt sen vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn rồi dùng rây lọc lấy nước và loại bỏ bã. Cuối cùng đem phần nước lọc được đun sôi với sữa tươi. Trong quá trình đun cần khuấy đều tay. Khi sữa ngô hạt sen sôi lên, bạn nêm đường sao cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp.

Sữa ngô hạt sen thơm ngon, béo ngậy nhiều người thích uống

Bạn sẽ thu được sữa ngô hạt sen có màu vàng nhạt, đậm hương vị béo ngậy của hạt sen, sữa và ngô hòa quyện. Loại sữa này có tác dụng chữa bệnh mất ngủ, thần kinh suy nhược, giảm căng thẳng, mệt mỏi, thanh nhiệt và hỗ trợ điều trị đau đầu và làm đẹp hiệu quả, vì vậy bạn nên uống 4-5 ly/tuần.

Cách làm sữa ngô bí đỏ

- Nguyên liệu cần thêm là bí đỏ

- Cách làm: Bạn sơ chế bí đỏ gọt vỏ cắt thành miếng 2cm rửa sạch và ngô bóc vỏ rửa sạch. Tiếp theo bí đỏ hấp cách thủy đến khi chín sau đó cho vào xay nhuyễn với ngô đã luộc và tách hạt. Sau đó dùng rây lọc để lấy nữa và loại bỏ bã cặn. Đem đun sôi sau đó nêm đường sao vừa khẩu vị. Bạn có thể cho thêm nước cốt dừa để tăng độ béo ngậy.

- Thành phẩm: Sữa ngô bí đỏ có vị thơm ngon của ngô ngọt và bí đỏ hòa quyện. Đây là thức uống giúp bạn tăng cân nhanh và phù hợp với mọi thời tiết và độ tuổi.

Cách làm sữa ngô hạt sen cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 2 bắp ngô ngọt

- 100 gram hạt sen

- 3-4 cây lá dứa

- Sữa đặc

- Đường

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn rửa sạch ngô, sau đó tách phần hạt để riêng ra tô, phần lõi giữ lại. Hạt sen bóc hết vỏ, lá dứa rửa sạch với nước muối loãng để đảm bảo không còn bụi bẩn.

Tiếp đến, bạn cho hạt ngô, lõi ngô, hạt sen và lá dứa vào nồi đun sôi cùng với 1,5 lít nước, khi nước sôi khoảng 20 phút thì tắt bếp.

Đun sôi hạt sen và ngô trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn đổ hạt ngô và sen cùng nước luộc vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn đến khi hỗn hợp sánh mịn là được. Dùng rây lọc phần hỗn hợp thu được phần sữa thơm ngon. Nếu muốn sữa sánh mịn hơn, bạn có thể cho hỗn hợp vào túi vải sạch, bóp thật mạnh.

Xay nhuyễn các nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi lên bếp, đổ sữa vào nồi, thêm vào 100 gram đường và 50ml sữa đặc, khuấy đều đến khi sữa sôi lăn tăn thì tắt bếp. Chú ý, không đun quá lâu sẽ làm mất đi những chất dinh dưỡng vốn có trong sữa. Để tạo thêm độ ngậy và béo, bạn có thể thêm vào 250ml sữa tươi, điều chỉnh các nguyên liệu sao cho phù hợp với khẩu vị của mình là được.

Lọc sữa qua rây để thu lại được hỗn hợp sánh mịn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hoàn thành, bạn đợi sữa nguội rồi đổ vào chai và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Sử dụng sau mỗi bữa ăn 1 ly 300ml, số còn lại uống dần trong ngày. Kiên trì uống liên tục trong khoảng 1 tuần, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện đáng kể, chứng mất ngủ cũng bị đẩy lùi.

Bạn nên thường xuyên uống sữa ngô hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm sữa ngô sánh mịn trên đây rất dễ làm đúng không nào. Vì vậy, bạn hãy vào bếp tự tay làm món sữa ngô cho cả gia đình cùng thưởng thức, nâng cao sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả nhé.

Nếu bạn là người không có nhiều thời gian, thay vì làm sữa ngô thì có thể luộc hoặc hấp ngô để ăn cũng rất tốt. Ngoài ra, bạn có thể ăn sáng với xôi bắp vừa ngon vừa rẻ. Bắp còn có thể chế biến thành nhiều món khác như bắp rang bơ, bắp xào tôm, chè bắp... đều dễ ăn, hấp dẫn khẩu vị và rất tốt cho sức khỏe.