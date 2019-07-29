Tổng hợp 6 cách nấu canh rong biển ngon đúng chuẩn, cực hấp dẫn

Có 2 cách nấu canh rong biển Hàn Quốc đó là nấu canh rong biển chay và canh rong biển thịt bò. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp nấu kèm với một số thực phẩm khác như tôm, trứng, ngao, thịt bằm, đậu phụ,… để món canh trở nên đậm đà và bổ dưỡng.

- Cho rong biển ngâm với nước để rong biển mềm, nở rồi rửa sạch, để ráo.

- Vặn lửa trung bình, cho chảo lên bếp và xào với dầu vừng khoảng 2 phút.

- Cho thêm xì dầu vào và xào chừng 2 phút nữa.

- Đun sôi nước dùng rồi cho thêm tỏi băm vào và đun thêm 2 phút Nêm gia vị vừa vị ăn. Vặn nhỏ lửa trong khoảng 10 phút và đun cho đến khi rong biển chín mềm.

2. Cách nấu canh rong biển thịt bò

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 45g rong biển khô

- 150g thịt bò

- Tỏi băm, xì dầu, dầu vừng (có thể dùng dầu oliu thay cho dầu vừng nếu không quen mùi dầu vừng)

- Muối, hạt tiêu vừa đủ

- Nước sạch

Cách nấu canh rong biển:

Bước 1: Cho rong biển khô ngâm với nước trong chừng 20 -30 phút cho nở và mềm. Sau đó rửa qua và để cho ráo nước. Tiếp theo, thái rong biển thành miếng vừa ăn, dài khoảng 5cm.

Bước 2: Rửa sạch thịt bò và đem thái nhỏ. Sau đó, cho thịt bò vào chảo và ướp xì dầu, dầu vừng, hạt tiêu trong vài phút. Bật bếp và xào thịt bò trên lửa vừa.

Bước 3: Thịt bò xào chín tới thì cho tiếp rong biển đã ngâm vào xào. Cho thêm dầu vừng. Xào lửa to khoảng 3 phút.

Bước 4: Khi bò chín tới, bạn cho rong biển vào xào cùng và thêm nửa thìa dầu vừng xào chừng 2-3 phút. Tiếp theo, cho nước vào (nên dùng nước ấm). Bật lửa vừa và nấu cho đến khi canh sôi. Tiếp theo, nêm thêm muối và xì dầu vừa ăn và đun thêm 5 phút với lửa trung bình.

Lưu ý: Dùng gói gia vị bò của Hàn Quốc là cách để món canh rong biển thịt bò đúng vị hơn.

Đun thêm nồi canh trên lửa nhỏ trong khoảng 5 phút. Sau đó, cho thêm thìa tỏi băm để canh có vị thơm. Đun lâu thêm để rong biển mềm và giảm đi mùi tanh thì tắt bếp.

Thành phẩm

Canh rong biển nấu thịt bò

3. Cách nấu canh rong biển thịt bằm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 30g rong biển khô

- 100g thịt nạc dăm;

- 1 trái bí đao (khoảng 500g);

- 2 thìa cà phê hạt nêm; 1 thìa cà phê muối

- 20g mè trắng; 1 lít nước dùng

- 1 thìa cà phê đường; 1/2 thìa cà phê tiêu

- Hành lá, cà rốt trang trí

Cách chế biến:

- Ngâm rong biển khô với nước cho nở mềm. Bào sạch bí đao và rửa sạch, xắt sợi. Xắt nhỏ hành lá phần xanh và băm nhuyễn phần đầu hành. Rang vàng mè trắng và đem cà rốt xắt sợi.

- Băm nhuyễn thịt nạc rồi đem ướp với hạt nêm, muối, đường, tiêu và đầu hành lá băm nhuyễn. Viên thịt thành viên tròn.

– Cho nước dùng lên bếp đun sôi. Thả thịt vào nồi và nêm nếm gia vị vừa ăn. Đun thêm với nhỏ khoảng 10 phút cho thịt chín mềm.

- Sau đó, cho bí đao vào, nấu sôi rồi cho rong biển vào. Cuối cùng, rắc thêm mè rang vào và nhấc xuống

- Múc ra tô, rắc cà rốt lên, dùng nóng.

Canh rong biển nấu với thịt bằm

4. Canh rong biển nấu tôm khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 50g rong biển

- 100g tôm khô

- Gừng tươi, tỏi khô, hành khô

- Dầu ăn (dầu mè hoặc dầu đậu nành)

- Gia vị khác bao gồm: Hạt nêm, muối, tiêu, nước mắm, và một số phụ gia khác.

Cách chế biến:

Bước 1: Sơ chế rong biển

Ngâm rong biển khô với nước cho mềm. Sau đó, cho rong biển vào bát và trộn cùng với dầu ăn (dầu mè) và hạt nêm trong khoảng 15- 20 phút để rong biển ngấm sâu mùi vị thơm ngon của dầu mè.

Bước 2: Xử lý tôm khô

Ngâm tôm khô vào trong nước ấm cho thật mềm. Sau đó, đặt chảo lên bếp rồi phi hành, tỏi cho thật thơm. Cho tôm và đảo cùng và xào qua thật nhanh.

Bước 3: Chuẩn bị gừng tươi

Rửa thật sạch gừng tươi và đem thái lát mỏng hoặc thái chỉ hoặc có thể đập dập. Sau đó, bạn cho tôm xào vào trong nồi nước (lưu ý tốt nhất là nước ấm). Sau đó, cho gừng tươi vào nồi.(Dùng gừng tươi là cách giúp xử lý mùi tanh của rong biển hiệu quả.)

Bước 4: Nấu canh rong biển

Nấu thật sôi nồi nước ở bước 3 rồi cho phần rong biển đã ngâm vào nồi và đun thêm khoảng 5 phút đến 8 phút nữa. Thường xuyên nếm gia vị trong quá trình nấu canh sao cho vừa ăn.

Canh rong biển nấu tôm khô

Món canh rong biển đã được hoàn thành. Với việc kết hợp các nguyên liệu ở trên trên đặc biệt là kết hợp với gừng tươi sẽ giúp món canh không còn mùi tanh.

5. Cách nấu canh rong biển đậu hũ tôm khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 túi đậu hũ non

- 100g rong biển

- 10g tôm khô

- 50g nấm

- Ít gừng lát

- Gia vị hạt nêm

Cách chế biến:

Bước 1:

- Cắt đậu hũ thành miếng vuông vừa ăn.

- Rửa sạch rong biển, cắt miếng vừa ăn.

- Rửa nấm mỡ với nước rồi đem ngâm với nước muối loãng rồi thái lát.

- Rửa sạch tôm khô và để riêng ra bát.

Bước 2:

Đun sôi nồi khoảng 500ml nước và nêm thêm với ít gia vị. Sau đó thả đậu hũ đã cắt miếng vào. Khi nước sôi bạn thả rong biển vào.

Bước 3:

Tiếp theo, bạn cho tôm khô vào và đảo nhẹ tay. Sau đó, thả thêm nấm và gừng đã cắt lát vào. Cuối cùng nêm nếm lại cho vừa ăn, nấu tiếp khoảng 2 phút thì tắt bếp.

Bước 4: Món canh rong biển đậu phụ đã được hoàn thành, bạn múc canh ra bát trang trí cho đẹp mắt và thưởng thức.

Canh rong biển đậu hũ tôm khô

6. Cách nấu canh rong biển trứng

Rong biển thanh mát kết hợp với hương thơm đậm đà béo ngậy từ trứng gà sẽ mang đến món ăn ngon kích thích vị giác và tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– 200 gam rong biển tươi

– 2 quả trứng gà

– 500 ml nước dùng gà

– Củ gừng, hành lá

- Bột năng, muối, tiêu, hạt nêm

Cách chế biến:

Bước 1:

Rong biển đem ngâm cho mềm rồi bóp với chút muối trắng để bớt đi mùi tanh. Rửa sạch sau đó để ráo.

Bước 2:

Rửa sạch gừng rồi thái thành từng lát mỏng.

Rửa sạch hành lá rồi thái nhỏ.

Đun sôi khoảng 500 ml nước dùng gà, cho thêm vài lát gừng được thái lát mỏng vào.

Bước 3:

Cho 2 thìa bột năng hòa cùng với 3 muỗng canh nước.

Bước 4:

Cho rong biển vào nấu chung rồi nêm nếm với với muối và hạt nêm.Từ từ cho vào nồi ít bột năng kết hợp khuấy đều tay để giúp tạo nên độ sánh cho canh. Khi canh sôi, đập trứng gà vào và khuấy đều tay rồi tắt bếp.

Canh rong biển nấu trứng

Bước 5: Múc canh ra bát và rắc lên trên bát canh một chút hành lá cùng hạt tiêu để thêm hương vị và bắt mắt bạn. Nên dùng canh khi còn nóng để tròn vị nhất.

Canh rong biển có tác dụng gì?

Canh rong biển là món ăn giàu dinh dưỡng với nhiều canxi, sắt, protein và nhiều loại vitamin cũng như khoáng chất. Trong canh không chứa quá nhiều chất béo và calo. Ăn canh rong biển có tác dụng gì?

Phụ nữ có thai và trẻ em được khuyến khích dùng những món ăn, thực phẩm làm từ rong biển

Đồng thời ăn canh rong biển còn có tác dụng bổ máu, tim, thận, giải độc, tăng sữa mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy rong biển có thành phần quan trọng là chất fertile clement giúp loại bỏ các cặn bã thừa trong cơ thể, điều tiết lưu thông máu và còn giúp cơ thể phát triển. Chính vì vậy mà đây là món canh được người mẹ thường ăn đầu tiên sau khi sinh con nhằm hồi phục sức khỏe.

Phụ nữ có thai và trẻ em được khuyến khích dùng những món ăn, thực phẩm làm từ rong biển. Cho dù ăn vào bất cứ bữa ăn nào trong ngày, món canh rong biển hàn quốc ngon này đều rất tốt cho sức khỏe.

Với những cách nấu canh rong biển không quá khó này hy vọng sẽ giúp bạn có thể tự mình vào bếp chế biến món canh hấp dẫn, có vị thanh mát này cho cả gia đình thưởng thức trong mỗi bữa cơm hàng ngày. Đặc biệt canh rất thích hợp cho thực đơn của gia đình trong những ngày hè.