Tìm hiểu tất tần tật các tác dụng của hạt hạnh nhân

Trong 100g hạt hạnh nhân có: Axit pantothenic (vit. B5) 0.3 mg (6%), carbohydrates 20 g, vitamin B6 0.13 mg (10%), đường 5 g, axit folic (vit. B9) 29 μg (7%), chất xơ thực phẩm 12 g, vitamin C 0.0 mg (0%), chất béo 51 g, vitamin E 26.22 mg (175%), chất béo no 4 g, canxi 248 mg (25%), chất béo không no đơn 32 g, sắt 4 mg (32%), chất béo không no đa 12 g, magiê 275 mg (74%), protein 22 g, phốt pho 474 mg (68%), thiamin (vit. B1) 0.24 mg (18%), kali 728 mg (15%), riboflavin (Vit. B2) 0.8 mg (53%), kẽm 3 mg (30%), niacin (vit. B3) 4 mg (27%). Những dưỡng chất này đều rất tốt, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ sức khỏe con người.

Hạt hạnh nhân là loại hạt được trồng nhiều ở một số nước Trung Đông như Ấn Độ, Iran, Syria, Israel… và một số nước Nam Á khác. Ở Việt Nam, hạnh nhân được trồng nhiều ở vùng Bắc Trung Bộ thuộc các tỉnh như Sapa, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An… Đến mùa thu hoạch, quả hạt nhân chín, người ta thường tách bỏ vỏ rồi đem phơi khô lấy hạt sau đó rang đóng gói.

Theo các chuyên gia, ăn hạt hạnh nhân ở mức vừa phải làm giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim và có thể giúp giảm cân hiệu quả. Bởi trong loại hạt này chứa lượng lớn vitamin E, với 25g cung cấp 70% nhu cầu cơ thể hàng ngày. Hơn nữa, còn chứa một lượng magiê, kali, kẽm, chất xơ, sắt và cùng chất béo không bão hòa đơn lành mạnh. Hạnh nhân cũng là loại hạt chứa canxi nhiều hơn so với bất kỳ các loại hạt khác, nên rất tốt cho người ăn chay. Ngoài ra, hạt hạnh nhân cũng chứa một lượng chất amygdalin, còn được gọi là hoặc vitamin B17, chất dinh dưỡng chống ung thư. Do đó, hạnh nhân được xếp vào top đầu các loại thực phẩm tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tim mạch. Chính vì vậy mà mỗi ngày ăn 8 hạt hạnh nhân chính là bí quyết giúp bạn giảm nguy mắc các bệnh liên quan tới tim mạch và chống ung thư.

Hạt hạnh nhân tốt cho sức khỏe tim mạch

Hỗ trợ chức năng não khỏe mạnh

Hạnh nhân là một trong những thực phẩm tốt nhất cho não vì chứa các dưỡng chất độc đáo là riboflavin và L-carnitine. Hai chất này có khả năng ảnh hưởng tích cực đến hoạt động thần kinh và ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Do đó, người gia thường được khuyên ăn nhiều thực phẩm này để làm giảm nguy cơ viêm nhiễm, phòng ngừa chứng rối loạn chức năng não, bao gồm mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Duy trì sức khỏe da

Hạnh nhân giàu các axit béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng làn da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa. Hơn nữa, các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy rằng, hạnh nhân chứa các chất dinh dưỡng có nồng độ cao của catechin, epicatechin, flavonol và chất chống oxy hóa bao gồm cả quercetin, kaempferol và isorhamnetin giúp chống ung thư và tổn thương da bằng cách chống stress oxy hóa, ô nhiễm và ánh sáng tia cực tím. Đặc biệt, lượng chất béo lành mạnh trong hạnh nhân cũng giúp lưu thông cho làn da ngậm nước, nhanh chóng chữa lành các vết thương hở trên da.

Giúp duy trì sức khỏe răng và xương

Các khoáng chất vi lượng như magiê và phốt pho trong hạnh nhân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng, duy trì răng và xương, giúp ngăn ngừa sâu răng, chống sâu răng, giảm nguy cơ gãy xương và chống loãng xương.

Tăng cường hấp thu các dưỡng chất

Hạnh nhân được coi là một trong những loại hạt có tác dụng tốt trong việc giúp kiềm hóa đường tiêu hóa, làm giảm sự tích tụ axit và cân bằng pH của cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật.

Ngoài ra, hạt hạnh nhân còn nhiều tác dụng khác tốt cho sức khỏe như: kiểm soát nồng độ đường huyết và ngăn chặn đái tháo đường, tăng sức khỏe tiêu hóa, giúp giảm cân và giảm cơn thèm ăn…

Tác dụng của hạt hạnh nhân với bà bầu

Trong quá trình mang thai, bà bầu cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên để giữ cân nặng vừa phải mà vẫn nạp đủ chất thì hạnh nhân là một nguồn thực phẩm tuyệt vời giàu protein, chất xơ và các dưỡng chất quan trọng khác như magie, canxi, vitamin, kẽm… tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Hạt hạnh nhân tốt cho sức khỏe mẹ bầu

Mẹ bầu ăn hạt hạnh nhân sẽ có tác dụng rất tốt trong việc tránh được các nguy cơ sinh non, thai nhi bị khuyết tật. Bởi nó chứa nhiều omega 3 giúp cho cả mẹ và bé tránh nguy cơ đau tim hay bác bệnh lý về tim, đảm bảo được sức khỏe tốt nhất để sinh em bé. Hơn nữa, loại hạt này còn giúp tái tạo hồng cầu, chống thiếu máu, giảm stress trong quá trình thai kỳ.

Bên cạnh đó, việc ăn hạt hạnh nhân thường xuyên còn giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa những bệnh phụ khoa mà bà bầu thường gặp trước và sau khi sinh. Hàm lượng chất xơ trong hạt hạnh nhân cũng giúp làm giảm cholesterol, giảm nguy cơ huyết áp cao trong thai kỳ. Hơn nữa, với lượng dầu tự nhiên và nguồn chất xơ trong hạt hạnh nhân, giúp đường tiêu hóa bà bầu được hoạt động tốt, ngăn ngừa được bệnh táo bón. Đặc biệt, hạt hạnh nhân rất tốt cho sữa của mẹ bỉm sữa sau sinh, tăng cường các chất, cung cấp đầy đủ dưỡng các dưỡng chất, giúp bé em khỏe mạnh.

Mẹ ăn hạt hạnh nhân còn tốt cho sự phát triển của thai nhi

Không chỉ tốt cho mẹ mà hạt hạnh nhân còn rất tốt cho sự phát triển của bé yêu. Các thành phần chính có trong hạt hạnh nhân như folate, axit folic, omerga 3, canxi và magie… rất cần thiết nhất cho sự phát triển của trẻ ngay từ trong bụng mẹ. Hàm lượng omerga 3 và chất phenylalanine giúp tăng cường trí nhớ của bé tốt hơn. Bổ sung hạt hạnh nhân cho mẹ còn có tác dụng rất lớn trong việc phòng trống dị tật ống thần kinh cho bé khoảng từ 50 đến 70%. Điều này cho thấy, tác dụng của hạnh nhân với trẻ em là rất lớn. Mẹ ăn giúp con phòng ngừa bệnh tật, thông minh từ thuở lọt lòng.

Hạnh nhân tốt nhưng không nên lạm dụng

Mặc dù tác dụng của hạt hạnh nhân với bà bầu là rất lớn, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng. Bởi khi ăn quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ cho mẹ và bé. Theo đó, hạt hạnh nhân chứa nhiều chất xơ như rau củ, nhưng khi ăn quá nhiều sẽ khiến bạn đầy bụng và dễ bị táo bón. Hiện nay, hạt hạnh nhân được chia ra làm 2 loại đó là: Hạnh nhân sấy khô tự nhiên và hạnh nhân tẩm ướp để làm tăng hương vị. Theo các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé thì các bạn nên ăn hạt hạnh nhân nguyên chất, được sấy khô tự nhiên là tốt nhất. Hạn chế ăn các loại hạnh nhân được tẩm ướp gia vị bởi những chất phụ gia không tốt cho sức khỏe con người.

Hạt hạnh nhân ăn sống vẫn tốt hơn

Vì vậy, ăn thế nào cho đúng để phát huy hết công dụng của quả hạnh nhân thì các mẹ nên tìm hiểu kỹ. Hạt hạnh nhân mẹ nên ăn sống để cảm nhận được mùi vị thật của hạt, đồng thời giữ lại đầy đủ chất dinh dưỡng có thể bị mất đi trong quá trình sơ chế. Tuy nhiên, nếu không thích ăn sống, các mẹ có thể cho vào lò vi sóng khoảng 5 phút ở nhiệt độ 120 độ C để hạnh nhân dậy mùi thơm ngon và giòn rụm, hấp dẫn hơn.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, các chị em đã biết được hạt hạnh nhân có tác dụng gì? Từ đây, ăn cho đúng cách, giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.