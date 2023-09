Tìm hiểu tất tần tật các tác dụng của hạt hạnh nhân

Hạt hạnh nhân là gì?

Hạt hạnh nhân là loại hạt được trồng nhiều ở một số nước Trung Đông như Ấn Độ, Iran, Syria, Israel… và một số nước Nam Á khác. Ở Việt Nam, hạnh nhân được trồng nhiều ở vùng Bắc Trung Bộ thuộc các tỉnh như Sapa, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An… Đến mùa thu hoạch, quả hạt nhân chín, người ta thường tách bỏ vỏ rồi đem phơi khô lấy hạt sau đó rang đóng gói.

Hạt hạnh nhân tốt cho sức khỏe con người

Trong 100g hạt hạnh nhân có: Axit pantothenic (vit. B5) 0.3 mg (6%), carbohydrates 20 g, vitamin B6 0.13 mg (10%), đường 5 g, axit folic (vit. B9) 29 μg (7%), chất xơ thực phẩm 12 g, vitamin C 0.0 mg (0%), chất béo 51 g, vitamin E 26.22 mg (175%), chất béo no 4 g, canxi 248 mg (25%), chất béo không no đơn 32 g, sắt 4 mg (32%), chất béo không no đa 12 g, magiê 275 mg (74%), protein 22 g, phốt pho 474 mg (68%), thiamin (vit. B1) 0.24 mg (18%), kali 728 mg (15%), riboflavin (Vit. B2) 0.8 mg (53%), kẽm 3 mg (30%), niacin (vit. B3) 4 mg (27%). Những dưỡng chất này đều rất tốt, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ sức khỏe con người.