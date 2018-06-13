Thực phẩm nào tốt cho xương khớp?

Nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết là điều rất cần thiết.

Xương khớp đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể chúng ta. Do tác động của tuổi tác, loãng xương, làm việc quá sức.. mà xương khớp khó tránh khỏi bị suy thoái.

Đồng thời, bạn cũng có thể các thực phẩm khác như tôm, cua, cá, sò,… Bạn lưu ý không ăn quá nhiều thịt cá chứa canxi sẽ có thể dẫn đến dư chất đạm và có thể gây bệnh gout.

Xương ống chứa nhiều canxi và được xem là thực phẩm tốt cho bệnh xương khớp. Bạn nên bổ sung các món ăn hầm từ xương, sụn vào thực đơn hằng ngày dể xương khớp luôn chắc khỏe.

2. Sữa và các loại thực phẩm chế biến từ sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa -Ảnh: Internet

Sữa chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt có chứa nhiều Canxi – là thành phần cấu tạo nên xương và giúp chống loãng xương, giúp xương chắc khỏe.

Đây là thực phẩm được khuyên dùng mỗi ngày, rất tốt cho người bị thoái hóa đốt sống cổ và cột sống lưng.

3. Nấm

Nấm giúp khắc phục tình trạng thoái hóa xương khớp -Ảnh: Internet

Nấm là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường, ung thư, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là khắc phục tình trạng thoái hóa xương khớp.

Rau cải xào nấm hương -Ảnh: Internet

Bạn có thể kết hợp nấm với các loại rau củ khác như cà rốt, bông cải, ớt trong các bữa ăn hằng ngày để giúp cơ xương dẻo dai.

5. Cà chua

Cà chua giúp giảm đau khớp -Ảnh: Internet

Cà chua là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Cà chua sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, cung cấp Collagen cho cơ thể. Đặc biệt, giúp giảm đau các khớp nhanh chóng.

6. Rau xanh và trái cây

Các loại rau cải giúp cung cấp men kháng viêm và vitamin C -Ảnh: Internet

Các loại rau xanh như bắp cải, cải thìa, cải xanh, cải xoăn, rau bina, cải mầm và các loại trái cây như đu đủ, dứa, chanh, bưởi giúp cung cấp Vitamin và chất xơ.

Đu đủ, dứa là thực phẩm tốt cho xương khớp -Ảnh: Internet

Đặc biệt, giúp cung cấp men kháng viêm và Vitamin C khắc phục hiệu quả bệnh xương khớp, viêm đa khớp, thoái hóa khớp.

7. Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa -Ảnh: Internet

Trà xanh có chứa một hàm lượng đáng kể chất flavonoid. Đây là thức uống chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ loãng xương hiệu quả.

Lưu ý:

Không nên uống quá 3 cốc nước trà xanh mỗi ngày sẽ khiến bạn đau đầu, thở gấp, rối loạn tầm nhìn hoặc triệu chứng khó tiêu hóa.

Không nên uống trà xanh trước hoặc sau bữa ăn 30 phút.

Tránh dùng các thực phẩm không tốt cho xương khớp như: phũ tạng động vật, Món ăn nhiều dầu mỡ, hạn chế ăn ngọt như chè, bánh kẹo, soda

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên, bạn đã có thể nắm được giải đáp chính xác cho thắc mắc hực phẩm nào tốt cho xương khớp. Đây là những loại thực phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà giúp xương khớp chắc khỏe và dẻo dai.

Chúc bạn sức khỏe và thành công nhé!