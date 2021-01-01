Mách bạn tác dụng, cách làm và cách ăn trứng gà ngâm mật ong đúng chuẩn?

Lòng đỏ trứng gà và mật ong đều là những thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Khi kết hợp chúng với nhau thì hiệu quả và hương vị càng được tăng thêm. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về cách ngâm trứng gà với mật ong hạ thổ và cách ăn trứng gà ngâm mật ong sao cho chuẩn bạn nhé!

Còn theo Tây y, trứng gà là thực phẩm chứa nhiều vitamin như vitamin E, A, D, B1, B6, B12... và nhiều khoáng chất như canxi, kẽm, sắt, magie... cùng các acid amin khác có ích cho hệ miễn dịch.

Mật ong cung cấp lượng lớn calories và đường cùng với chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, vitamin và một số khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Đối với sức khỏe.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Lòng đỏ kết hợp với trứng gà sẽ cung cấp cho phụ nữ mang thai một nguồn protein lớn cùng với đó là năng lượng dồi dào. Điều này giúp mẹ tăng cường sức đề kháng. Hơn nữa, nhờ chứa nhiều canxi mà món ăn này sẽ góp phần hình thành khung xương của thai nhi một cách chắc khỏe và giúp phát triển não bộ.

Lòng đỏ kết hợp với trứng gà sẽ cung cấp cho phụ nữ mang thai một nguồn protein lớn cùng với đó là năng lượng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Kích thích hệ tiêu hóa

Nhờ lượng đạm chất lượng và dồi dào từ trứng gà mà món ăn này có khả năng kích thích hệ tiêu hóa. Bạn chắc chắn sẽ bị quyến rũ bởi mùi vị thơm béo từ món ăn này, từ đó nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Tăng cường sức đề kháng của cơ thể

Nhờ chứa nhiều protein, chất béo cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết mà món ăn này có khả năng giúp hỗ trợ, tăng cường hệ miễn dịch của bạn.

Ngoài ra, món trứng gà ngâm mật ong còn giúp chữa nhiều bệnh thường gặp như: viêm loét dạ dày, giảm viêm sưng, phòng ngừa cảm cúm, làm dịu cơn đau họng…

Giúp tăng cân một cách an toàn

Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, lượng vitamin và khoáng chất cao trong trứng gà và mật ong, sử dụng thực phẩm này thường xuyên sẽ giúp bạn tăng cân một cách hiệu quả và an toàn.

Trứng gà ngâm mật ong chữa yếu sinh lý cho nam.

Yếu sinh lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do chế độ ăn uống, sức khỏe, di truyền…và khả năng do ăn uống thiếu các chất như vitamin A,E hay các axit béo.

Món lòng đỏ ngâm mật ong chứa khá nhiều dưỡng chất cùng với các loại vitamin cần thiết sẽ giúp nam giới bổ sung được đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp ích cho việc sản xuất tinh trùng của nam.

Đối với làm đẹp

Món trứng gà ngâm mật ong là cứu cánh của rất nhiều chị em. Nó giúp đốt cháy lượng mỡ thừa và tăng cơ nhờ lượng protein dồi dào. Hơn thế, món ăn này giúp phụ nữ giảm đi những nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa vì có chứa lượng lớn collagen, duy trì sự ổn định của nội tiết tố nữ. Nhờ đó mà các chị em sẽ có một làn da mịn màng, tươi sáng.

Các chuyên gia nghiên cứu rằng ăn lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong có tác dụng kích thích tăng vòng 1 một cách an toàn.

Món trứng gà ngâm mật ong giúp các chị em có một làn da tươi sáng, khỏe đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những công dụng nổi bật khác của món ăn này trong làm đẹp đó là trị mụn và các vết thâm nám hiệu quả. Lượng vitamin B dồi dào, có trong cả mật ong và lòng đỏ trứng, giúp chống viêm, kháng khuẩn. Từ đó ngăn ngừa và điều trị các loại mụn hiệu quả. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có tác dụng làm hạn chế sự hình thành của các sắc tố melanin giúp ngăn ngừa các tình trạng tàn nhang, thâm nám…

Ngoài ra, thực phẩm này còn có hàng loạt các công dụng khác trong làm đẹp có thể kể đến như: tăng kích thước vòng 1, tăng cân an toàn…

Cách làm trứng gà ngâm mật ong hạ thổ

Khẩu chuẩn bị nguyên liệu

Để thực hiện món ăn bổ dưỡng này bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 300ml mật ong nguyên chất, 4 quả trứng gà (có thể thay thế bằng trứng vịt), 1 lọ thủy tinh sạch có nắp.

Khâu thực hiện

Đầu tiên, bạn tiến hành tách trứng gà ra và chỉ lấy lòng đỏ trứng. Tiếp theo, bạn cho phần lòng đỏ đã tách vào lọ thủy tinh rồi cho tiếp mật ong vào và đậy nắp kín.

Khâu bảo quản

Khi đã thực hiện xong bạn hãy bảo quản món ăn này ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Đợi khoảng 2 ngày là bạn có thể sử dụng được. Khi đó, bạn quan sát sẽ thấy trứng ngâm chín sẽ chuyển sang màu hơi cam, vị không còn tanh nữa, thay vào đó là hương vị béo ngọt hòa quyệt giữa lòng đỏ trứng và mật ong.

Bạn hãy bảo quản món ăn này ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn trứng gà ngâm mật ong

Sau khi đợi trứng được ngâm chín thì bạn có thể sử dụng vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy hoặc cũng có thể dùng trước bữa ăn 20 phút. Lời khuyên là chỉ nên dùng loại thực phẩm này tối đa là 2 trứng trong một tuần.

Sau khi đợi trứng được ngâm chín thì bạn có thể sử dụng vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy hoặc cũng có thể dùng trước bữa ăn 20 phút - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ dẹp da từ trứng gà ngâm mật ong

Nguyên liệu:

+ 1 lòng đỏ trứng gà

+ 1 thìa mật ong nguyên chất

+ Một ít bột nghệ

+ 3 – 5 giọt nước hoa hồng.

Cách làm:

Bước 1: Cho tất cả các nguyên liệu vào 1 cái chén, sau đó trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau

Bước 2: Vệ sinh da mặt thật sạnh, sau đó để da khô tự nhiên

Bước 3: Đắp hỗn hợp đã trộn lên da, nên tránh những vùng da nhạy cảm ở mắt và miệng.

Bước 4: Lưu trên da khoảng 15 phút, sau đó lột nhẹ lớp mặt nạ trên mặt đi, và rửa lại bằng nước sạch

Lưu ý khi sử dụng món trứng gà ngâm mật ong

Để sử dụng loại thực phẩm này đạt kết quả tốt nhất thì bạn nên lưu ý các yếu tố sau:

Cách chọn nguyên liệu

Đối với mật ong và trứng gà, bạn nên lựa chọn mua ở những cửa hàng, siêu thị uy tín để đảm bảo chất lượng. Nên chọn loại mật ong nguyên chất sẽ giúp lòng đỏ trứng chín nhanh hơn.

Thời gian bảo quản

Trứng gà ngâm mật ong chỉ bảo quản được trong khoảng 1 tháng. Nếu quá thời hạn 1 tháng thì hương vị sẽ bị giảm đi đáng kể, món ăn không còn thơm ngon, tác dụng cũng không còn nhiều.

Liều lượng sử dụng

Dù bổ dưỡng là thế nhưng bạn không nên sử dụng quá nhiều vì có thể gây các tác dụng phụ không mong muốn hoặc nguy cơ thừa cân. Bạn chỉ nên sử dụng tối đa 3 trứng trên một tuần.

Hãy dùng món ăn này với liều lượng vừa phải, kết hợp với các hoạt động thể chất sẽ giúp bạn có một vóc dáng thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời của món trứng gà ngâm mật ong. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc về liều lượng để tránh các tác dụng phụ và nguy cơ béo phì. Nếu được sử dụng đúng cách và hợp lý thì đây thực sự là một loại thực phẩm hỗ trợ, tăng cường sức khỏe của bạn. Hy vọng với những chia sẻ về chủ đề cách ngâm trứng gà với mật ong hạ thổ và cách ăn trứng gà ngâm mật ong sao cho chuẩn có thể giúp ích cho các bạn.