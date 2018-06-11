Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn

Bánh ú là loại bánh thường được làm trong dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Không chỉ người Việt mà người Hoa cũng rất ưa chuộng món bánh ú mặn với hương vị ngon đặc trưng khó tả trong dịp lễ này. Cách làm bánh ú người hoa đơn giản dễ làm có thể tự tay làm tại nhà. Cùng vào bếp trổ tài với để làm món bánh ú của người hoa cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé !
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Món bánh ú mặn có hương vị đặc trưng đó là cái mềm bùi của đậu trắng hòa nguyện với thịt ba rọi mềm rục, lạp xưởng béo, nấm đông cô thơm ngát, nếp dẻo quánh. Bạn có thể làm bánh ú cho cả nhà ăn sáng hoặc khi xế chiều.
1. Nguyên liệu làm bánh ú người Hoa
- 1kg nếp dẻo
- Đậu trắng: 200gr
- Lạp xưởng: 2 cây
- Nấm mèo: 15-16 cái
- 3 tép tỏi băm
- 4 củ hành tím băm nhỏ
- Gia vị: nước tương, muối, đường, 1 gói ngũ vị hương
- Lá tre: khoảng 40 lá lớn
- Dây cột bánh
- Lá dứa
Với những nguyên liệu này sẽ làm được 15-18 bánh tùy bánh gói to hoặc nhỏ.
2. Cách làm bánh ú người hoa
Bước 1:
Rửa sạch lá dứa, xay nhuyễn rồi lọc để lấy nước cốt có là màu xanh đẹp mắt và rất thơm. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể dùng thay bằng màu thực phẩm xanh.
Vo sạch gạp nếp. Cho nước sôi và nước cốt dứa vào nếp trộn thật đều. Ngâm trong vòng 2 tiếng cho nếp được mềm hoàn toàn.
Bước 2:
Đậu xanh cho vào một chiếc nồi rồi thêm nước vào ngâm. Lưu ý phần nước ngâm đậu đảm bảo ngập đậu khoảng 1 đốt tay.
Bắc nồi lên bếp và nấu cho đậu chín. Chờ cho đậu khô thì đem xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố.
Bước 3:
Cắt thịt ba chỉ thành miếng vừa ăn rồi đem ướp với nước tương, đường, ngũ vị hương, hành tím băm. Để ngon hơn, bạn có thể chuẩn bị ướp trước qua đêm phần thịt này cùng với đậu, nếp.
Phi hành tím thơm sau đó cho thịt ba chỉ vào xào cho các nguyên liệu săn lại, đổ thịt ra chén riêng.
Xào sơ nấm đông cô và nêm thêm nước tương,đường, ngũ vị hương. Cho ra chén để riêng.
Luộc đậu trắng trước 30 phút với muối rồi đổ ra rổ cho ráo nước. Sau đó, bắt chảo xào hành thật thơm rồi cho tất cả đậu trắng vào xào đều. Nêm gia vị vừa ăn và đổ ra chén để riêng.
Tiếp tục phi thơm hành rồi cho nếp vào, nêm thêm nước tương, đường rồi xào sơ đến khi thấy nếp chảy nhựa hơi dẻo dính thì tắt bếp, để ra chén riêng.
Rửa sạch lạp xưởng, cắt bỏ vỏ lạp sau đó cắt lát vừa.
Bước 4:
Phần lá chuối đã chuẩn bị đem rửa sạch rồi cho vào nồi luộc thật kỹ. Vớt ra để cho ráo nước hoàn toàn.
Cắt lá chuối thành từng miếng theo kích thước 20x30 cm và lau khô.
Xếp lá theo hình chiếc phễu.
Múc khoảng 2-3 thìa nếp cho vào lá. Tiếp theo là 1 muỗng canh 1 ít đậu trắng, nấm, 1 miếng thịt, lạp xưởng. Rồi thêm Thêm 1 ít đậu trắng. Cuối cùng là thêm 2 thìa nếp lấp kín phần nhân.
Gói lá lại thật chặt tạo hình tam giác và dùng dây cột bánh buộc thật chặt.
Bước 5:
Lót 1 lớp lá chuối dưới đáy nồi. Sau đó, xếp bánh gọn gàng vào nồi.
Đổ nước vào vừa ngập bánh để luộc chín bánh.
Lưu ý: Thỉnh thoảng đổ thêm nước nóng vào trong quá trình luộc để không bị khô nồi. Đun trong khoảng 3-4 tiếng là bánh sẽ chín. Vớt bánh ra rổ, nhúng qua nước lạnh để bánh nguội,
Tuy rằng cách làm bánh ú khá đơn giản nhưng cách gói bánh ú người hoa hơi khó. Chỉ cần bạn tỉ mỉ và kiên nhẫn một chút là có thể tạo ra món ăn truyền thống này rồi. Bánh sau khi để nguội thì mềm, dẻo có nhân thơm ngát có vị ngọt nhẹ vừa ăn.
Vậy là món bánh ú nhân thịt đã được hoàn thành. Bánh ú với độ mềm và vị thơm, vị thanh mát độc đáo là nét đẹp của ẩm thực Việt. Ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới, hãy học ngay cách làm bánh ú người Hoa cực đơn giản vừa chia sẻ trên để chiêu đãi cả nhà nhé!
Chúc bạn thành công nhé!