Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn

Món bánh ú mặn có hương vị ngon đặc trưng được người Hoa ưa chuộng

Với những nguyên liệu này sẽ làm được 15-18 bánh tùy bánh gói to hoặc nhỏ.

Món bánh ú mặn có hương vị đặc trưng đó là cái mềm bùi của đậu trắng hòa nguyện với thịt ba rọi mềm rục, lạp xưởng béo, nấm đông cô thơm ngát, nếp dẻo quánh. Bạn có thể làm bánh ú cho cả nhà ăn sáng hoặc khi xế chiều.

2. Cách làm bánh ú người hoa

Cách làm bánh ú người Hoa -Ảnh: Internet

Bước 1:

Rửa sạch lá dứa, xay nhuyễn rồi lọc để lấy nước cốt có là màu xanh đẹp mắt và rất thơm. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể dùng thay bằng màu thực phẩm xanh.

Vo sạch gạo nếp -Ảnh: Internet

Vo sạch gạp nếp. Cho nước sôi và nước cốt dứa vào nếp trộn thật đều. Ngâm trong vòng 2 tiếng cho nếp được mềm hoàn toàn.

Cho nước cốt dứa vào trộn đều với nếp -Ảnh: Internet

Bước 2:

Đậu xanh cho vào một chiếc nồi rồi thêm nước vào ngâm. Lưu ý phần nước ngâm đậu đảm bảo ngập đậu khoảng 1 đốt tay.

Nấu chín đậu xanh -Ảnh: Internet

Bắc nồi lên bếp và nấu cho đậu chín. Chờ cho đậu khô thì đem xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố.

Xay nhuyễn đậu xanh -Ảnh: Internet

Bước 3:

Cắt thịt ba chỉ thành miếng vừa ăn rồi đem ướp với nước tương, đường, ngũ vị hương, hành tím băm. Để ngon hơn, bạn có thể chuẩn bị ướp trước qua đêm phần thịt này cùng với đậu, nếp.

Ướp thịt -Ảnh: Internet

Phi hành tím thơm sau đó cho thịt ba chỉ vào xào cho các nguyên liệu săn lại, đổ thịt ra chén riêng.

Nấm đông cô xắt nhỏ rồi đem xào sơ -Ảnh: Internet

Xào sơ nấm đông cô và nêm thêm nước tương,đường, ngũ vị hương. Cho ra chén để riêng.

Luộc đậu trắng trước 30 phút với muối rồi đổ ra rổ cho ráo nước. Sau đó, bắt chảo xào hành thật thơm rồi cho tất cả đậu trắng vào xào đều. Nêm gia vị vừa ăn và đổ ra chén để riêng.

Tiếp tục phi thơm hành rồi cho nếp vào, nêm thêm nước tương, đường rồi xào sơ đến khi thấy nếp chảy nhựa hơi dẻo dính thì tắt bếp, để ra chén riêng.

Rửa sạch lạp xưởng, cắt bỏ vỏ lạp sau đó cắt lát vừa.

Bước 4:

Phần lá chuối đã chuẩn bị đem rửa sạch rồi cho vào nồi luộc thật kỹ. Vớt ra để cho ráo nước hoàn toàn.

Chuẩn bị lá chuối để gói bánh -Ảnh: Internet

Cắt lá chuối thành từng miếng theo kích thước 20x30 cm và lau khô.

Xếp lá theo hình chiếc phễu.

Múc khoảng 2-3 thìa nếp cho vào lá. Tiếp theo là 1 muỗng canh 1 ít đậu trắng, nấm, 1 miếng thịt, lạp xưởng. Rồi thêm Thêm 1 ít đậu trắng. Cuối cùng là thêm 2 thìa nếp lấp kín phần nhân.

Gói bánh ú nhân mặn-Ảnh: Internet

Gói lá lại thật chặt tạo hình tam giác và dùng dây cột bánh buộc thật chặt.

Bánh ú sau khi được gói xong -Ảnh: Internet

Bước 5:

Lót 1 lớp lá chuối dưới đáy nồi. Sau đó, xếp bánh gọn gàng vào nồi.

Nấu bánh -Ảnh: Internet

Đổ nước vào vừa ngập bánh để luộc chín bánh.

Lưu ý: Thỉnh thoảng đổ thêm nước nóng vào trong quá trình luộc để không bị khô nồi. Đun trong khoảng 3-4 tiếng là bánh sẽ chín. Vớt bánh ra rổ, nhúng qua nước lạnh để bánh nguội,

Nhúng qua nước lạnh để bánh nguội -Ảnh: Internet

Tuy rằng cách làm bánh ú khá đơn giản nhưng cách gói bánh ú người hoa hơi khó. Chỉ cần bạn tỉ mỉ và kiên nhẫn một chút là có thể tạo ra món ăn truyền thống này rồi. Bánh sau khi để nguội thì mềm, dẻo có nhân thơm ngát có vị ngọt nhẹ vừa ăn.

Bánh ú mềm, dẻo nhân thơm ngát và có vị ngọt nhẹ vừa ăn -Ảnh: Internet

Vậy là món bánh ú nhân thịt đã được hoàn thành. Bánh ú với độ mềm và vị thơm, vị thanh mát độc đáo là nét đẹp của ẩm thực Việt. Ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới, hãy học ngay cách làm bánh ú người Hoa cực đơn giản vừa chia sẻ trên để chiêu đãi cả nhà nhé!

Chúc bạn thành công nhé!