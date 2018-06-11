Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn

Vào bếp 11/06/2018 09:25

Bánh ú là loại bánh thường được làm trong dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Không chỉ người Việt mà người Hoa cũng rất ưa chuộng món bánh ú mặn với hương vị ngon đặc trưng khó tả trong dịp lễ này. Cách làm bánh ú người hoa đơn giản dễ làm có thể tự tay làm tại nhà. Cùng vào bếp trổ tài với để làm món bánh ú của người hoa cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé !

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 1

Món bánh ú mặn có hương vị ngon đặc trưng được người Hoa ưa chuộng

-Ảnh: Internet

Món bánh ú mặn có hương vị đặc trưng đó là cái mềm bùi của đậu trắng hòa nguyện với thịt ba rọi mềm rục, lạp xưởng béo, nấm đông cô thơm ngát, nếp dẻo quánh. Bạn có thể làm bánh ú cho cả nhà ăn sáng hoặc khi xế chiều.

1. Nguyên liệu làm bánh ú người Hoa

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 2
Nguyên liệu làm bánh ú mặn -Ảnh: Internet
  • 1kg nếp dẻo
  • Đậu trắng: 200gr
  • Lạp xưởng: 2 cây
  • Nấm mèo: 15-16 cái
  • 3 tép tỏi băm
  • 4 củ hành tím băm nhỏ
  • Gia vị: nước tương, muối, đường, 1 gói ngũ vị hương
  • Lá tre: khoảng 40 lá lớn
  • Dây cột bánh
  • Lá dứa

Với những nguyên liệu này sẽ làm được 15-18 bánh tùy bánh gói to hoặc nhỏ.

2. Cách làm bánh ú người hoa

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 3
Cách làm bánh ú người Hoa -Ảnh: Internet

Bước 1:

Rửa sạch lá dứa, xay nhuyễn rồi lọc để lấy nước cốt có là màu xanh đẹp mắt và rất thơm. Hoặc để nhanh hơn bạn có thể dùng thay bằng màu thực phẩm xanh.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 4
Vo sạch gạo nếp -Ảnh: Internet

Vo sạch gạp nếp. Cho nước sôi và nước cốt dứa vào nếp trộn thật đều. Ngâm trong vòng 2 tiếng cho nếp được mềm hoàn toàn.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 5
Cho nước cốt dứa vào trộn đều với nếp -Ảnh: Internet

Bước 2:

Đậu xanh cho vào một chiếc nồi rồi thêm nước vào ngâm. Lưu ý phần nước ngâm đậu đảm bảo ngập đậu khoảng 1 đốt tay.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 6
Nấu chín đậu xanh -Ảnh: Internet

Bắc nồi lên bếp và nấu cho đậu chín. Chờ cho đậu khô thì đem xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 7
Xay nhuyễn đậu xanh -Ảnh: Internet

Bước 3:

Cắt thịt ba chỉ thành miếng vừa ăn rồi đem ướp với nước tương, đường, ngũ vị hương, hành tím băm. Để ngon hơn, bạn có thể chuẩn bị ướp trước qua đêm phần thịt này cùng với đậu, nếp.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 8
Ướp thịt -Ảnh: Internet

Phi hành tím thơm sau đó cho thịt ba chỉ vào xào cho các nguyên liệu săn lại, đổ thịt ra chén riêng.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 9
Nấm đông cô xắt nhỏ rồi đem xào sơ -Ảnh: Internet

Xào sơ nấm đông cô và nêm thêm nước tương,đường, ngũ vị hương. Cho ra chén để riêng.

Luộc đậu trắng trước 30 phút với muối rồi đổ ra rổ cho ráo nước. Sau đó, bắt chảo xào hành thật thơm rồi cho tất cả đậu trắng vào xào đều. Nêm gia vị vừa ăn và đổ ra chén để riêng.

Tiếp tục phi thơm hành rồi cho nếp vào, nêm thêm nước tương, đường rồi xào sơ đến khi thấy nếp chảy nhựa hơi dẻo dính thì tắt bếp, để ra chén riêng.

Rửa sạch lạp xưởng, cắt bỏ vỏ lạp sau đó cắt lát vừa.

Bước 4:

Phần lá chuối đã chuẩn bị đem rửa sạch rồi cho vào nồi luộc thật kỹ. Vớt ra để cho ráo nước hoàn toàn.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 10
Chuẩn bị lá chuối để gói bánh -Ảnh: Internet

Cắt lá chuối thành từng miếng theo kích thước 20x30 cm và lau khô.

Xếp lá theo hình chiếc phễu.

Múc khoảng 2-3 thìa nếp cho vào lá. Tiếp theo là 1 muỗng canh 1 ít đậu trắng, nấm, 1 miếng thịt, lạp xưởng. Rồi thêm Thêm 1 ít đậu trắng. Cuối cùng là thêm 2 thìa nếp lấp kín phần nhân.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 11
Gói bánh ú nhân mặn-Ảnh: Internet

Gói lá lại thật chặt tạo hình tam giác và dùng dây cột bánh buộc thật chặt.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 12
Bánh ú sau khi được gói xong -Ảnh: Internet

Bước 5:

Lót 1 lớp lá chuối dưới đáy nồi. Sau đó, xếp bánh gọn gàng vào nồi.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 13
Nấu bánh -Ảnh: Internet

Đổ nước vào vừa ngập bánh để luộc chín bánh.

Lưu ý: Thỉnh thoảng đổ thêm nước nóng vào trong quá trình luộc để không bị khô nồi. Đun trong khoảng 3-4 tiếng là bánh sẽ chín. Vớt bánh ra rổ, nhúng qua nước lạnh để bánh nguội,

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 14
Nhúng qua nước lạnh để bánh nguội -Ảnh: Internet

Tuy rằng cách làm bánh ú khá đơn giản nhưng cách gói bánh ú người hoa  hơi khó.  Chỉ cần bạn tỉ mỉ và kiên nhẫn một chút là có thể tạo ra món ăn truyền thống này rồi. Bánh sau khi để nguội thì mềm, dẻo có nhân thơm ngát có vị ngọt nhẹ vừa ăn.

Hướng dẫn cách làm bánh ú người Hoa đơn giản mà vô cùng ngon và hấp dẫn - Ảnh 15
Bánh ú mềm, dẻo nhân thơm ngát và có vị ngọt nhẹ vừa ăn -Ảnh: Internet

Vậy là món bánh ú nhân thịt đã được hoàn thành. Bánh ú với độ mềm và vị thơm, vị thanh mát độc đáo là nét đẹp của ẩm thực Việt. Ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới, hãy học ngay cách làm bánh ú người Hoa cực đơn giản vừa chia sẻ trên để chiêu đãi cả nhà nhé!

Chúc bạn thành công nhé!

Lý giải nguồn gốc của tục ăn bánh ú Tết Đoan ngọ

Lý giải nguồn gốc của tục ăn bánh ú Tết Đoan ngọ

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, cơm rượu, trái cây đúng mùa và bánh ú nước tro là những món ăn không thể thiếu của người Việt. Cũng giống như chè trôi nước Tết Nguyên tiêu, bánh trung thu đêm Rằm Tháng Tám, bánh ú Tết Đoan ngọ đã là nét đặc trưng văn hóa ẩm thực mang đậm hương vị dân tộc. Vậy, nguồn gốc chiếc bánh ú và tục lệ tết đoan ngọ cúng bánh ú bắt nguồn từ đâu? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

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