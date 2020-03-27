Cách ngâm nho với đường làm thức uống giúp tăng cường sức khỏe

Nho là loại trái cây thơm ngon và có hàm lượng dinh dưỡng cao, được con người sử dụng trong việc chế biến thực phẩm, thức uống và các bài thuốc bồi bổ sức khỏe . Để góp phần vào thực đơn những món uống ngon, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách ngâm nho với đường đúng chuẩn, mời mọi người cùng tham khảo.

Theo các nhà nghiên cứu, việc ăn nho mỗi ngày không những tăng lượng vitamin cho cơ thể mà còn có nhiều tác dụng phòng ngừa mắc các bệnh lý khác như: tim mạch, đau nửa đầu, táo bón, khó tiêu, mỡ máu…

Nho là một loại quả mọng có xuất xứ từ các loài cây thân leo, mọc thành chùm từ 6 đến 300 quả, có màu đen, lam, vàng, lục, đỏ tía hoặc trắng tùy theo giống. Khi chín, quả nho có thể ăn tươi hoặc làm nguyên liệu thực phẩm như: nho khô, bánh… Bên cạnh đó, quả nho cũng được dùng để sản xuất các loại thức uống như: rượu nho, rượu vang, thạch nho, nước quả, mật nho, dầu hạt nho…

Một trong những công dụng tuyệt vời của quả nho là làm tăng lượng oxit nitric trong máu, giúp ngăn chặn việc hình thành cục máu đông. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có thể ngăn chặn sự oxy hóa gây ra bởi cholesterol xấu LDL gây tắc mạch máu và là yếu tố chính dẫn đến nhiều căn bệnh của hệ thống tuần hoàn.

Ăn nho mỗi ngày giúp phòng ngừa được nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bên trong quả nho còn chứa rất nhiều chất flavonoid với thành phần chính là hai loại resveratrol và quercetin giúp chống oxy hóa rất mạnh. Hai chất này còn có tác dụng làm giảm tác dụng của cholesterol LDL lên các động mạch giúp loại bỏ các mảng bám thành mạch cũng như đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Vì những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nên con người đã tận dụng tối đa công dụng của nho để chế biến thức ăn và sử dụng hàng ngày.

Quả nho được tận dụng chế biến thành nhiều loại thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngâm nho với đường đúng chuẩn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2kg nho, chọn nho vừa chín tới còn tươi ngon, để khi ngâm sẽ giữ được độ ngọt thanh hòa với vị chua nhẹ tự nhiên.

700g đường trắng (theo tỉ lệ 350g đường/kg nho).

1 nắm, 1 thìa muối tinh.

Hũ thủy tinh có kích cỡ phù hợp.

Cách thực hiện

Quả nho đem ngâm vào nước sạch rồi tiếp tục ngâm với nước muối. Mỗi đợt ngâm từ 15 đến 20 phút để loại bỏ hóa chất bám trên vỏ nho. Sau khi ngâm xong 2 đợt thì rửa lại bằng nước sạch, vớt nho ra rổ, để ráo, tách hạt và bỏ cuống.

Đem lọ thủy tinh ngâm trong nước nóng rồi rửa sạch. Tiếp đến, cho 1 lớp đường mỏng vào đáy lọ thủy tinh cùng 1 thìa canh muối tinh. Muối tinh sẽ giúp nho ngâm đường không bị nổi váng bọt.

Tiếp đến, xếp vào lọ thủy tinh một lớp nho rồi lại đổ lên trên một lớp đường mỏng. Thực hiện theo quy trình tương tự cho đến khi hết nho thì thôi (lớp trên cùng là đường).

Để lọ nho ngâm đường ở nơi thoáng mát khoảng 10 ngày. Sau đó chắt nước ra và lọc bỏ cái rồi bảo quản trong tủ mát để dùng dần.

Cách ngâm nho với đường - Ảnh minh họa: Internet

Với cách ngâm quả nho với đường như trên, mọi người sẽ có thêm một loại thức uống giúp thanh nhiệt và tốt cho sức khỏe cũng như ngăn ngừa được nhiều bệnh. Ngoài ra, bạn còn có thể thay thế đường trắng bằng cách ngâm nho với đường phèn giúp làm tăng vị thanh ngọt.

Cách ngâm rượu nho với đường

Nguyên liệu chuẩn bị

4kg nho tươi.

1,5kg đường trắng hoặc đường phèn.

Bình thủy tinh 3 lít.

Cách thực hiện

Quả nho rửa kỹ với nước sạch rồi cho vào ngâm trong nước muối khoảng 20 – 30 phút. Sau khi ngâm xong thì vớt ra rồi rửa lại với nước sạch, để ráo.

Sau khi nho ráo nước, cho nho vào máy ép để lấy nước cốt nho. Tiếp đến, cho nước cốt nho vào 1 cái thau.

Lấy nước cốt nho cho vào hũ thủy tinh cùng với 1,5kg đường trắng. Đậy nắp hũ thủy tinh lại, để hũ ở nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

Ngâm cho đến khi nước nho lên men hoàn toàn và biến thành rượu. Cách nhận biết là thấy màu nước rượu nho đã trở nên trong vắt.

Khi rượu có màu trong, vớt hết các bã nho nổi lên trên mặt rượu. Sau đó đậy nắp hũ thủy tinh lại và tiếp tục ủ rượu thêm. Chất lượng và độ ngon của rượu nho hoàn toàn phụ thuộc vào thời lượng ủ rượu lâu hay ngắn.

Cách ngâm rượu nho với đường - Ảnh minh họa: Internet

Qua cách ngâm rượu nho với đường, chúng ta sẽ có một thức uống đặc biệt tốt cho sức khỏe. Việc sử dụng nho ngâm đường với liều lượng đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cho mọi người ăn ngon miệng hơn, lưu thông máu và đào thải độc tố cũng như ngăn ngừa bệnh hiệu quả.

Nho có công dụng trong việc tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua bài biết trên đây về cách ngâm nho với đường làm thức uống sẽ giúp cho mọi người có thêm những công thức chế biến hay cũng như tận dụng được những lợi ích đặc biệt từ quả nho trong việc tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học kèm luyện tập để có được cơ thể khỏe mạnh.